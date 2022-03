¿Por qué no ponerle nombre y apellido o bien, decir las cosas como son, como siempre se ha hecho? Nos cuestionaron, por el comentario editorial que hicimos a inicios de semana, en los que dejamos en claro que el domingo cinco de junio, no solamente estaba en juego la elección de gobernador.

Y si, tienen razón. Sin deseos de inclinarnos sobre una tendencia y manifestarnos en contra de la otra, habrá que decir que a diferencia de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien tiene más experiencia y conocimiento en el tema de la seguridad pública, es CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “el truko”.

Y es que, el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PAN-PRI-PRD, se mantuvo al frente de la Secretaría General de Gobierno, desde donde conoció el grado y la problemática de inseguridad que impera por municipios, en cada región y por todo el Estado.

A lo largo de ese tiempo, “el truko” formó parte del Grupo de Coordinación Tamaulipas, en donde se definen las estrategias, se fijan los objetivos y aterrizan las acciones para recuperar la paz, el orden y el estado de derecho.

VERÁSTEGUI OSTOS es una persona, a la que no le tiembla la mano para imponer condiciones y tiene los pantalones bien puestos para encarar el problema de la inseguridad y coordinar las acciones que permitan mantener un clima de tranquilidad, tan necesaria en la zona norte de Tamaulipas, en la ribereña y otros lugares en donde hay desorden.

Y no es que tengamos algo en contra de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, pero hasta ahora, habrá que decir que en los últimos tres o cuatro años, la mayor parte de su tiempo ha estado en la Ciudad de México, atendiendo su labor como senador de la república, desde donde habrá que decir, poco o nada ha hecho por aquellos que en su momento votaron para alcanzar ese cargo de elección popular.

Es decir, siendo presidente de la Comisión de Salud en el Senado, poco o nada ha hecho por los tamaulipecos.

Podrá ser un buen legislador, pero un pulso de cómo andan las cosas en Tamaulipas en materia de inseguridad y la manera de encontrarle solución, no lo tiene a la mano.

AMÉRICO podrá ser un buen médico cardiólogo y un excelente legislador, pero desafortunadamente no tiene a la vista un proyecto definido, con visión de futuro, que no sea la plataforma de Movimiento de Regeneración Nacional, en la que se contempla la política de abrazos, no balazos, que ha sido un fracaso.

Por eso decíamos que el domingo cinco de junio no solo se juega la elección de gobernador, sino mantener como mínimo el estatus de seguridad que impera en el Estado, sin dejar de lado, lo que sucede últimamente en Reynosa y la zona ribereña.

Eso apenas representa una prueba. Los retos son todavía mucho mayores y quien debe entrarle a un tema de ese tamaño, debe ser alguien que por lo menos le sepa y no un improvisado. En fin.