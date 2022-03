Los motivos de Nancy

Ayer, alguien echó a correr la versión de que la diputada Nancy Ruiz habría renunciado al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, sin embargo, la legisladora ofreció una rueda de prensa para desmentir dicho rumor, y aclaró que no se va de su partido; que se mantendrá en dicha organización aclarando que sus diferencias son con la Junta de Coordinación Política que preside Armando Zertuche.

Nancy agregó algo más al tema que ayer metió ruido mediático, en el escenario político y legislativo. Dijo que así como ella hay algunos otros diputados morenistas descontentos, deslizando la posibilidad de que, en lo sucesivo sigan produciéndose deserciones de la bancada guinda.

De cumplirse esta especie de profecía hacia el interior de la LXV legislatura, entonces la hasta ahora mayoría parlamentaria del morenismo prácticamente se quedaría sin dientes, o perdería la escasa fuerza que hasta ahora mantiene.

No es que pequemos de suspicaces, pero todo esto ocurre en la proximidad del sexto informe del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, mismo que habrá de realizarse este 15 de marzo próximo. ¿Habrá alguna operación de desmantelamiento morenista desde el bunker del 15 y 16 Juárez..?

En lo inmediato habrá que darle el beneficio de la duda a la diputada Nancy. Creemos en sus argumentos, siempre y cuando no enseñé el cobre y vaya a evidenciarse como pieza del ajedrez cabecista.

La mencionada legisladora originaria del sur de Tamaulipas, una y otra vez asegura que sigue siendo de MORENA y que le es fiel al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero..¿entonces el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche no está en esta misma línea de acción política? Se supone que por ser el jefe de la JUCOPO morenista, AZ es en teoría, el más leal de los actuales diputados locales.

¿Quién es el que está fallando? ¿Y que es lo que realmente está ocurriendo hacia el seno de la LXV legislatura?

Porque por momentos pareciera que el gobernador García Cabeza de Vaca sigue haciendo de las suyas y en el momento que quiere, convierte al Congreso en una caricatura de la representación popular, prácticamente sin mayoría que decida el rumbo a seguir.

Todo esto es bastante delicado, si tomamos en cuenta que una de las principales funciones del Congreso local, es la de fiscalizar el gasto público del gobierno estatal en turno.

Y si las cosas siguen como hasta ahora, o peor aun, si la mayoría morenista en la LXV legislatura se sigue desdibujando, entonces todas las irregularidades de carácter financiero y administrativo, presuntamente cometidas por el PAN-gobierno, quedarán sin ser sancionadas.

Por lo pronto, la diva legislativa Nancy Ruiz ya se declaró como diputada sin partido. Sigue en Morena, pero es anti zertuchista.

Aunque por encima de sus diferencias con Zertuche, el morenismo tamaulipeco exige definiciones. Esperemos que desde la bancada guinda, alguien llame al diálogo.

——-EL PUEBLO, ES LA FIGURA ESTELAR EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR FEDERAL–

Entrar a las oficinas de la Delegación federal, desde donde se operan los programas de bienestar en Tamaulipas, equivale a mirar de cerca una nueva cultura política, y una renovada forma de instrumentar políticas públicas.

Lo primero que vez al entrar, no son cuadros con imágenes de políticos sino fotografías con gente del campo y de la ciudad: ciudadanos comunes que hacen patria trabajando en algunos de los diversos programas creados por el gobierno de la república.

Adentro, nos encontramos con el nuevo titular de este mosaico de programas asistenciales, el joven exalcalde de Güemez, Luis Lauro Reyes Rodríguez. Su llegada al cargo causó extrañeza en algunos que esperaban un figurón estelar y no a un político originario de un ejido, y muy orgulloso de su cuna rural.

—¿Cómo llegaste hasta aquí?, le preguntamos a Luis Lauro, ya instalados en su despacho, una amplia oficina de corte austero, donde en unos días más colocarán la fotografía del Presidente AMLO, porque los anteriores no la habían puesto.

–Ni yo mismo me lo esperaba. Un día me hablaron desde la ciudad de México, y me pidieron que me presentara en las oficinas centrales para entregarme el nombramiento. Me fui por carretera. Y al llegar allá, ya me esperaban para explicarme en líneas generales, mi nueva responsabilidad.

—¿Estas preparado para la lupa de los panistas, mismos que buscarán jugar al error, para hacerte señalamientos de imparcialidad en tus tareas de bienestar social?

—–Estoy preparado para eso y más. No tengo compromisos con nadie. Y mi único propósito es el de cumplir con la entrega directa de todos los apoyos del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las familias más necesitadas. Estoy consciente también de que un cargo como estos implica también estar expuesto a cuestionamientos de los periodistas. Respeto mucho la labor de los medios, porque ellos están haciendo su trabajo. Desde ahorita les pido que me ayuden en esta cruzada en pro de los sectores sociales más débiles, y en contra de la opacidad y la corrupción.

—-¿Traes algún proyecto político personal, como los que te antecedieron en el cargo?

—–Ninguno. No vengo aquí a promoverme personalmente, ni a utilizar esta respetable responsabilidad como trampolín político. No es lo mío. Mi único compromiso es el de apoyar a más de 200 mil abuelitos, jóvenes, mujeres y todas las tamaulipecas y tamaulipecos económicamente vulnerables, que estén inscritos en los programas de bienestar.

Este y no otro, es Luis Lauro Reyes Rodríguez. Exalcalde de Güemez. Y considerado ya desde ahora, como alguien que no llega montado sobre un proyecto político personal, sino para servir a todas las familias tamaulipecas, en condiciones de vulnerabilidad económica. Sin distingos de ideologías o de partidos.