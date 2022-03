Demanda Morena a CDV 

Debido a que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anda como si nada, de un lado para otro promocionándose, aun cuando estamos en plena veda, pues los morenos a través de su delegado nacional Ernesto Palacios Cordero, están pidiendo se le apliquen medidas cautelares por presunta violación a la veda electoral.

Pues bien, esto fue informado durante la ya tradicional conferencia de prensa semanal, que realiza la dirigencia estatal, en la que acusaron al mandatario estatal de andar promoviendo programas, así como de sus mini informes que estará realizando en los principales municipios del estado.

Para lo que ya el pasado viernes se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FEPADE, por el uso indebido de recursos públicos, para que se le instaure un proceso sancionador al mandatario estatal.

Y es que los morenos consideran que el gobernador busca aprovechar hasta su último informe de labores para convertirlo en un evento de proselitismo, aprovechando las redes sociales para difundir la entrega de apoyos, violando con ello la veda electoral del proceso de Revocación de Mandato.

Y es que según el delegado nacional Ernesto Palacios, pues Cabeza de Vaca está difundiendo acciones que no se realizaron, por lo que esta promoción es además un desperdicio de recursos públicos.

Pero mientras que el mandatario anda de gira presentando su informe de actividades, en el Congreso del Estado están esperando que este acuda de forma presencial a entregar su sexto y último informe de gobierno, para conocer el estado que guarda la administración pública de Tamaulipas.

Sera el próximo 15 del presente mes, cuando Cabeza de Vaca deberá entregar el informe, fecha establecida por los legisladores locales los que esperan que el mandatario cumpla con el llamado, y no vaya a mandar a algún representante, aunque no se duda que eso ocurra, dado a que mientras el PAN tuvo el control del Congreso, el mandatario acudía gustoso a presentar el informe, pero ahora que no las tiene todas consigo, pues no se duda que termine enviando al Secretario General de Gobierno Gerardo Peña.

Pues bien, recientemente se dio a conocer el resultado de las encuestas realizadas en los municipios fronterizos del norte del país, ubicándose entre los cinco mejores dos de los alcaldes tamaulipecos, siendo estos el reynosense Carlos Ortiz Peña y el matamorense Mario López Hernández, según, Consulta Mitofsky en el caso del edil de Matamoros la aprobación es del 49.3 por ciento de los ciudadanos.

Mientras tanto este fin de semana en Ciudad de México se realizó el Encuentro Municipalista con alcaldes de Morena, en la que estuvo el Secretario de Gobernación Adán Augusto López y en el que hicieron acto de presencia integrantes del cabildo de Matamoros.

Pues bien, en dicho encuentro el llamado fue a la unidad, para que no les apliquen aquello de divide y vencerás, así como evitar las confrontaciones y las aspiraciones personales con miras a la elección federal del 2024.

Y es que aun cuando las actuales administraciones municipales tienen cinco meses de actividades, ya se comienzan a manejar nombres de posibles prospectos a las alcaldías, incluso algunos de los susodichos personajes no tuvieron el empacho en apoyar públicamente, en el pasado reciente, a candidatos de otros partidos en revancha por no haber cedido a sus pretensiones y ahora como si nada buscan ser los abanderados por el partido guinda ¿Qué tal?.