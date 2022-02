Luis Lauro Reyes: historias del poder     

En cosa de días, el tampiqueño Rodolfo González Valderrama dejará Tamaulipas y el cargo de Super delegado de los programas federales de Bienestar Social a manos de Luis Lauro Reyes Rodríguez, el ex alcalde de Güemez, quien tiene una historia de aspiraciones, metas o ambiciones políticas (como mejor le quieran llamar, muy interesante), muy al margen de que cuando su gestión como alcalde no pudo explicar, documentar, defender, el uso de dos millones, 700 pesos en el ejercicio de 2019.

Aparte de ello estos 2 millones, 700 mil pesos y de un buen de cuentas que no pagó a proveedores, tiene el historial – que parece ser “premiado” por MORENA ahora con la asignación de ser el Super Delegado de Programas para el Bienestar.

Resulta que en el verano del 2021, Luis Lauro Reyes, que era alcalde por MORENA, sanamente intentó reelegirse, pero su partido no lo permitió. Entonces, logró que el partido Movimiento Ciudadano postulase para la alcaldía, no a él, sino la presidenta del DIF-Gúemez, su esposa Valeria Orozco.

Logró la señora Valeria Orozco de Reyes ser la candidata a alcaldesa y en los principales eventos y hasta el cierre de campaña, el alcalde Luis Lauro Reyes, pues la acompañó en el templete.

Total que a la hora de la votación, el alcalde Luis Lauro Reyes, no pudo heredarle el cargo al candidato de Morena, pero tampoco a su señora esposa Valeria. Total que el ganón de esa elección fue el candidato del PRI, y que ahora es el alcalde de Güemez. Total, que diceeen que Luis Lauro ahora agradece que Morena no lo haya hecho candidato de nuevo, pues con todo y que su esposa no es tampoco la jefa municipal, pues ahora la Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel lo premia con esa Super Delegación. Todo hace ver, pensar, malpensar que e MORENA poco vale la Lealtad. Diceeeen que el gran impulsor de Luis Lauro Reyes es Américo Villarreal Anaya, que nomás no estaba muy conforme con que Valderrama fuese el Super Delgado. ¿Significa esto un paso adelante y dos atrás? Ha de ser.

Dos.- De la acera de enfrente, de la alianza PAN-PRI-PRD nos reportan que desde el puerto industrial de Altamira –la tierra linda del famoso Cuco Sánchez, un galeno, el doctor Oscar García Morales promueve con todo a César Truko Verástegui.

Es que con toda su experiencia de vida el doctor Oscar asegura que “César Verástegui Ostos es la persona idónea que vendrá a cambiar el rostro de Tamaulipas por uno más amable, tenemos la certeza que trabajando en unidad vamos a construir un estado más integral, más justo con verdaderas oportunidades de desarrollo para todos”.

Y le añade el doctor Oscar García Morales: “Lo digo con todas sus letras, lo digo fuerte y claro, el Truko es lo mejor que puede pasarle a Tamaulipas”.

El galeno manifiesta que en este proyecto han encontrado el coraje para ir con todo para defender sus patrimonios, sus familias, por recuperar la bonanza de las ciudades, las costas y el campo y sobre todo “el orgullo de ser tamaulipecos”.

“Las causas comunes, como el bienestar y el progreso de esta tierra es lo que nos mueve; nos centramos en nuestras coincidencias y no en nuestras diferencias, con la certeza de que estamos haciendo cada uno lo que nos toca, porque Altamira tiene muchas cualidades para seguir adelante en su progreso, la más importante su gente, que es trabajadora, que sabe lo que es ganarle al sol cada mañana para cumplir nuestros propósitos, y eso es algo que Truko sabe y valora porque está forjado en los mismo valores”, Bien convencido el doctor Oscar. Que quede entendido y anotado.

Tres.- Por los rumbos del PRI Tamaulipas su dirigente Edgar Melhem Salinas dice: La precampaña para definir al candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” permitió estrechar la relación entre la militancia del Partido Revolucionario Institucional y César Augusto Verástegui Ostos, afirmó el dirigente estatal de este instituto político, Edgar Melhem Salinas.