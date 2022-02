AMLO, medios, poder y gobierno…

“Una democracia auténtica precisa de unos medios de comunicación independientes”. Stéphane Hessel.

No existe torpeza mayor que pretender que los medios de comunicación, sean esclavos, rehenes del gobierno, y peor aún, sostengo, no conocer que una de las reglas más importante de la relación Estado-Prensa, es que históricamente no es rentable confrontarles.

Hacerlo, no solamente es perder el tiempo, es ganar en vano, en lo cortito, lo que finalmente se va a perder en la historia y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador -y tantos-, insisite en verles como enemigos, empujando la idea de que son entes perniciosos de la sociedad y de su gobierno.

Vaya “debate pitero” el de estos días, pero a la vez, peligroso cuando es el Jefe de la Nación quien pone en picota, las relaciones de la prensa con la clase política, su clase política, así que vamos por partes.

Que existen medios informales y periodistas que no lo son, por supuesto. Sin embargo, el camino no es el correcto. Asegurar que los medios son amigos cuando están a nuestro lado, y reventarles cuando no están alineados al dinero público, es un segundo error.

Cierto, los medios son empresas, pero a la vez como tales, empresas amigas de la verdad y toca a la sociedad escoger, qué parte de la verdad es la que mejor le ayuda a comprender al poder. Y en esta misma ruta, debemos aceptar la pertinencia de una certeza.

Como ciudadanos, aceptar la existencia, la posibilidad de “una selección natural de especies periodísticas”, donde cada individuo lea, interprete sin censura, todos los elementos que flotan en prensa, en radio, en televisión, en cine, en redes sociales.

Revisemos, nadie en la historia de la humanidad puede confundir el papel de la mismas empresas de comunicación, con la distorsión que desde el gobierno se promueve, y menos, en contra de sus trabajadores, la mayoría, frágiles empleados de la comunicación.

Por ello, este día nos unimos a la voz de todos los que en cada rincón están exigiendo respeto por los trabajadores que han sido criminalizados desde el “púlpito presidencial”, pues hacerlo, aumenta exponencialmente la fragilidad de todos los que están 24 / 7, en la trinchera en favor de información que sirva.

Mejor es, que sea la misma sociedad, la que haga su selección de calidad y no desde el poder… en este sentido, las manifestaciones de medios sobre el tema, son asunto en cada sitio de la República.

En Tamaulipas, la legisladora Alejandra Cárdenas hizo un apunte importante: “Se hace un atento y respetuoso exhorto para que no violen los derechos de los periodistas, las autoridades de todos los niveles de gobierno y especialmente el jefe del ejecutivo federal, por sus lamentables declaraciones en torno a un periodista (CLDM) conocido a nivel nacional”.

“Cuando observamos violaciones a derechos humanos levantamos nuestra voz, que es la voz del pueblo, y los periodistas son parte del pueblo, no los vamos a dejar solos, cuentan con nosotros en la medida de nuestras competencias, para poder exhortar a las autoridades a cumplir los derechos de todas y todos”.

Son tiempos de cuidar y de cuidarse…

Lo mejor de cada casa…

a. Sobre los dicho por la Auditoría Superior de la Federación sobre los baches en la operación de los dineros en 2020… el presidente de México hace un chiste que solamente a sus fieles hace gracia.

“Antes operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, con impunidad, y ahora ya no, no somos iguales. En este Gobierno no hay ladrones para que quede claro”.

En lo que tiene razón, es que para él, para su gobierno y para todos los estados, -incluido Tamaulipas-, todo es preliminar y los vacíos se tienen que resolver. Cuando son hoyitos, no hay bronca, pero cuando se trata de socavones financieros federales, se confirmará que son iguales que los anteriores.

Esperemos…

b.- Vaya alerta la que mandó al empezar la semana el titular de la Comisión Estatal del Agua, Salvador Treviño Garza, al advertir que el caudal que presenta la presa Vicente Guerrero, empezó a ser monitoreado por la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas. ¿Nos podemos morir de sed en Ciudad Victoria? Vaya advertencia!!

c.- Y finalmente ayer regresaron a clases presenciales 900 mil estudiantes de diferentes niveles educativos en todo el estado. En el análisis, bien por esperar un tiempo mejor y ya con mayor margen de vacunados, recordemos que estaban terquitos en Palacio Nacional de que se reanudaran desde hace hace un año, porque habían “domado la pandemia” por Covid 19.

Nostra Política.- “Y entonces, habiendo sido privados de la cercanía de un abrazo o de una mesa compartida, nos quedarán “los medios de comunicación”. Ernesto Sábato.

