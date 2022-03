Cachorro y Melhem, los pastorcillos flan…

Siempre nos preguntaremos, por qué algunos políticos a pesar de las posiciones de privilegio siguen muy verdes y por qué, como es de chiste la frase de Eugenio Derbez. ¿Por qué no son gente normal?

Y no lo decimos esta vez, por algo que ya todos saben, que en Morena no ocupan a “nadien”, en una estrategia que es de alto riesgo, de volado, de cubilete y a ver si les resulta.

Me encuentro todos los días, muchos nombres de ilustres guindas, que ya no están entorno a Morena; algunos exiliados, olvidados y otros más, que teniendo mucho peso, como Héctor Garza, Rodolfo González Valderrama y Maki Ortiz, de plano, ya no les necesitan para nada.

Rosa Muela está en MC y vemos que en la estrategia del candidato Américo Villarreal, está el llegar sin compromisos con nadie, con nada, a menos es los que me refieron en “el plano de los visible”.

De lo demás ni me meto… que nos llamó la atención por ejemplo que el famosísimo “Guasón” fue directo hace varios días en mi whatsapp:

“Amigo, no he ejecutado ninguna actividad o acción en contra de ningún candidato.. No he recibido ninguna invitación para acompañar al candidato de Morena a algún evento.. No me puedes, con todo respeto, acusar de nada…”, fue la respuesta a versiones en medios.

Pero no todos se han quedado quietos, y cada quien sigue su camino, como es el caso de Maki Ortiz, quien se mantiene atenta a lo que sucede en el proceso que seguro le va a expulsar a partido o regresar al PAN. No lo sabemos.

O el caso de Rodolfo González Valderrama, a quien le guardadon por meses la dirección general de Radio Televisión y Cinematografía, como para dar señal, del cariño con El Presidente.

Y ayer mismo la gran duda: ¿De qué hablaron, el secretario de gobernación Adán Augusto López y Rodolfo González Valderrama, quien reapareció y arribó en la misma camioneta que el titular de la SG al Encuentro Municipalista, que se realizó en el #WTC?

Y para equilibrar, qué está pasando en la dirigencia del PAN, que por segunda vez preguntamos, si es cierto que Cachorro Luis Cantú se quedó chiquito y fue rebasado por la campaña, que sabe, que el calor, la emoción de los eventos, está en el Partido Revolucionario Institucional.

Y no por la parsimomonia de la estatua de marfil de Edgar Melhem, si no, porque las bases estaban ávidas de un candidato como César Verástegui que fuera de los suyos, de la raza, de abajo, aunque perteneciera a otro color.

El punto es que Cachorro sigue lento y ya se nota que, si bien su caso, además del de Melhem, se amorcilló, por los tiempos apurados del proceso, él tiene que ponerse las pilas, si no quiere que como ya se puso en la mesa una vez, sea relevado de su responsabilidad como líder “flan” en que, solito, se ha convertido.

Que ganas de jubilarse en junio, pero bueno, se tenía que decir y se dijo…

Lo mejor de cada casa…

Lo normal de estos días, pues siempre que hay una denuncia de este tipo, siguen otras en sentido contrario, por razones muy similares.

En el turno de la judicialización electoral, tocó a Ernesto Palacios, delegado estatal de Morena, avisar que promoverán una denuncia por violar la veda electoral por la promoción del sexto informe de gobierno del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Le respaldaron, los presidentes estatales del Partido del Trabajo, Arsenio Ortega y Alejandro Ceniceros y del Verde Ecologista, Manuel Muñoz. Vamos a ver, que “en verdad os digo” que este tipo de asuntos, la mayoría de las veces, no llegan a ningún lado.

Y no lo digo de mala fe, pues si se tratara de no violar la ley, “La Mañanera de AMLO” habría descansado en paz desde hace muchos meses. Pero bueno, se entiende que cada quien, en su territorio hace su chamba, y ni modo de no ver los espectaculares pro AMLO, en promoción de la revocación de mandato del 10 de abril.

Es más, si la ley se aplicara a candidatos de manera correcta, sencillamente no habría, ni elecciones y menos, procesos disfrazados de democráticos.

Por lo tanto, tengo la sospecha de que este y muchos más actos, tiene el objetivo de propaganda. Y lo mismo es en todos los partidos, en todas las latitudes, donde la única lata es que hay que contestar de manera “espistolar” cada asunto, casa tema, cada queja.

Nostra Política: “Los efectos del amor o de la ternura son fugaces, pero los del error, los de un solo error; no se acaban nunca, como una cavernícola enfermedad sin remedio”. Antonio Muñoz Molina.

