Una simple foto, y que agarra gas

Bien haría el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en no preocuparse por los ataques que por aquí y por allá le llegan todos los días.

Será una constante de aquí al 2024, él lo hacía desde sus trincheras, entonces porque no quiere que sus enemigos no lo hagan

No acaba de salir de la tempestad por lo de la casa en Houston, Texas de su hijo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN; y le llega otra, ahora con lo de las cuentas públicas en varias dependencias federales.

Fiel a su estilo el presidente López Obrador, respondió de inmediato ante estos señalamientos de que hay saqueos en las dependencias públicas federales: “Ahora ya no, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones para que quede claro; desde luego va a seguir la campaña y que bueno, esto demuestra que hay vida pública activa en México”.

Los números que se dieron a conocer son para calentar a cualquier dentro del Gobierno Federal, no se diga al jefe de la Nación puesto que la Auditoria Superior de la Federación encontró un titipuchal de irregularidades millonarias en la cuenta pública del año 2020, y en los programas insignias y orgullo del actual gobierno como el aeropuerto “Santa Lucia”, la refinería “Dos Bocas”, el famoso tren “Maya” y “Sembrando Vida”.

Miren los milloncitos que hay que justificar en Seguridad Alimentaria Mexicana 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.

En su mañanera el presidente AMLO dijo que es informe preliminar, pero que lo usan sus adversarios conservadores y corruptos porque piensan que es lo mismo que antes en donde operaba el “Chupacabras”, “el Diablo”, “Don X”.

En fin.

TAMBIÉN puso el grito al cielo la expresidenta municipal de Suelo Reynosense MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, pues le encontraron irregularidades por 472 millones de pesos, que le dio vuelo bien y bonito un diario de la región.

A través de su cuenta de Twitter dijo que las cuentas de los años que fungió como alcaldesa fueron aprobadas por la Auditoria Superior de la Federación, y que por lo tanto mienten quienes dan a conocer el monto millonario irregular.

Horas antes de la publicación muchas voces comenzaron a sonar fuerte y duro en redes sociales y otros espacios de chisme, de que Maki era la candidata sustituta a la gubernatura en lugar del sincho y macizo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en Morena.

Y que se desinfla todo.

No le busquen cinco pies al gato, sabiendo que tiene cuatro, recomienda la sabiduría popular.

EL DELEGADO Nacional del Partido Verde Ecologista de México KARL HEINZ BECKER HERNÁNDEZ, presumió el arduo y gran trabajo que como dirigente estatal ha realizado MANUEL MUÑOZ CANO, y que ha representado atraer un gran capital político para engruesar las filas partidistas.

Y lo hizo ante picudos de Morena como el delegado nacional LUIS ERNESTO PALACIOS, y del Partido del Trabajo, en donde dijo con mucho orgullo que se han sumado a este instituto 10 exalcaldes priistas, así como regidores panistas y exdirigentes de “Nueva Alianza”, que juntos suman algo así como50 liderazgos de importancia en el ámbito social y político, en menos de dos semanas.

Dijo sobre ello: “Estos liderazgos ven en el Verde un partido joven y fresco que escucha sus propuestas, donde se pueden desarrollar; sienten el respaldo y no la imposición”.

¿Y cuántas sumas lleva el Partido del Trabajo?

Para que decirlo.

SIGUE haciendo familias felices el Gobierno Municipal de Suelo Riobravense que titula HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, y la presidente del DIF Municipal señora MARÍA ELENA RODELA, con la clara y firme idea de mejorar su calidad de vida.

Se entregó un cuarto de material a la señora DORA ALICIA RODRÍGUEZ, que lo recibió con suma alegría al lado de su hijo.

Doña Alicia comentó que ya tenía más de 26 años viviendo en un cuartito de madera, en la calle “Coahuila”, en la colonia “Ferrocarril número 4”; y que en campaña el presidente y su esposa le prometieron que le ayudarían a tener una casita digna.

Promesa que cumplieron al pie de la letra, y ya estrenaron su nuevo hogar.

OTRO QUE sigue haciendo personas felices, pero con sus declaraciones es el vocero del covid-19 y subsecretario federal de Salud HUGO LÓPEZ GATELL.

Quién sabe si para quedar bien con quién Usted ya sabe, afirmó que la pandemia prácticamente ya va de salida en las 32 entidades federativas, sí señor.

Dijo: “Las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia, prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa en las defunciones”.

Y en una de esas hasta el mal se acaba.

Afirmó que en estos estados se presentaron reducciones considerables: Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En Tamaulipas no bajan de 100 casos de contagios diarios, aunque ya se tienen clases presenciales.

DICEN que en política nada es obras de la casualidad, y lo afirman los chingones.

Por eso debe de haber preocupación en Morena de que el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, visitó Suelo Neolaredense, y se toma la foto con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y de inmediato sale el líder nacional de los azules MARCO CORTÉS, que en Tamaulipas hay muchas posibilidades de ganar, porque ahora si existen las condiciones necesarias para que ello ocurra.

Ta cabrón.

Tan así que el gobernador García, ya la emprendió, pero en serio en contra del presidente municipal de Suelo Victorense EDUARDO GATTÁS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, y con respaldo de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; lo citaron este lunes y este martes lo volvieron a invitar para que presente las pruebas de donde procede la lanota para la adquisición de varios inmuebles, algo así como 6-6 millones de pesos.

Cuanto lujo con estas Unidades por parte del gobierno del estado.

Gattás, afirmó que el Estado no puede gobernar con el Código Civil contra los alcaldes Morenistas, mientras que a los de Acción Nacional no se les molesta.

E incluso ha elevado la queja de la persecución en su contra por parte del gobierno del Estado, ante el propio jefe de la nación ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Una pregunta que se hacen muchos es en el sentido de si el gobernador García no tiene otra forma de irse contra sus rivales políticos, a los que ve como encarnizados enemigos, y que no aparezca su nombre.

Porque cuando se victimiza a los Morenistas, estos se crecen y al pueblo les da por adorarlos.

Que pongan a jalar a sus asesores y su jefatura de prensa.

JOSÉ ANTONIO CAMARILLO TERÁN, fue reelecto como presidente de la Asociación Ganadera de Suelo Riobravense.

Recibió todo el espaldarazo de sus amigos los expresidentes municipales MOISÉS MELHEM KURI y ROGELIO VILLASEÑOR, para que le siga de frente.

Y lo ha hecho bien.

Lleva como secretario a OSCAR LARTIGUE, y como tesorero a REYES BANDA, puros conocidos.

FIESTA en el cielo por el cumpleaños este martes de Rogelio López Ojodeagua, que fuera un gran luchador social de Suelo Riobravense, y fundador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y que acalambró al gobierno del estado al lado del también fallecido Edilio Hinojosa.

Y este miércoles le toca a su hijo RAÚL LÓPEZ MORALES, el popular “Pollo”, convertido en funcionario en la administración municipal que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.

Y también al buen cuate de Suelo Riobravense ARTURO GARCÍA VÁZQUEZ, que fuera funcionario estatal de educación.

Y este martes fue “Día del Ingeniero Agrónomo”, así que, para mis amigos agrónomos, que son muchos, ya saben.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…