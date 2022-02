Poligrama: Los alcaldes de Tamaulipas…

Me llovió en mi milpita, porque ayer dije “cosas malas” de sus “amados alcaldes”, que sostengo, tienen que hacer mucho más para avanzar en la revalidación que algunos ya lograron.

Fue el caso de de Chucho Nader en Tampico, de Mario López en Matamoros, quizá los casos más emblemáticos de quienes “haiga sido como haiga sido”, lograron reelegirse por la votación contundente de los ciudadanos.

Como en todo, cada quien podrá decir que tiene otros datos pero, los que cuentan en las elecciones, son los tronchados en las urnas de cada proceso. Y todo queda atrás.

Nos comentan en este sentido, de si hay encuestas serias, confiables, y aquí también la respuesta es simple. Hay que ver los datos curriculares de las casas encuestadores, su experiencia, pero además el probado nivel de certeza.

En este sentido, este día les comparto la realizada por Poligrama, una empresa que en 2019 y en 2021 repitió en el top de la acertabilidad. Es decir que los datos levantados, fueron muy afines a los finales, con todo y que no se mide la operación y organizazación política.

Es la primera vez que hacen encuesta nacional de alcaldes y por lo mismo, nos parece que en este caso y en su opera prima que “los números no tienen manquequilla en los estrados”.

Se revisaron 50 alcaldes, escogidos, tengo el sospechosismo por Patricio Morelos un destacado politólogo egresado de Washington, así, ahí vamos sin anestesia, con lo que nos interesa de Tamaulipas.

Jesús Nader aparece en el lugar No 10, Mario López en el No.- 20, Lalo Gattas en el 30 y Carlos Peña en el 45. Son los que están y habrá que ver si cada quien se queda en su Isla, rumbo al proceso electoral.

Y no se trata de escudriñar de mala fe y menos rivalizar, pero lo importante es abonar al debate de las datos, más allá de las ideas, que a veces se confrontan en las redes sociales.

Y ya me dirán el chiché de que tienen otros datos aplaudidores, que faltaron unos, que son mejores, pero ya ayer, traté de explicar lo que es sentido común.

En prospectiva, solamente les agrego que algo está pasando en Reynosa, la tierra de Maki Ortiz quien ya aclaró que está bien con sus cuentas como alcaldesa de 5 años y que la Auditoria Superior de la Federación ofrece datos que no corresponden a la realidad.

Mientras que en paralelo, seguro habrá que esperar lo que diga la autoridad electoral por este caso de definición, en relación de la queja ante los tribunales.

Total, que ahí quedan los datos, los números rumbo a una elección donde, revisando todas las encuestas, este día nadie puede negar que la confronta es de 2, de Américo versus César, de Truco versus AVA, mientras que aquí estaremos pendientes de si A10, se va de frente con su campaña por el Turismo por Tamaulipas.

Claro que dan votos, pero sin dudar, el pueblo canta esa de “Nunca es Suficiente” para mi… cada quien sus “pepes grillo”… muy caros por cierto…

Lo mejor de cada casa…

Seguro habrá consecuencias, sobre la respuesta que ayer ofreció el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo dicho por el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken.

a.- “El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

b.- Aquí la AMLO-Respuesta: “A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor [Antony] Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un Gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda eso, y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”.

Contexto.- Aun antes de llegar al poder Andrés Manuel López Obrador ha vomitado la prensa, pero claro, la que no se rinde a sus pies y eso es grave. Como aspirante es relativamente normal, pero como Jefe de la Nación es políticamente criminal…

d.- Y Armando Zertuche que trae sus propios infiernos, mejor propone del caso Lalo Gattas, “que atienda el citatorio de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, “porque el que nada debe, nada teme”.

Nostra Política.- “El único error de Dios fue no haber dotado al hombre de dos vidas: una para ensayar y otra para actuar”. Vittorio Gassman.

Correo: [email protected]

Twitter. – @jeleazaravila