AMLO: La diferencia de ser borracho a cantinero

Vamos hablar de comunicación política, no de posicionamiento de partidos, o de intereses económicos o individuales. Hoy, simplemente reiteramos, de que conforme avanzan los sexenios, siempre es la misma conclusión.

La distancia entre los dichos y los hechos es abismal. Veamos: En el prometer no está el desgaste, sino en el cumplimiento de lo que se asegura se va realizar, una vez llegado al poder presidencial.

Ya nos queda claro que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un serio ploblema. No piensa lo que dice, y hace lo que expresa, en lo que ya es, un círculo implosivo para su gobierno y con ello, “nos lleva de encuentro” a todos los mexicanos…

Aun así, muchos no comprenden su permanente distrofia discursiva y una distancia cada vez más elocuente de lo ofrecido en 2018, con los resultados 2022. Ahí está que luego de más de tres años de desgaste intenso, todo se resume en dos frases y pasamos del “Me Canso Ganso” al “Ya no Puedo Más”.

Y si, en lo primero a todos nos quedó claro, en lo segundo también y no creo, como afirma, le han mal interpretado. Pues el rostro, su comunicación no verbal es elocuente, como la canción AMLO “viejo, cansado y sin ilusiones”, o con las mismas y al menos, maltrechas.

Aquí se los digo, de José López Portillo, en lo general y algunos en particular, todos los mandatarios mexicanos se han convertido, en los resultados, en verdaderos fraudes presidenciales.

Todos se han tropezado con algo sencillo de comprender. Los dichos y los hechos han sido de permanente divorcio, con una paradoja, cada 6 años, la sociedad renueva su esperanza y en eso tiene razón “El Peje”, el de México, es un pueblo bueno.

Una sociedad que en cada campaña es víctima de la evangelización política, pues pocas veces se cumple lo que ofrece y en todo caso, el margen de realización de proyectos, apenas si llega, según expertos, a un 30 %.

El caso actual es mucho más grave, por algo interesante. Nunca antes el desgaste fue tan severo y nunca también, la construcción de una esperanza tan ávida.

En este contexto Usted me dirá, si es cierto que se han cumplido o sencillamente, si como el mismo mandatario aceptó el fin de semana, que ya no puede más y que cerrado su ciclo, se va al rancho que conocemos todos en México como “La Chingada”.

Al tomar protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador expresó eufórico:

a.- “Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público”.

“Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares”.

“Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad”.

Ahí quedó para la historia, en su voz, en vivo, en vigor y cada quien en su caso, sabra si ha cumplido su palabra… Yo personalmente tengo otros datos… Y Ustedes…

Lo mejor de cada casa…

a.- Nada de lo que hace un ciudadano y menos un funcionario, es invisible, y por lo mismo, el tristemente célebre Xico González sigue señalado y en riego de cárcel.

Ahora la Auditoria Superior del Estado, revela que más de ocho millones de pesos de la cuenta pública 2020 del gobierno municipal de Victoria, durante su mandato, le fueron observados y tiene que ser solventados.

b.- Y quien sigue sumando operadores al más alto nivel es César Verástegui. Esta vez, fue visto con el matamorense Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Uno de los importantes, al interior del Partido Revolucionario Institucional.

Con MAB, quien ha sido senador además de dos veces diputado federal y comisionado para la paz en Chiapas en 1994, se van con él, un fuerte bastión de amigos y por lo mismo, Truco se anota un operador y asesor de los que si pesan, en favor de su causa por la estabilidad y la seguridad pública.

c.- Y que bueno que ya nos dejó tranquilos el frío principalmente en la frontera. Del Matamoros de Mario López a Nuevo Laredo con Carmen Lilia Canturosas siempre me gusta reconocer el trabajo de las autoridades, pero en particular de los sistemas de protección civil, Sistema DIF y Cruz Roja.

Nostra Política: “Coged las rosas mientras podáis

veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta…” Walt Whitman.

