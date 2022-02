Culpable o inocente

El caso conocido como “Carmonagate” fue tomado por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) en Tamaulipas, que encabeza Raúl Ramírez Castañeda, a fin de realizar una investigación en torno al supuesto financiamiento que proporcionó el empresario Sergio Carmona Angulo (QEPD) a varios candidatos de Morena en las elecciones del 6 de junio del 2021, entre los que se encuentra en forma aparente el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez.

Como se recordará el “Carmonagate” surgió luego de que el empresario Carmona Angulo (QEPD) fue asesinado de dos tiros cuando se encontraba en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 23 de noviembre del 2021, cuyo crimen propició que la DEA haya solicitado información a través de la embajada de Estados Unidos en México a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del dueño de la empresa Grupo Industrial Permart por estar involucrado supuestamente en el robo de gasolinas y diésel en el país, es decir por ser un presunto “huachicolero”.

Ramírez Castañeda reveló ayer en conferencia de prensa que nuevamente había citado al alcalde Gattás Báez para que comparezca y explique sí es o no propietario de la camioneta blindada Chevrolet tipo Tahoe 2021, valuada en un millón y medio de pesos, puesto que en los archivos del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León aparece a nombre de la empresa Permart.

Gattás Báez declaró a principios de su administración que era dueño de la camioneta Chevrolet Tahoe 2021 con placas SPM-378-A, incluso posteriormente se comprometió a presentar los papales que lo acreditan como verdadero dueño de esta unidad motriz, sin embargo, no ha cumplido hasta el momento.

El titular de la UIFE dijo también que citó al alcalde de Victoria para que comparezca y explique sí tramitó un crédito para la compra de un departamento en la Playa Miramar de Madero, Tamaulipas, ya que hay registros en donde pago un enganche por el inmueble.

Agregó que en caso de que no se presente nuevamente se procederá conforme a derecho, debido a que ya son dos citatorios que ha ignorado para aclarar la relación que tuvo con el empresario Carmona Angulo (QEPD).

Por su parte, Gattás Báez se dice víctima de una campaña de hostigamiento por ser un alcalde surgidos de las filas de Morena, incluso señaló que no ha sido el único que ha sufrido el embate de la UIFE, ya que también el presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández afrontó una situación similar.

Se espera que el alcalde de Victoria se presente esta vez ante la UIFE porque, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: “el que nada debe, nada teme”, puesto en caso contrario se procederá en contra de él, según lo declaró ayer Ramírez Castañeda.

Es por eso, que la sociedad victorense se pregunta: ¿será culpable o inocente?, luego de que ayer los funcionarios de la UIFE presentaron todo un diagrama de cómo fue la entrega de apoyos económicos y logísticos por parte del dueño de la empresa Grupo Industrial Permart.

En otro tema, el presidente López Obrador, de nuevo se lanzó en contra del gremio periodístico durante la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, sólo que en esta ocasión la diatriba del tabasqueño fue Carmen Aristegui Flores, quien supuestamente está en contra de él y de la transformación que encabeza porque forma parte del bloque de los conservadores.

El Jefe del Poder Ejecutivo Federal aseveró que no es distinta a Carlos Loret de Mola Álvarez, incluso los calificó de hipócritas y mercenarios, por lo que la sociedad mexicana no debe de creerles ni mucho menos tomar en cuenta las noticias que difunden supuestamente en forma dolosa.

En respuesta, la periodista Aristegui Flores simplemente expresó: “El país no merece ser envenenado”, en clara referencia a la campaña de desprestigio que a diario lanza el presidente López Obrador en contra de quienes se atreven a publicar y difundir los casos de corrupción que hay el gobierno federal.

Y como que el tabasqueño “traía ganas de pelear”, aprovechó el momento para lanzarse en contra de la senadora María Lilly Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez, quien supuestamente lo traicionó luego de que le tendió la mano para entrar a Morena y obtener una curul en el Senado de la República.

Aunque en un principio López Obrador no dijo quién era la “traidora”, luego se abrió y dijo expresamente que no entendía por qué la senadora Lilly Téllez había declarado recientemente: “A mí me gustaría ver a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni qué decir de varios personales de su gabinete”.

Luego de quejarse amargamente de la supuesta traición de que fue víctima, el político tabasqueño expresó que se había equivocado cuando apoyó a la senadora Téllez García, ya que forma parte de políticos “oportunistas” carentes de convicciones partidistas para formar parte de la llamada 4° Transformación.

Por último, la comunidad lésbico gay de Victoria salió desilusionada de la sesión de ayer en el Congreso Local, ya que la iniciativa de reforma para legalizar los matrimonios igualitarios pasó a comisiones en lugar de que se aprobará, como ha sucedido en otras entidades federativas, incluso existe una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la protección de los derechos de homosexuales y lesbianas que desean legalizar su unión.

