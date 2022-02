Congelados, pero bien contentos 

Luego de que el alcalde Eduardo Gattas no acudiera ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, para aclarar sobre el origen de los 6 millones de pesos que utilizo para la compra de una residencia en la playa y una camioneta blindada, este salió a afirmar que no está obligado a hacerlo dado a que es una invitación, por lo que él puede decidir si ir o no, y pues serán sus abogados los que se encargaran en contestar dicha invitación.

Por lo que según el edil, se le pedirá al UIFE que envíen la información, ya que con puras especulaciones es como está actuando la Fiscalía, al no existir documento alguno que lo vincule con los señalamientos que se le hacen.

Ya envalentonado el edil pide que la UIFE le demuestre que, la casa que dicen que es suya, es en verdad de él, que demuestren la compra, por lo que debe estar las escrituras en el Registro Público de la Propiedad, o la trasferencia en sus cuentas, de lo cual asegura el edil pues no hay nada de nada, ya que todo es mediático, por lo que no piensa seguirles el juego.

Para aquellos que aseguraban que el alcalde Gattas había salido con la cola entre las patas, después de la reunión con el Secretario General de Gobierno Gerardo Peña, el edil asegura que las cosas no fueron así, ya que todo fue tratando de tener un dialogo cordial o sea fumar la pipa de la paz, quedando fuera de agenda los temas relacionados con la seguridad y de la UIFE.

Lográndose un avance sobre temas que les interesa a los victorenses, como lo son la infraestructura y gobernabilidad, lográndose acuerdos para el desarrollo de Ciudad Victoria

En lo que no quiso profundizar Gattas fue sobre las amenazas que se vertieron sobre el y su familia, y si este tema le fue expuesto al Secretario General de Gobierno.

Cambiando a temas más amables, finalmente se celebró el Saludo Binacional en a mediaciones del Puente Nuevo Internacional, entre las autoridades de Matamoros y Brownsville siendo elegida como Mr. Amigo la actriz Bianca Marroquín y como Valor Nacional y Huésped Distinguido Roció Banquells, luego de que por la pandemia esta tradicional celebración se había suspendido.

Aunque debido a las restricciones que aún prevalecen por la pandemia, se realizaron algunas modificaciones a estos festejos, como fue la suspensión del desfile local e internacional, ya que la mayoría de las escuelas participantes aún no habían regresado a clases, por lo que no hubo el tiempo para montar los bailables y bandas de música que dan gran ambiente a este evento.

Pero a pesar de todo esto la mayor parte de las actividades se llevaron a cabo en Matamoros, pese a las inclemencias del tiempo que se registraron durante la presentación del Valor Nacional y Huésped Distinguido Roció Banquells, la noche del jueves en la que se registró una fuerte llovizna, por lo que el frio calaba hasta los huesos, pero aun así los asistentes no se rajaron y aguantaron la temperaturas con sensación térmica de 3 grados con tal de ver a su artista favorita, por cierto entre los asistentes se registraban residentes de Rio Bravo, que llegaron especialmente para ver a la actriz y cantante.

En esta ocasión el Saludo Binacional entre el alcalde Mario López y el mayor de Brownsville, que llegaron acompañados de sus comitivas, se realizó la mañana del viernes, atendiendo agendas de ambas artistas, en una ceremonia más breve que de costumbre, que en el fondo los participantes agradecieron, ante el mal clima que volvió a hacer de las suyas, al grado de más de uno de los oradores se les dificulto decir su discurso al titiritar de frio, y es que eso si todos lucían sus atuendos mexicanos, que en algunos caso aplicaron, sobre todo las damas, aquello de antes muerta que sencilla, aunque eso significara padecer los vientos helados que en esos momentos se sintieron en las inmediaciones del puente, eso si todos congelados pero muy contentos como se pudo apreciar a Mr Amigo Bianca Marroquín y la Huésped Distinguida Roció Banquells, que lucieron orgullosas las cueras que les fueron obsequiadas durante la ceremonia, la que concluyo con el tradicional vuelo de las palomas blancas que fueron soltadas por parte de los invitados especiales.