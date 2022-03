Cuarta baja en Morena ¿les falta pastor?

Llegó la cuarta baja en la bancada de Morena al Congreso del Estado. Son dos en una semana ¿qué pasa? ¿les falta pastor? ¿les sobran ambiciones personales?.

Marco Antonio Gallegos Galván y Nancy Ruiz Martínez, la última adquisición celeste, acabaron por derrumbar el bloque guinda y su mayoría simple en el Congreso del Estado.

El primero procedente de Reynosa, ella de Altamira, se suman al “chapulineo” que comenzaron Lidia Martínez Ruiz y Leticia Sánchez Guillermo, célebres en el mundillo político por despojarse de la camiseta morenista antes de rendir protesta como diputadas. Se incorporaron en cuerpo y alma a la fracción panista.

No es cualquier cosa. Con cuatro defecciones, la 4T termina su mayoría legislativa y perderá hasta la Junta de Coordinación Política. Basta un simple acuerdo con el 50 por ciento más uno de los asistentes. Como quitarle un dulce a un niño.

Aunque no se sale del partido, como dijo la desertora, para el caso es lo mismo. El voto suyo será para el grupo panista-tricolor ¿para quien más?, al igual que el de Gallegos ¿alta traición al partido? Es la calificación que les asignan sus compañeros.

¿Expulsarlos? Nada ganan los jefes morenos, de todas maneras promoverán el voto en contra de la alianza Juntos Haremos Historia. Si tienen estructura, la pondrán al servicio del enemigo.

Nancy ocupaba la secretaría general del CDE de Morena en Tamaulipas. Dice tener nueve años de militancia desde consejera y dirigente en Altamira a consejera nacional, si bien nunca probada en las urnas. Llegó al Congreso por vía plurinominal, es decir, de a gratis.

En enero fue dada de baja de la segunda cartera estatal por acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. No puede combinar las dos chambas. Impugnó y el tema se encuentra en tribunales. Es una de las cosas que no parecen gustarle.

Había llegado desde octubre 2015 junto con Enrique Torres Mendoza, el primer disidente de Morena, con señalamientos de cobrar en la nómina de los contrincantes “por favores recibidos”.

Derrumbada la fracción de Morena en la 65 legislatura, hay varias preguntas, la principal ¿les falta pastor?. Los últimos que se fueron alegaron presiones de Armando Zertuche Zuani, el doctor en psicología ¿no es lo que necesitan? ¿falta de táctica?.

El asuntos parece ser de principios, valores, convicciones y lealtades, sobre todo lecciones de ética. Se formaron al vapor y en oportunismos ¿apuñalar a sus compañeros?. En octubre pasado, cuando llegaba a la chambita, Nancy mostró convencimiento ante un reportero que la entrevistó en Ciudad Victoria.

-¿Cómo se siente en la bancada de Morena?

-¡Como en casa! –respondió.

Son gente que no trae cultura política, se acostumbraron a las luchas tribales que dominaron al PRD desatando auténticas carnicerías internas, dirimidas a golpes, demandas penales y hasta balazos, muy de la época de Osvaldo Valdez Vargas y Francisco Chavira Martínez.

Mientras no maduren en sus actos, su conciencia, no le darán fortaleza al partido que los llevó a la nómina, a menos que las lealtades sean obligatorias como en la era priísta en el poder y ahora con el PAN en el gobierno. Los castigos son el ayuno económico. No hay algo que duela más que el bolsillo.

La pregunta no es qué va a pasar con la mayoría guinda en el Congreso, que ya está frita, sino ¿quién sigue?. Las versiones hablan de Leticia Vargas Alvarez y Nayali Lara Monroy ¿qué tanta verdad?. Dicen que cuando el río suena es porque lleva agua.

Y por Victoria capital estuvo Gabriela Jiménez Godoy, dirigente nacional de la controvertida asociación “Que Siga la Democracia”, promotora de la votación a favor de López Obrador, el diez de abril, vía decena de espectaculares que no han sido bajados por el Instituto Nacional Electoral.

Confirmó lo que habíamos dicho en esta misma colaboración: La veda de propaganda y difusión es para los funcionarios y dirigentes partidistas, no para la sociedad civil organizada. Le ganaron el mandado a los conservadores. De estar violando la Ley, el INE ya los estaría quemando en leña verde.

Por cierto, el tema político se calienta cada vez más en Tamaulipas. Los grupos contrario se dan hasta con la cubeta y el reflejo se da en el árbitro y los órgano jurisdiccionales.

Llegó al Instituto la denuncia con solicitud de medidas cautelares de por medio, para impedir los “mininformes” del Gobernador programados del 14 de marzo en adelante en las ciudades “grandes”, con el argumento de que hay veda por la misma tan llevada y traída revocación.

El expediente entró a juicio sancionador del INE por “difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de Revocación de Mandato con motivo del informe de labores del Gobernador”.

En el paquete va incluido René de Jesús Medellín Blanco ¿quien es él? Se preguntará usted. El jefe de la Oficina del Gobernador, poco conocido, de bajo perfil y cero protagonismo. Fue el encargado de correr las invitaciones a los eventos.

La Comisión Nacional de Vigilancia del INE se reúne este jueves a las doce del día, pero en el orden del día no hay temática de Tamaulipas.