El liderazgo del pastor congresal Armando Zertuche Zuani, se desvanece, se cae en pedazos, ahora fue la diputada Nancy Ruíz, que se declara independiente y deja la bancada de MORENA, dice por las presiones y el acoso que recibe del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.

Nancy Ruíz, fue clara y en pleno día internacional de la mujer decidió abandonar la bancada de MORENA, simplemente el presidente ejerce violencia en contra de ella, pues viola sus derechos, su actuar y hasta su libertad de decisión pues la obligaba a votar como a los otros diputados deacuerdo a los intereses de este partido.

Con Nancy Ruíz, ya son tres las leguisladoras que abandona el débil de Zertuche, y débil porque el hecho de que Nancy Ruíz Martínez se declare independiente, disminuye por consecuencia en número de diputados que integran la bancada de MORENA lo que pondrá seguramente en aprietos y hasta en riesgo el liderazgo de Zertuche en lo que ahora llaman ridículamente “la casa del pueblo”.

La salida de Nancy Ruíz, se suma a la de Leticia Sánchez Guillermo y de Lidia Martínez, que apenas asumieron su responsabilidad y se salieron de ese mismo grupo parlamentario, queda claro, que sea como sea, Zertuche no a podido con el paquete, vamos ni siquiera convencer a los suyos y la verdad además de poner en riesgo las decisiones parlamentarias, también pone en riesgo el liderazgo en el Congreso Estatal, pues Zertuche y sus allegados no han podido mantener la unidad que tanto pregona en el legislativo.

La legisladora, fue clara y centro su molestia porque el presidente no apoya las iniciativas que son benéficas para los ciudadanos de Tamaulipas, y resalta que en su caso presentó ante el pleno la iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios en el estado, la cual dormirá en el sueño de los justos como muchas al ser enviada a comisiones por órdenes del líder congresal.

A pesar de los intentos de buscar y lograr la unidad en el congreso de Tamaulipas el líder del Congreso no ha dado ni una, vamos ni siquiera tiene empatía con el pueblo, le ha errado a su actuar, no da pie con bola y eso en breve seguramente tendrá sus consecuencias, ni su equipo de asesores y colaboradores ha dado el ancho, se habla se dice y se ve un Congreso, sin rumbo y sin destino fijo, esta errático y eso simplemente pudiera tener una consecuencia, sí perder el liderazgo, como sea, por ineficiente, por tonto o por dinero como se ha dicho.

DOS. -El rector de la Máxima Casa de estudios de Tamaulipas. Guillermo Mendoza, conmemoró con la comunidad universitaria el día internacional de la mujer y resaltó la presencia de las damas en la estructura universitaria, “contamos con una importante presencia en la UAT, en mandos medios y superiores, es decir, las secretarias, las direcciones las jefaturas de área y coordinadoras, ellas son parte estratégica en la toma de decisiones, lo que confirma las oportunidades de desarrollo que se les brindan a todas”, dice el rector.

A la ceremonia a la que asistió la esposa del rector Imelda Sustaita de Mendoza, la esposa del presídete Municipal Lalo Gattás, y la guapa Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada local.

El rector de la UAT reconoció en cada una de las mujeres universitarias las grandes aportaciones que hacen a la UAT y a México, “por eso y en el sentido que dicta la conciencia universitaria así como mi convicción personal quiero hacer público este manifiesto, en la universidad se instituye de manera permanente el fomento a una culturade respeto mutuo y prominencia a la mediación, el fortalecimiento de organismos que afirmen la atención, la prevención, la orientación, defensa y mediación para hacer valer los derechos de las personas y en particular de las mujeres universitarias”.

En el marco de la conmemoración, Mendoza Cavazos, hizo un llamado a no generar ni tolerar ninguna forma de violencia de género y reafirmó su compromiso por sumarse a la lucha por la eliminación de agravios que retrasan la incorporación de la mujer en la construcción de una mejor sociedad.

TRES. -por cierto, de las pocas veces que atina en sus declaraciones el oportunista director de la escuela primaria Matías S. Canales, Gilberto Ruíz, cuando refuta al diputado de chiripa Juan Vital Román, que se dice redentor y defensor de los derechos de los trabajadores de la educación, cuando como otros solo ve cuestiones personales y de grupo.

El legislador asegura que el programa de tiempo completo regresará en Tamaulipas, pero sin pago a maestros y sin alimentos para los niños que asistirán a la jornada ampliada de 8:00 a 16:00hrs.

“Habla como si fuera secretario dice que va regresar, pero sin pago para maestros y sin alimentos para los niños Ósea no sabe de lo que se trata la escuela de tiempo completo, van a querer que abramos las cooperativas, pero estas ya no son negocio es un apoyo para las escuelas”, eso dice.

Lo cierto es que por su “cercanía y acuerdos” con algunos periodistas, el polémico director de la primaria también le encontró el lado de protestar contra todo y por todo lo que le afecta el negocio, no olvidemos que Gilberto Ruíz era uno de los más interesados en las escuelas de tiempo completo y el mismo que reclamaba amagaba y protestaba por la falta de pago en las escuelas de este tipo, no cabe duda que lo único que le interés es el dinero y no la educación de los niños, aunque ahora en lo que atina es el reclamar la ignorancia del diputado que la verdad también habla dice o declara ocurrencias, sin que hasta la fecha sea destacada su actuación en el congreso local, hay que decirlo.

Cuatro.-Asumo con valor como es la afrenta que declara Ariel Oliden Mercado Cárdenas, Director de Calidad y Educación en Salud, y sus cómplices, en un reciente trámite amañado que realizó en el ámbito de su responsabilidad, solo le advierto que estoy preparado y curado de espanto y aunque su orden de envió a una alumna en el 2023 a Nuevo Laredo o Miguel Alemán, esta estipulada desde ahora, le digo y señaló que así como el cobra como funcionario en el Hospital Infantil y como Director de Calidad y Educación en Salud, laborando en los mismos horarios, así pasaremos sus indicaciones por el arco del triunfo y lo que es mejor lo desenmascaremos a su debido tiempo, con santo y seña.

Mi correo [email protected] y [email protected]