El tema motivo de este espacio, siempre ha despertado polémicas desde la academia, la política y hasta en el barrio. Porque mientras para unos es de un color, para otros, es muy opuesto o de plano no es tan radical. De ahí “El Cristal por el que lo Mires”.

Tan simple como donde empieza la pornografía para dejar el mundo de lo artístico.

En el caso de la política tamaulipeca, el alcalde ahora del partido presidencial, antes del PRI, que gobierna la capital del estado, declara fuerte y quedito sobre la persecución que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tiene en su contra.

Lalo Gattas, Alcalde de Victoria, el lunes pasado hizo pública denuncia por amenazas en su contra, dijo haber solicitado una audiencia con el Lic. Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, para informarle de lo que considera ‘acoso’ en su contra.

Al título también puede entrar aquello de “Según los ojos con lo que miras…” porque en el mismo tema, en redes sociales aparece un video de las cámaras instaladas en la residencia del Alcalde victorense, donde aparece una camioneta pick up, doble cabina de blanca, con cristales polarizados y el narrador habla que desde el interior se toman fotos al domicilio y se retira.

En una edición del mismo video, reaparece la misma camioneta, se estaciona detrás de un Tsuru blanco (presumiblemente de vigilancia policial) y cuando los guardias aparentemente van a interrogar a los tripulantes del vehículo, éste de reversa un par de metros, se retira de la escena.

La lectura de hechos del video puede generar varias interpretaciones, porque los rumores de café, pláticas de sobremesa y comentarios laborales, va más sobre la actuación exprofeso para grabar el video, hasta la amenaza real.

Desde luego no escapan los comentarios sobre ‘la pasada de mano’ del gobernador y sale a relucir su antagonismo a la capital tamaulipeca, como los despidos de miles de victorenses cuando empezó su administración, la quiebra de varios negocios locales o la refacturación local a negocios de Reynosa, Monterrey o la misma CDMX que se han favorecido como proveedores estrellas.

La información mediática señala que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas(UIFE), inició una investiga al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás por “…presuntos delitos de cohecho, asociación delictuosa, operaciones con procedencia ilícita o defraudación fiscal” declaró Raúl Ramírez Castañera, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas.

La autoridad fiscal asegura que la investigación es sobre los nexos que pudieron existir entre Eduardo “N” y los hermanos Carmona y sus empresas, considerando que el ahora “…Edil de Victoria, erogó un total de 6 millones 617 mil 017 pesos en un lapso de tres meses, presumiblemente de los Carmona”.

Me parece que no existe confusión alguna entre la investigación y el ‘compló’, aunque se pudiera estar ‘fabricando’ situaciones relacionadas con la contienda electoral del próximo 5 de julio, sin importar que esto pueda lastimar la imagen de los partidos políticos.

¿Alguien busca confundir a los ciudadanos que votan en las urnas? Porque de una u otra forma esto tiene su precio y lo que cada uno interprete como ganancia es cuestión muy individualista. Personalmente le voy más como triunfador al abstencionismo.

Y lo peor es que antes de elegir gobernador para Tamaulipas está el tema de ir, o no ir a votar para lo de la Revocación de Mandato del presidente López y me parece que la gente de a pie… los que debieran estar interesados en: primero: ¿ir? ¿no ir? ¿votar? ¿se quede? o ¿se valla?

La gran incógnita y no menos importante a las demás: ¿Van a respetar la voluntad de los que acudan a votar

El mismo presidente López se ha cansado de tachar al Instituto Nacional Electoral (INE) de parcial y de no cumplir con sus obligaciones… ¿Esta vez sí?

Muchos mexicanos parecen no creer en las elecciones. Es el abstencionismo quien ha dejada huella. Y para muestra: Los ciudadanos registrados para la elección 2018 fueron 89 millones, 250 mil 881 mexicanos; votaron 56 millones 611 mil 027 ciudadanos (60%) y de estos últimos fueron 25 millones 186 mil 577 los que votaron a favor de Manuel López.

Tan simple como de 89 millones escogieron presidente para seis años, 25 millones.

La otra consulta, esa que preguntaba si los mexicanos queríamos meter a la cárcel a los expresidentes y el resultado fue también un fracaso, porque ahí no se reunió el 40% de lo exigido por la ley y otra vez el abstencionismo repite triunfo.

Pertinente aclaración, con lo anterior no estoy validando si la cárcel es buena o no para los expresidentes, ese es tema aparte. Me avoco al abstencionismo.

Concluyo el tema con la interpretación muy personal sobre el real o supuesto acoso gubernamental al Alcalde de la capital tamaulipeca.

El alcalde en cuestión recibió un citatorio, que él mismo declara lo entendió como invitación, para presentarse ante la UIFE y mostrar las pruebas donde obtuvo el recurso para adquirir diversos inmuebles y en todo caso, pudieran deslindarse del ‘sospechosismo’ de que es objeto.