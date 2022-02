Fecha palíndroma

La fecha de este martes tuvo su parte emblemática, porque la coincidencia del número dos en el día, el mes y el año, le convierten en especial, de acuerdo con los calificativos de expertos estudiosos de fenómeno como este, quienes llaman al día palíndromo ya que se lee igual de adelante para atrás y de atrás para adelante.

Desde luego hubo quienes ni pensaron en la particularidad del día por sus números en la fecha y menos que algo parecido sucedió en noviembre del 2011 que fue palíndromo de seis dígitos, es decir, 11-11-11.

Ahora que, si de especial especial la fecha no tuvo mucho, pero, marcó las discrepancias del Alcalde victorense Eduardo Gattás Báez con la administración estatal, ya que, la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas dio a conocer información sobre la evolución de las finanzas del jefe edilicio desde antes d que tomara posesión del cargo hasta la fecha y creen que los números no concuerdan.

Por su lado el expriísta y neo izquierdista, ha dicho en repetidas ocasiones que quiere diálogo con los funcionarios estatales, en especial con el secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores y, aunque no le dijeron que no, nadie se inmuta por las presiones sociales que puede tener el alcalde a quien los recursos no le alcanzan para llevar a cabo obras y actividades que marquen la diferencia con sus antecesores.

También en este 22 de febrero del 2022, queda enmarcada la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo, motivo por el cual en la Universidad Autónoma de Tamaulipas que entrega a la sociedad tamaulipeca profesionistas de esta rama desde hace muchos años llevó a cabo jornadas académicas con actividades encaminadas a resaltar la importancia que tiene esta profesión en el desarrollo del país.

Además, d ahí mismo de la UAT, está a punto de que uno de ello, el ingeniero César Verástegui Ostos, sea Gobernador de la entidad al ganar las elecciones del cinco de junio que viene.

Desde luego, por el Día del Ingeniero Agrónomo, el candidato panista a la sucesión gubernamental recibió innumerables muestras de solidaridad y de compromiso, sin dejar de lado que cercanos a él andan más colegas suyos que harán hasta lo imposible para llevarlo a la oficina principal del Palacio de Gobierno, entre ellos el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano y el mantense Florentino Sáenz Cobos.

Por otro lado, en el Congreso del Estado, esta fecha, entró la iniciativa promovida por fracción regeneracionista con la cual pretenden que se aprueben los matrimonios igualitarios, de manera que, la Legisladora Nancy Ruiz Martínez propuso que se reformen tanto el Código Civil, que es donde esta plasmado el hecho de que los matrimonios son entre mujer y hombre.

Por cierto, a ello se debió que llegaran al Palacio Legislativo personas que forman parte de colectivos que promueven la igualdad de género y la compatibilidad y de los que, pudo notarse que no atendieron las medidas que con tanto esmero han cuidado los responsables de la administración del Congreso del Estado y se sentaron como si ya no hubiese pandemia de COVID-19.

Como quiera, su presencia no sirvió de mucho, ya que, a propuesta de Legisladores como Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Edgardo Melhem Salinas y Félix García Aguiar, la iniciativa que tocaba muchos artículos de varias Leyes y reglamentos, fue enviada a comisiones para si análisis y depuración, sin que ello quiera decir que éstos tres legisladores no están de acuerdo con que se case personas del mismo sexo.

En fecha palíndroma, falleció en la ciudad de Monterrey el licenciado Miguel González de la Viña, de los reynosenses que sí quisieron mucho a Ciudad Victoria desde que llegó como muchos de allá a estudiar carreras en las Facultades de la UAT ubicadas en esta capital, en especial las de abogado y aquellas relacionadas con la contabilidad, como fue su hermano mayor, el licenciado Ricardo González de la Viña, quien también falleció por estas fechas, pero, el año pasado.

Muchos Notarios y propietarios de despachos contables, estuvieron en esta capital, son profesionistas exitosos en su tierra y quienes se quedaron por acá como los González de la Viña, formaron familias de bien con victorenses. El abogado Miguel, además de su desempeño como funcionario en administraciones estatales, fue Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT en una etapa de solidez académica, de liderazgos fuertes y con mucha entrega para el trabajo.

No fue este día palíndromo, pero, sí un día antes, el lunes 21, cuando se llevó a cabo en la Universidad del Norte de Tamaulipas, sede San Luis Potosí donde los dueños de esa institución privada entregaron Doctorados Honoris Causa a personajes connotados como los señala la información y resulta que la ceremonia estuvo presidida por el Doctor Francisco Chavira Martínez, quien en ese tipo de escenarios tiene la denominación de Rector Magnífico para llegar al nivel de entregar los Doctorados Honoris Causa.

Desde luego, esta fue una de esas ceremonias de mucho cache que corresponden al mundo irreal en el que se mueve Chavira Martínez, porque en el real es de los que andan tras el hueso político y trata de congeniar con quienes le crean para que los reflectores se fijen en él.

Desde luego, no son dos Chaviras Martínez, es el mismo, uno como Rector Magnífico y otro como el izquierdista y opositor que busca un espacio en la grilla. Eso sí, estuvo toda la familia de los Chavira para la entrega de los Doctorados Honoris Causa en San Luis Potosí, quizá como un mensaje para el gobernador de izquierda a fin de que le vea como político y no solo como dueño de universidad privada.

Allá anduvo la Doctora Diana Chavira Martínez, su hermana también Doctora Martha Irma, María Estela quien es contadora y el licenciado Sergio Antonio, quienes le hicieron el día a la Doctora María de los Ángeles Hermosillo Casas, Rectora la UNT de San Luis Potosí, a la doctora Irma Amaya Barrios rectora del Claustro Doctoral de la UNTA y al Doctor Magnífico Eduardo Longoria Chapa.

Que quede claro que no se trata de títulos inmobiliarios ni cosa por el estilo, pero, eso sí de características que los hace superiores en su mundo irreal.