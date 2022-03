Votos escasos

En la elección de hace casi seis años para cambiar de gobernador en Tamaulipas, el partido Verde Ecologista de México aportó a la alianza con el PRI casi cinco mil votos, aunque forma individual sacó casi nueve mil.

Ahora con el expriísta Manuel Muñoz Cano al frente, del de ese partido que ahora esta coaligado con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hablan de que le sumarán 30 mil sufragios, es decir, el 333.33 por ciento más, en un escenario en el cual esa cantidad dos mil votos menos a los obtenidos por Héctor Garza Go0nzález, quien fuera el candidato regeneracionista en 2016.

Habrá que tener una muy buena estructura para aventarse la hablada de que aportarán ese porcentaje, cosa que no hacen los del Partido del Trabajo, que, en la elección de gobernador pasada, obtuvieron poco más de ocho mil votos, aunque en este caso, el representante petista Arsenio Ortega Lozano mejor no habla de compromisos en votos, dado que su estructura no creció de la misma manera que sucedió con la del Partido Verde Ecologista de la elección del año pasado para acá.

En un escenario de gran suficiencia regeneracionista, los aportes de los partidos que se coaligaron con ello, ni deben ser relevantes porque ellos suponen que el lópezobradorismo les dará los sufragios necesarios para ganar la elección local de Tamaulipas, pero, el asunto es que el equipo de trabajo que trae en todo terreno el hombre de la competencia, ingeniero César Verástegui Ostos, no está cruzado de manos y da pie a una gran movilidad que equivale a muchos votos.

Además, da la impresión de que, los manejadores de la marca del partido presidencia, exigieron trabajo a sus coaligados, con la idea de detener algo que ellos llaman una estrategia de confusión, pero, qué, desde la otra coalición, la del PAN, PRI y PRD consideran como actividades de suma a favor del proyecto que registrarán en los últimos días de este mes de marzo, para competir en las urnas el cinco de junio, fecha en que se llevarán a cabo las elecciones de gobernador.

Por cierto, la propuesta de Muñoz Cano de generar unos 30 mil votos es apenas la tercera parte de los sufragios que obtuvo hace casi seis años el Partido Movimiento Ciudadano, porque estuvo mu cerca de lograr los 90 mil, pero, en la elección de este año, a como pinta la candidatura de uno de los peores alcaldes que ha tenido la capital de Tamaulipas, Arturo Diez Gutiérrez Navarro, la realidad es que, los 30 mil votos que tiene como meta el Verde Ecologista, le quedan muy grandes al partido que dirige el Diputado local plurinominal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

También es necesario tener en cuenta que, con estructura nueva el Verde Ecologista considera producir 30 mil votos, base que no tiene el partido regeneracionista, porque carece de estructura estatal y municipal, por tanto, la cifra cae de perlas al Delegado Ernesto Palacios Cordero, quien, ni siquiera puede mencionar cual es el potencial de votos que tienen, solo hablan de que sacarán más que los obtenidos por los candidatos a Senadores en el 2018, aunque es impreciso dado que ese año se votó por el presidente de la República y allí quien tuvo mano fue don Andrés López Obrador.

Las elecciones se ganan con muchos votos y la producción del regeneracionismo en número reales surgidos desde una presunta militancia, ni siquiera se pueden calcular, por eso una cifra de 30 mil votos como la que compromete Muñoz Cano, es apantalladora a muchas leguas a la redonda y en realidad vale la pena que Palacios Cordero en calidad de Delegado de Mario Delgado Carrillo del PMRN, haga números en cuánto a votos y determine en que municipios la podrán hacer y dónde no, ello a manera de radiografía.

Apostar al candidato y dejar pasar el tiempo para no generar estructura es una estrategia de riesgo para el regeneracionismo, sobre todo, si se toma en cuenta que los dos partidos coaligados pueden aportar unas decenas de miles de votos, que, obvio no serán suficientes porque los requeridos son cientos de miles.

Además, en enclaves regeneracionistas como Matamoros, Madero, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, la estructura que tienen tanto el PRI como el PAN ha dado resultados al proyecto de Verástegui Ostos, en virtud de que hay grupos políticos que están decididos a jugarse el todo por el todo con el exalcalde de Xicoténcatl para que Tamaulipas se mantenga como una tierra liberal y no izquierdosa.

La participación ciudadana que produce votos por cientos de miles tiene que reaccionar a las campañas proselitistas que se llevarán a cabo a partir de los primeros días de abril y tas los primeros de junio, ya que, la medida es muy alta, el PAN sacó 721 mil y con esos ganó la gubernatura en el 2016 y el PRI obtuvo poco más de 486 mil sufragios, es decir, en ellos están los cientos de miles.

En tanto, la otra coalición anda en decenas de miles, tres del Verde Ecologista, una del Partido del Trabajo y está en veremos la perspectiva regeneracionista porque carece de punto de partida en ciento de miles, solo hay las decenas de miles obtenidas por Garza González en la elección pasada, con 32 mil 183 para ser exactos.