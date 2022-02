Tamaulipas: Y si nos independizamos…

Pobre México, tan cerca del populismo y tan lejos de Mérida. La siguiente es una historia con la que relato las diferencias que existen al interior de nuestra República Mexicana.

Somos, y todos los presidentes lo ignoran, 32 mini naciones, con diferencias que se marcan apenas si se pasa, de una mojonera a otra, de una línea a otra.

Nuestras distancias pueden ser metros, como el “DfCtuoso” y el Estado de México, como Tlaxcala o Puebla, sin embargo, al interior, las formas, los usos, las costumbres cambian.

Pero saben qué, igual los valores y por lo mismo estar en cada entidad ( que en mi caso conozco 29 y no de habladas), siempre será una variable para decir, una delicia o que peligro.

Por ejemplo, estuve hace varios días en la Hermana República de Yucatán y hasta parace que no es México. Al margen de que no saben hacer tacos norteños, que los huevos rancheros o el machacado no es los de ellos, tienen muchas maravillas que son de gran valor.

La más importante: La seguridad y es que en territorio de Mauricio Vila Dosal, no opera eso de “abrazos y no balazos” que tan terribles resultados ha dado al gobierno federal.

Aquí, en los barrios todavía, es una admiración ver a las señoras platicando a la entrada de sus casas, en sillas o en hamacas a la orilla de la banqueta.

Y claro que hay vida nocturna, para quien le gusta, pero igual para quien se queda en casa, son las mismas reglas. La seguridad social es lo más importante. Van decir que es cuento, pero no.

1.- Distraido que soy, me tocó en Mérida, poner un pie en un cruce de peatones, de esos amarillos con rojo para circular y como soy de mente dispersa, no me di cuenta que los autos de ambas direcciones se pararon, hasta que alguien que me vio cara de fuereño casi me empuja y me dice. – ¡No se mueven hasta que pase Usted!

Mérida, me comentó “Google” tiene más de 500 pasos peatonales y no respetar el cruce de los de a pie, es peligroso además de caro.

Hablamos pues, de códigos y de formación educativa, en la que es, la mejor ciudad segura para vivir de México. Y no es promoción, solo reflexión sobre una zona, que algo debe hacer muy bien para mantener los índices de seguridad que se presume.

2.- Les pregunté sin indagar de más, sobre la historia de Yucatán y no fueron pocos los que me recordaron, que por algo, parte de esta península ya se independizó al menos dos veces.

3.- Una tercera, difícil porque finalmente en los hechos, ellos funcionan en muchos sentidos como una zona independiente. Y yo solamente digo, tienen mariscos, agua, buen trato y una puerta de acceso al Caribe. En fin, si andan de tiempo y por favor, para esta noche un sitio de tacos norteños por inbox, que mientras yo pregunto: Tamaulipas: ¿Y si nos independizamos…?

Lo mejor de cada casa…

Volamos para el cierre de un febrero sin duda “loco” y veremos en el adagio si políticamente marzo es otro poco. El punto es que la agenda crece y los compromisos políticos también, bajo una premisa.

Se reduce el tiempo para que los 43 alcaldes de Tamaulipas definan con quien se la van a jugar. Con el partido que les llevó al poder, o si haciendo cuentas, es tiempo de zarpar.

Si les gusta este deporte, sigan la huella de la frontera, donde, de los tres grandes, Matamoros con Mario López, Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo y Reynosa con la tres veces alcaldesa Maki Ortiz, sigue como la fiel de la balanza.

Ahí el “interpósito” Carlos Peña, tiene que seguir la ruta que se marque en casa o comerse las agresiones que le han dado a la doctora, su señora madre y ¿Dejarse caer en favor de Morena?

O avanzar de manera horizontal con César Verástegui. Esa es la verdad de todos los días, en la que es, por estos días, una aparente campaña de baja intensidad por respeto a la legislación estatal.

Y ya veremos en el tiempo, el qué pasa en la capital donde sea como sea, Lalo Gattas está en un brete jurídico político, por quienes le llevaron al poder mientras que en el sur, la foto de ayer en Altamira de Armando Martínez y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso nerviosos.

Vamos a enterarnos, que es la sexta vez que lo comento. El de Altamira es de los que hace su trabajo sin hacer grilla de la chafa y eso claro que le ayuda.

Nostra Política.- “La ausencia disminuye las pequeñas pasiones y aumenta las grandes, lo mismo que el viento apaga las velas y aviva las hogueras”. François de La Rochefoucauld.

Correo: [email protected]

Twitter. – @jeleazaravila