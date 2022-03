Abrazo para todas las mujeres

La batalla que desataron los aficionados, si es que así se les puede llamar, de los equipos de fútbol Atlas y Querétaro, quitó reflectores por momentos a la guerra que entre Rusia y Ucrania.

Lamentable, muy lamentable, lo que ocurrió en ese partido de fútbol, pero más lamentable que el Gobierno Federal quiera tapar el sol con un dedo diciendo que los pasados gobiernos son los culpables de estos hechos de sangre como si VICETE FOX, FELIPE CALDERÓN o ENRIQUE PEÑA NIETO, hayan mandado a los fanáticos a hacer su baño de sangre.

Parece ser que este país ya se comenzó a caracterizar por sus ríos de sangre, no nos hemos repuesto del fusilamiento que ocurrió, y todavía no se esclarece, en el municipio de San José de Gracia, y ahora sale esto, y en un evento deportivo.

El gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO, es de la idea de que podría haber un motivo que va más allá de un pleito entre porras.

Así lo dijo: “Lo que vimos no fue un pleito normal entre porras; coincidíamos en la mesade seguridad hace un momento y platicábamos que lo que ahí se vivió es algo que se ve diferente, pero creo que es algo que tiene que aclararse a través de las investigaciones por parte de las autoridades del Estado de Querétaro”.

Soy de la idea de que estos hechos de sangre se van a quedar en la impunidad como muchos otros que se han dado y que nunca se dan con los responsables, es el común denominado de la presente administración federal, que hasta deja ir a los narcotraficantes.

EL 8 DE MARZO es el “Día Internacional de la Mujer”, y es una fecha que se conmemora con la finalidad de recordar los años de lucha de las mujeres en pro de la igualdad, justicia, paz y desarrollo; en este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta algunos datos relevantes que muestran un panorama general de la situación de las mujeres en México.

En el tercer trimestre de 2021, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Nueva Edición, estiman que México tenía una población total de 127.8 millones de personas. Las mujeres representan un poco más de la mitad de la población, con un porcentaje de 52% (66.2 millones), mientras que el porcentaje de los hombres es de 48% (61.6 millones).

Por grupos de edad, la mitad de la población se concentra en aquellos que tiene 30 años y más de edad. El 54% de las mujeres se encuentran en este rango de edad y 50% en el caso de los hombres.

Abrazo para todas las mujeres este martes.

Y esperemos que el fiscal general de la república ALEJANDRO GERTZ, perdone a sobrina política ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, supuesta autora de la muerte de su hermano Federico, y contra quien utilizó todo el aparato judicial para reprimirla y tenerla en la cárcel.

Siempre me preguntó que le sabe MANUEL BARTLETT al presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para sostenerlo como director general de la Comisión Federal de Electricidad, pese a los señalamientos de corrupción que le han comprobado.

Y ahora me pregunto que le sabe Gertz Manero al presidente, para seguir sosteniéndolo como fiscal, pese a los señalamientos que le han imputado.

Por eso estamos como estamos.

Y los escándalos siguen pegándole duro al Jefe de la Nación, aunque no lo quiera aceptar.

NO SON pocas las voces que afirman que el gobierno del estado compra conciencias no solo de diputados locales sino hasta de funcionarios electorales, es por es que el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista MANUL MUÑOZ CANO, exigió que saque las manos del proceso electoral que se vive en estos momentos en la entidad.

Manifestó: “Exigimos que, de una vez por todas, el Gobierno del Estado saque las manos del proceso electoral, para que los tamaulipecos tengamos unas elecciones libres y sin violencia”.

Manuel recibió el respaldo de los delegados del comité nacional de Morena ERNESTO PALACIOS, y del Partido del Trabajo ARCENIO RODRÍGUEZ, quienes le pidieron al diputado federal TOMÁS GLORIA REQUENA, alzar la voz en la máxima tribuna para garantizar la paz durante el proceso electoral en Tamaulipas.

El legislador hizo suyo el compromiso de dialogar con la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Unión para que las voces de los Tamaulipecos sean escuchadas, garantizando unas elecciones libres.

Expresando: “En el Congreso de la Unión haremos una alianza estratégica con Morena y el Partido del Trabajo a fin de defender las elecciones en Tamaulipas”.

Por cierto, el diputado federal visitó el puerto “El Mezquital” en donde expresó su total respaldo a la población pesquera.

Diciéndoles: “Ustedes no están solos, como su Diputado Federal les digo que atenderé cada una de sus peticiones y agradezco mucho el que me escuchen, pues yo soy empleado de ustedes y a eso vengo a qué me conozcan y que quede de manifiesto que desde la Máxima Tribuna del país impulsare sus necesidades”.

PARA NADIE es desconocido que CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, sigue metiéndose en el animo de la ciudadanía, y a un mes de que inicien las campañas electorales para elegir al próximo gobernador de Tamaulipas, es el único aspirante que registra un incremento en las preferencias electorales.

Y es que “El Truko”, quien avanza gracias a que el número de votantes indecisos se han inclinado hacia su proyecto.

El que será el abanderado a la gubernatura bajo la alianza “Va por Tamaulipas (PRI-PAN-PRD), creció hasta alcanzar un 36 por ciento del respaldo ciudadano, de acuerdo a un sondeo de opinión realizado por la empresa “Campaigns & Elections”, señala que al cierre de febrero el número de votantes indecisos pasó de 29 a 14 puntos, una diferencia de 15 puntos que en su mayoría se declinaron a favor de Verástegui.

Y otros estudios de opinión coinciden en el avance de César, dentro de las preferencias entre el electorado, uno de ellos es el de la consultora “Electoralia”, que registra un avance del candidato de “Va por Tamaulipas”, colocándolo también con 36 puntos porcentuales.

Y espérense, el periódico chilango “El Financiero”, sostiene que va arriba en las encuestas, con una diferencia de 4 puntos porcentuales.

EL GOBIERNO Municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, dio todo su respaldo al Gobierno Federal, para la entrega de apoyos a las personas de la tercera edad.

Por eso todo transcurrió en perfecto orden gracias a la participación y colaboración del personal de Bienestar Social Municipal, además, personal de tránsito local que apoyaron en todo momento a quienes llegaron en vehículos y a pie, como también dos ambulancias con paramédicos para apoyar a quien lo necesitara.

El pago de la pensión para adultos mayores, correspondió a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, debido a la veda electoral establecida por la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato.

