INE-AMCEE-IETAM

Finalmente, el Consejo General del IETAM, aprobó la designación de JORGE IVÁN GUTIÉRREZ BENAVIDES y CARMEN YANETH RAMÍREZ ÁVALOS, como titulares de las Secretarías de los Consejos Distritales de Matamoros y Xicoténcatl, a propuesta de los Consejeros Presidentes, ÉDGAR GONZÁLEZ BARAJAS y ARMANDO CASTRO SEGURA, con dictamen de por medio de la Comisión de Organización presidida por ITALIA GARCÍA LÓPEZ.

Lo anterior sucedió en la sesión celebrada el 28/02/2022, en la que el Consejo presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, aprobó dos resoluciones que atendieron las quejas de MORENA, sobre presuntas irregularidades a cargo de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, PAN, PRI, PRD y la Presidenta Municipal de Xicoténcatl, OFELIA NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ.

El expediente fue turnado a la Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionadores, presidida por MARCIA GARZA ROBLES, para su revisión y dictamen, concluyendo la inexistencia de las infracciones en comento, siendo aprobado en estos términos por el Consejo General del IETAM.

Sesión ordinaria en la que, el Consejo General del IETAM, dio cuenta de tres acuerdos emanados de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, que la Consejera MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ preside, relacionados con un tema de la mayor relevancia; la prevención y atención de conductas que encuadren, en violencia política contra las mujeres en razón de género.

Durante el proceso electoral 2020-2021, la Comisión de Igualdad que presidió la Consejera NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, atendió la petición del Colectivo 50+1, que MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN dirige en Tamaulipas, para que el IETAN implementara un mecanismo que permitiera revisar que las candidaturas cumplieras la denominada Ley 3 de 3.

Recordando que la propuesta 3 de 3 contra la violencia, permite constatar que las y los aspirantes a una candidatura, no se encuentren en ninguno de los supuestos supuestos contenidos en el Capítulo VIII, artículo 32 de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados por el INE el 28/10/2020.

“Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se persigue inhibir conductas que contribuyen a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres”, señala el acuerdo INE/CG517/2020.

Tres de tres, se refiere a la demostración por parte de una candidatura, de no haber sido condenada o sancionada mediante resolución firme por el delito de violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género, tanto en el ámbito privado o público. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias.

Una obligación que cumplirán, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, una vez que el IETAM apruebe el registro de sus candidaturas.

Igualmente, en esta misma sesión y por unanimidad, el Consejo General del, IETAM aprobó su adhesión a la Red de Mujeres Electas, que la Asociación de Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales, AMCEE, junto con el INE, impulsan a nivel nacional.

Presidida por GLORIA ICELA GARCÍA CUADRAS, presidenta del Instituto Electoral de Sinaloa, la AMCEE y el IETAM, a través de la Consejera MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ, presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, aterrizarán el programa operativo 2022, considerando que, en la elección de 2021, fueron electas 279 mujeres propietarias en los cargos de presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales.

Junto con pegado, el Consejo General del IETAM aprobó la adhesión a la “Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal, para dar Seguimiento a los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Proceso Electoral 2021-2022”.

Ciertamente y como sucede desde la sucesión gubernamental de 2004, la de 2022 no contará con mujeres: NELLY LÓPEZ VERA (PVEM) y ELIZABETH CALDERÓN CONTRERAS (PT) fueron en 1998, las últimas candidatas a la gubernatura de Tamaulipas.

Motivo por el cual, el acompañamiento y orientación en casos de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, mediante acciones concretas para prevenir, atender y erradicarla en la elección de 2022, será testimonial y denotará únicamente, la disposición del Instituto que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, para estar en sintonía con el escenario nacional.

Por cierto, EDUARDO LEOS VILLASANA, Coordinador de lo Contencioso Electoral, obtuvo la más alta calificación en la evaluación del desempeño, que realizó la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional, a cargo de JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ, junto con la Comisión del SPEN, presidida por el Consejero ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ, al obtener un promedio de 9.95 en los dos exámenes presentados.