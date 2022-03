Día del martillo

Seguramente el impacto, a nivel mundial del “8M” (Día Internacional de la Mujer) es impresionante en la gran mayoría de los países del orbe, por las dimensiones que ha alcanzado esta celebración.

Particularmente en el país, hasta el de ‘Abrazos no balazos’ lanzó desde el día 7, en su Lagañera desde Palacio Nacional, la ¿suplica? para el 8M y dijo: “Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia… porque tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, con bombas molotov… ¿De qué se trata? …” cuestionó el presidente mexicano Manuel López.

“Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, eso es una postura conservadora-reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Es una postura totalmente política. Y ¿saben de quién? De los que enarbolan, supuestamente también, la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ente Dios, pero se les olvida, porque no les conviene la igualdad económica…” Concluye el Twitter publicado por el periodista Chumel Torres.

Seguramente el área de inteligencia del gobierno de la capital del país y de la federación, interceptaron comunicaciones donde se habló de marros, bombas molotov y sopletes que otorgarían a los grupos de choque femeninos que se iban a colar a las diversas manifestaciones con la idea de banalizar la marcha. Aunque quedaría la duda es que si saben lo que está planeado ¿porque los dejan continuar?

Pareciera que los jefes de la información que descubre, con su inacción, autorizan el vandalismo preparado para la marcha del 8M y la información se la hacen llegar al presidente López, quien ¿suplica? explicaciones a los neoliberales.

Por otro lado, pese a que la cita oficial en la CDMX, fue en El Ángel de la Independencia a las 16:30 hrs., con destino a la Plaza de la Constitución, frente al Balcón Presidencial, desde las 13 hrs., por distintos rumbos de la gran metrópoli, se identificaron varios grupos de mujeres que empezaron a marchar.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha asegurado en reiteradas ocasiones que en la ciudad “no se reprimen las manifestaciones sociales, pero tampoco se permite que se agreda a otros ciudadanos”.

‘El miedo no anda en burro’ dice el vulgo, por lo que hasta la Marina fue llamada para resguardar las inmediaciones de Palacio Nacional, que de por sí, está rodeado de vallas. Las mujeres del grupo antimotines de la Secretaría de Marina, fueron desplegadas en el primer cuadro de la Ciudad de México para reforzar la seguridad y sumarse al operativo de la policía capitalina.

Los cercos con altos muros de acero, fueron instalados en otros puntos clave de la capital, como en la Catedral Metropolitana, a pocos metros del Zócalo y del propio Palacio Nacional. La misma seguridad se dedicó al Palacio Nacional de Bellas Artes; la estatua de Madero montado a caballo; el Hemiciclo a Juárez.

En Paseo de la Reforma se resguardaron también las sedes de edificios gubernamentales como la Secretaría de Bienestar, también fueron cercados, lo mismo hoteles de la zona, restaurantes y sucursales bancarias.

El presidente Manuel López, aseguró que se pusieron vallas en distintos puntos de la Ciudad de México porque “hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha” que buscan hacer un “espectáculo de violencia”.

Es una tristeza y hasta ofende, que la autoridades citadinas y del gobierno federal hayan esperado la Marcha de este 8M, catalogándola de “muy violenta”, hasta el grado de que se teme que las damas en cuestión, puedan “…quemar las puertas de Palacio y hasta meterse incluso a Palacio, a la Catedral, para que su vandalismo sea noticia mundial porque a ellos no les importa el daño que pudieran causar al país”.

Al cierre: circula en redes sociales un meme, donde aparece el título “De la Política a la Ficción”, presumiblemente “El caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, será llevado a las pantallas a través de un documental que prepara Netflix. El equipo de producción de la principal plataforma de streaming visitó el Senado de la república, para entrevistar a senadores del Partido de Acción Nacional (PAN) sobre el tema”

El gráfico es acompañado de una fotografía donde aparece, en traje y corbata, el gobernador tamaulipeco en un pódium, hablando ante un micrófono y con la mirada directa al Jefe del Ejecutivo, ligeramente a unos pasos… en mangas de una camisa clara y pantalón oscuro, lanzando una mirada desconfiada.

¿Verdad o fantasía? Nadie supo, aunque quien lo publica es un diario con la imagen de seriedad y honradez en su labor.