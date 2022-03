Los 70 mil votos de Lalo Hernández…

Dicen que cuando se traiciona la amistad, eso peor que un divorcio, porque implica una lealtad que se rompe, porque descara que finalmente nunca ha existido relación, y añadirían los filosofos del mundo:

“Amigo el ratón del queso y se lo comió”, por cierto una gran canción de la serie “El Cártel de los Sapos”… de la que no viene al caso en este momento, pero solo les comento, porque ahora sí terminamos el recorrido y eso incluye a Nuevo Laredo, donde lo que advertimos se cumplió.

Hay que hacer la diferencia, entre los que se van por traición, con los que deciden cambiar de proyecto y aquí hay también hay grupos. Los que lo hacen por dinero cruel y falaz, o los que están en una verdadera circunstancia de sobrevivencia.

Lo comentamos, porque sobran los ilustres de Morena que están tocando maracas y que ya están considerando regresarse, al PAN o al PRI. Sí, Aunque Usted No lo Crea”.

Interesante este escenario, porque estamos en la sospecha de que muchos que se fueron, valoran regresar por las mismas causas; que abajo, a ras del suelo, todos deben ser perdonados porque al final del día, ellos están en la jungla de la sobrevivencia.

Tienen que llevar el pan a la pesa, pagar colegituras, comprar libros y si bien, ahora mismo están agarrando todo los que les dan, al final del proceso electoral, en su soledad, van a votar por el que más garantías les de en seguridad, en bienestar, en educación, en salud.

Y me preguntarán, a que me refiero cuando hablo de éxodo cruzado. Bueno, para ilustrar pondré un ejemplo de los que ya nadie ignora, cuando se refieren a la salida de Lalo Hernández Chavarría de Morena.

Por cierto primo de Erasmo González, el diputado federal, del llamado cuadro chico del candidato Américo Villarreal. Y sus motivos tendrá, solamente decimos que el ex priísta, ex panista, ex morenista y ahora “trukista”, es decir pro César Verástegui, no necesariamente, panista borró su raya guinda.

1.- Ha dicho a sus cercanos, que «El Truko durante toda su carrera se ha mostrado como un hombre que cumple sus acuerdos, serio y que no le saca la vuelta a los temas, principalmente el de seguridad.

2.- Relatan, que como habría dicho Salinas. A él, su equipo en Tampico, ni lo ven, ni le oyen, ni le miran, cuando logró más de 70 mil votos. Y si revisamos los datos, nominalmente 20 mil más que Olga Sosa quien fue superada por el alcalde Jesús Nader.

(Como OS es de las que escucha, solo cuando le coviene, se lo escribo por quinta vez, su dicurso en campaña se equivocó de comunidad y ella, no competía por VH si no por Tampico, la ciudad más cosmopolita de Tamaulipas).

3.- Entonces, por qué hacerle menos a Lalo y lastimar un ego, que si vemos la estadística, no es cualquier personaje porque ya ha sido diputado local, ex dirigente del PRI Tampico, Fundación Colosio, además de su activismo en el sector privado.

4.- El asunto es que ya le hicieron fuchi… a quien se manifiesta enojado hasta la genética. Solamente al tiempo que tenemos que ver, que cada quien es, en su circunstancia, en tanto que la persona más feliz de todas es la diputada local ( además de sobrina de AMLO) Úrsula Patricia Salazar Mojica.

5.- Simple, a Úrsula los mismos compañeritos les están pavimentando el camino. Ya sin el poderoso Lalo, digo con su estilo personal que a muchos disgusta por sus apagones de celular; sin Rosa Muela quien ya se fue y sin escalas al Movimiento Ciudadano y con una Olga que sigue en su nube mientras, que la que se queda en tierra, es la 100 % AMLO.

6.- Hablamos del 2024, donde los caminos del palacio gris en Tampico sigue su destino, que en el caso de Morena, todavía hay muchas historias que contar, así que no se pierdan la crónica de todos los días. ¿Dónde y con Quién?

En el debate equis de todos los días, que no se queda con el chisme a la distancia y que sí recorre el territorio, escuchando todas las voces, todos los protagonistas, todas las marcas…

Lo mejior de cada casa…

Dos temas, el primero que Carlos García González titular de desarrollo económico en el sentido de que la entrega de microcréditos ha impedido el cierre de establecimientos comerciales y prestadores de servicios que tuvieron un impacto en la actividad que realizan por la pandemia de covid-19.

Del cuarto piso.- Habrá “leido” Zertuche a Sor Juana Inés de la Cruz.

Nostra Política: “No somos las mismas personas que el año pasado, tampoco lo son aquellos a los que amamos. Es extraordinario que, cambiando, podamos seguir amando a alguien que también cambió”. William Somerset Maugham.

