Gobierno incapaz.

Marco Antonio Gallegos Galván, el diputado de MORENA, que voto en contra de su partido; que fue, para todos, una traición, con su justificación me hizo recordar que, desde el siglo pasado, el gobierno municipal ha sido considerado como el patito feo. Y es que en la repartición de la riqueza nacional le toca la menor parte. Hagan de cuenta que, a mediados del siglo pasado, las entidades recibían el 15%, los municipios el 3% y el resto era para la Federación.

Hoy, no tengo los datos, pero hay la percepción que como AMLO todo lo concentra, y como nos enteramos con cierta frecuencia (cada año, por lo regular) que la federación va disminuyendo los recursos tanto a entidades como a municipios. Por eso, varios gobiernos estatales, entre ellos Tamaulipas y Jalisco, de pronto iniciaron un movimiento (que ya se apagó) para acordar un nuevo convenio fiscal, que se modifique la fórmula de redistribución de la riqueza.

MARCO ANTONIO SE JUSTIFICA.

¿Qué fue lo que sucedió para que Marco Antonio sea tildado de traidor? Resulta que MORENA, en este caso vía Humberto Prieto, también legislador por Reynosa, presento una iniciativa para darle mayores atribuciones a los gobiernos municipales; para evitar que sigan siendo, en ciertas cosas, bloqueados por el gobernador en turno. En pocas palabras, la intención es buena, buscar darle mayor fortaleza al municipio vía su propia autonomía. Y no paso, porque Marco Antonio voto en contra, apoyo al PAN, al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sorprenden, eso sí, y mucho, sus palabras para justificar su acción. En principio, advierte que no se cambia de bancada, que sigue siendo morenista, pero que voto así por su experiencia anterior de regidor municipal. Que aprobar, dijo, tal iniciativa, era darle manga ancha a los municipios para que generen acciones recaudatorias. Así, a simple vista, su intención puede parecer buena… pero Makito lo puso en su lugar: fue actitud revanchista porque no le dieron gusto con nombramientos y plazas que propuso.

ATROPELLO DEL PODER.

Líneas arriba apunto que, desde el siglo pasado, los municipios son el patito feo de la administración municipal. Que la federación, y también la entidad federativa, asumen que el municipio es un poder que no se puede gobernar: que no tiene capacidad administrativa, ni técnica, para cumplir con las encomiendas que la propia Constitución en su artículo 115 le concede. Por eso, en ciertos casos, el gobierno estatal asume la realización de una u otra atribución.

Con ese criterio es como la federación, y el estado, limitan el poder económico del municipio. Tan simple como que, así, esos niveles de gobierno se olvidan del municipio. Por eso, hoy en día, los morenistas hacen notar que no se ven, en la capital ni en otros municipios, obras del gobierno estatal. Y de la federación, menos, aunque ahí, en esa coyuntura, se les echa la culpa a los diputados federales que son incapaces de bajar recursos. Es la acusación que pesa, sobre todo, en Erasmo González, con todo y que sea Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

MENOR DE EDAD.

Marco Antonio remitió a su experiencia como regidor para darle un coscorrón a su bancada. De cómo los Presidentes Municipales, en este caso Maki Ortiz, buscaba en todo momento establecer mecanismos recaudatorios. Olvida el hoy legislador que una actitud de esas, de imponer más y más impuestos, por lo regular es prender la mecha de la población… porque se castiga la economía familiar. En otras palabras, considera que el municipio es menor de edad y que, para funcionar, requiere de la tutela del Estado.

Lo que provoco, sin la menor duda, es que se vea a la bancada de su partido como infantiles: sus miembros, en este caso Marco Antonio, actúan no conforme a una realidad sociopolítica –la autonomía municipal-, pero si en función de revancha. Y provoco, además, una fisura al interior de su bancada, de tal suerte que, al exterior, a la población, se le sigue mandando el mensaje que a los representantes populares primero, les interesa, su poder, su bolsillo y para nada el fortalecimiento de los mecanismos de gobierno.

AMERICO Y LA GOBERNABILIDAD.

Cada día que pasa MORENA está más convencida de su triunfo electoral el 5 de junio. Me pregunto, que hará MORENA, para que efectivamente aterrice la 4T a la entidad, si el Congreso como el Poder Judicial serán poderes que pueden estar en contra del Ejecutivo. Marco Antonio ya dio muestras de lo que, un diputado morenista, puede hacer si no le hacen caso a sus caprichos. Se fueron dos diputadas: una porque no estaba de acuerdo con la ideología morenista y la otra, vaya argumento, porque los líderes la trataban mal.