Defensa de alcaldes morenistas  

Como un acoso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, son consideradas las investigaciones que se están llevando a cabo en contra solo de los alcaldes morenistas en Tamaulipas, como así lo denuncio el delegado nacional de Morena, Ernesto Palacios Cordero.

Y es que se habrá de recordar que curiosamente ningún otro edil del PAN o del PRI están bajo observación de la Fiscalía, mientras que en caso contrario son los alcaldes morenos, a los que son observados hasta con lupa cada movimiento financiero que realizan, aun cuando en el pasado reciente ediles del PAN estuvieron envueltos en el ojo del huracán, luego de anomalías en sus administraciones, pero ninguna autoridad elevo la voz para hacer señalamientos.

Prueba de ello fue la pasada administración panista en Ciudad Victoria, que un día sí y el otro también, los victorenses eran testigos sobre los malos manejos de Xicoténcatl González, que al acercarse el proceso electoral, pues obligo a un relevo forzado en un intento por conservar la presidencia municipal, pero el cambio llego demasiado tarde, por lo que los ciudadanos les aplicaron el voto de castigo, decidiendo apoyar al Eduardo Gattas, quien ahora es precisamente uno de los alcaldes al que le vigilan cada peso y centavo que administra.

En las mismas condiciones se encuentran otros ediles guindas, por lo que, según el delegado nacional, informo que Morena ya prepara sendas denuncias para acabar de una vez por todas con ese acoso político, por parte de la Fiscalía hacia sus alcaldes.

Según el delegado morenista todo es por el miedo que les tienen ante el avance que se ha logrado tener en el estado, pero en lo que no se fijan los panistas son que ellos le han fallado a la ciudadanía, insistiendo que Morena va arriba en las encuestas con una ventaja de un 2 a 1.

Por cierto, aun cuando el fin de semana el Tribunal Electoral de Tamaulipas desecho la impugnación de Maki Ortiz a la candidatura de Américo Villarreal, pues Morena insiste en abrirle las puertas a la ex edil de Reynosa.

Según el delegado en Tamaulipas, Ernesto Palacios la invitación está hecha, y ni las impugnaciones impedirán que el partido siga insistiendo para que la ex alcaldesa siga con ellos, aun cuando todavía esta se mantiene en silencio y no han logrado concretar encuentro alguno, pero en lo que si se da o no dicho dialogo, pues ellos están enfocados en mantener la unidad al interior del partido, ante el ante presiones de contrarios, que han estado buscando a militantes morenistas para tratar de convencerlos para que se retiren del partido guinda.

Mientras que seguidores de la polémica abogada Susana Prieto presumían que por fin esta vendría triunfante a Matamoros, derrotando así al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, previo a la elección de sindicato de la empresa Tridonex, para lo que estaba programado un evento en la plaza Principal de Matamoros la tarde del domingo, con integrantes del movimiento 20-32, pero en lo que se esperaba fuera un evento multitudinario, pues apenas si logro juntar poco menos de 500 personas, (muchos de ellos acarreados de las invasiones), total lo que brillaron por su ausencia fueron los obreros y la misma Susana Prieto, que mediante una videollamada termino justificándose por no poder venir a Matamoros, según ella el haber dado positivo a Covid le impidió poder abordar el vuelo que la traería a esta ciudad fronteriza, claro que esto solo sus seguidores incondicionales le creyeron, porque para muchos aun cuando Prieto tiene fuero por ser diputada federal, pues aún tiene miedo de pisar tierras matamorenses.

Por lo pronto las elecciones en Tridonex se realizaron este lunes, con el intento de manipulación, tanto por el Sindicato de Jesús Mendoza para conservar el contrato de esta empresa, como del sindicato de la abogada Susana Prieto, que han tratado de presionar a obreros no solo de esta empresa, sino de otras maquiladoras para tratar de hacer crecer a su gremio, que no ha logrado la penetración esperada.

Por otro lado, con beneplácito recibieron el sector comercial que en Tamaulipas se levantaran las restricciones, con los que permitiría que centros de espectáculos y hasta las cooperativas escolares retomaran actividades a partir de este martes, al actualizarse el Decreto de Apertura Económica, ante el baja número de contagios Covid-19.