Empezó la ¿3ª Guerra?

Me gusta leer y analizar la información que llega a mis manos con la idea de entender mi propio entorno y los acontecimientos mundiales. Aunque debo confesar que hay muchos temas que no entiendo del todo, solo el mensaje del autor.

Confieso que uno de los retos de la lectura de todos los tiempos, es intentar conocer otros aconteceres, porque los puntos de vista de un mismo hecho, abre tantas opiniones por la sola interpretación de ‘los ojos con los que se miren’ y no siempre se comparte la misma opinión.

Estoy convencido de que leer el mismo tema con varios autores, entonces nace la posibilidad de obtener un amplio panorama para conformar un criterio fundamentado y no tengo empacho al aceptar al Criticismo como una Escuela Filosófica creada por Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento, con una investigación y considerando las condiciones del pensamiento.

En otras palabras, la Filosofía del Criticismo ‘descompone para su análisis un todo en todas sus partes’ para poder ser entendida. Desde luego, nada tiene que ver con el chisme de vecindad y las (os) ‘criticonas’ (es).

En el Conflicto entre la Rusia de Bladimir Putin y Ucrania, dice el mexicano César Picasso Hinojosa: “…el conflicto no es nuevo, puede consultar en YouTube el canal VizualPolitik, y en una de sus editoriales recientes, dice que el conflicto Rusia-Ucrania es una guerra activa desde el 2014. Ahora se recrudece, aunque se cuenta que hasta ayer, la cantidad de muertos va entre los 14mil y 20mil personas, la mayoría combatientes.

¿Son muchos o pocos? En un marco comparativo, en la tierra azteca, solo el 2021 se contabilizaron 30mil muertos, según las estadísticas publicadas por la prensa mexicana. Las fuentes oficiales tienen otros datos.

Los rusos han dejado en la mente de los ucranianos que pertenecen a Rusia y de unos años atrás, hasta les ha entregado pasaportes. Quienes conocen del tema, aseguran que Ucrania es rica en acero y una amplia riqueza mineral envidiable; además de que cuentan muchos kilómetros que les permite salida al Mar Negro, indispensable para los rusos en diversos aspectos, desde las cuestiones bélicas hasta el comercio exterior.

El periodista Alejandro Mancilla de la Editorial GQ, publicó ayer jueves sobre la conexión Irán-México “…la DEA dio a conocer que Qasem Soleimani -el recientemente asesinado comandante iraní, cuya muerte desencadenó la actual crisis- estaba orquestado un complot en el que un sicario mexicano vinculado con Los Zetas, atentaría contra un embajador árabe en Washington. A cambio, Soleimani le daría parte del mercado del opio en Oriente Medio a esta organización criminal. Esto parece parte del guion de una película o de la segunda parte de la novela de El Complot Mongol, pero se trata de información oficial que data de muchos años atrás.”

En otras palabras, hacen eco en el lector las escenas de las narcoseries donde la delincuencia organizada mexicana entra a los ámbitos internacionales y aunque el presidente Manuel López asegure que “…la paz …no a la guerra …abrazos, no balazos…” no escapan de la posibilidad a que alguna de las representaciones aztecas en el extranjero –embajada, consulado, avión, etc.- sean atacados o sufran un atentado mortal…” señala el periodista.

Como consecuencia de lo anterior, México se estaría obligado a declarar la guerra o adoptar una postura bélica frente a los países agresores. Recuérdese el caso de la Segunda Guerra Mundial con el hundimiento de dos buques petroleros mexicanos y la participación del famoso Escuadrón 201, que por cierto ‘dicen las malas lenguas de las buenas gentes’, nunca estuvo en combate, pero si listo para entrar en acción.

El analista político mexicano Gerardo Rodríguez, publica en un Diario Nacional que el conflicto actual no representa una amenaza real de una Tercera Guerra Mundial. Si bien China y Rusia tienen intereses económicos en la región del conflicto, es improbable que respalden militarmente a Irán.

Si la guerra no escala proporcionalmente, entonces podemos concluir que son nulas las probabilidades de que México participe en el conflicto. Aunque México puede ser presionado más que militarmente, por los hombres de corbata que controlan la economía y las relaciones internacionales.

En otras palabras, es muy probable que el gobierno de Manuel López, se vea orillado -a través de instancias diplomáticas- a romper relaciones con Teherán o a votar a favor de boicots contra Irán. Y desde luego esto será más grave que cuando usted bloquea a alguien del Facebook.