Cartulinas con amenazas al alcalde… 

El 24 de marzo del 2014 en un fraccionamiento exclusivo de la capital de Tamaulipas los vecinos se despertaron con un bombazo, el objetivo fue la casa del padre del alcalde de ese momento, Alejandro Etienne Llano, no hubo muertos, una cochera y un par de autos destrozados fue todo el daño que se reportó por el atentado con un cochebomba y después de ello ya nada se supo.

Las especulaciones fueron muchas, dijeron que miembros de la delincuencia organizada pretendían amedrentar al edil, otros que la presión a los chicos malos los habían llevado a actuar en contra del presidente y hasta hubo dichos en el sentido de que a Etienne pretendían atemorizarlo para que dejará atrás sus sueños de ser candidato a gobernador del Estado, que era un tema político.

No hubo mantas, ni cartulinas, o no se hicieron públicas en ese caso, tampoco se conoció el resultado de la investigación por lo que nadie sabe que sucedió realmente, el alcalde Alejandro Etienne siguió despachando en la presidencia municipal de Victoria e igual continúo con su sueño de pretender ser candidato a gobernador, en resumen, nada cambio.

Viene la pequeña historia para decirle que este jueves 17 de febrero salió el alcalde de Victoria, Eduardo Gattas Báez, a decirle a la prensa que lo habían amenazado, que dejaron cartulinas en su casa con un mensaje de que lo dañarían a él y a su familia, también que ya van muchos eventos de ese tipo en su contra, afirma que todo es dentro del ambiente político.

De los hechos solo tenemos la palabra del alcalde, usted le puede creer si confía en él ciegamente o no tiene motivos para dudar de su palabra ya que, lamentablemente, no exhibió pruebas, ni la cartulina, menos los videos de vigilancia de su residencia o de una casa continua que los deben de tener si existió el evento, tampoco hay una denuncia formal.

Un hecho es que la situación no encaja en el modus operandi de la delincuencia, ni de los políticos, es decir, si lo amenazaron realmente debe ser un asunto de novatos o por situaciones diferentes.

No, no crea que dudamos que el tema sea político porque sean blancas palomas sus enemigos en Morena o en el PAN, los íntimos o externos, al contrario, quizá sean capaces de eso y más, entre ellos se llevan muy feo, lo que no encaja es que le mandan recaditos en cartulinas, no, para atacar se exhiben actos de corrupción, camionetas o casas adquiridas recientemente de manera sospechosa como ya le sucedió,

Así son los políticos poderosos para agandallar, y cuando no funcionan esas técnicas pues los compran a biletazos y hasta hay casos en que los meten a la cárcel o, en otras partes del país, que se les manda a matar, pero nunca se ha visto que les vayan a poner una cartulina, tampoco que hackean una cuenta de telegram y menos, ya en lo general, que vayan a la casa de un edil para convencerlo o amedrentarlo, lo tradicional han sido mantas en lugares públicos, los recados con conocidos de ambos lados y, lo siguiente, como le narramos al principio, han sido atentados reales.

Exacto, esos de las cartulinas con amenazas parece ser un invento del presidente municipal, una cortina de humo para cubrir otros asuntos más graves que se han visto en torno a la administración municipal de Victoria y ojalá así sea porque nadie, ni una sola persona, se dedique a la política o no, merece vivir en la incertidumbre de las amenazas y menos ser víctima de la violencia, de maltrato por ideas o acciones que no le cuadren a sus enemigos políticos, pero tampoco el pueblo merece que le siembre incertidumbre a base de inventos con intensiones perversas, no merece que se nos digan que tenemos una ciudad insegura, aunque lo sea, porque se nos van empleos o se espantan futuras inversiones que nos pudieran dar una vida mejor.

Por supuesto, también le otorgamos el beneficio de la duda al alcalde, se lo merece porque tampoco tenemos elementos para no creer en sus dichos de que le han amenazado con cartulinas en su casa, pero debería ser más serio con su pueblo, debería de querernos más, y si lo han amenazado lo mejor que puede hacer es poner una denuncia con las pruebas en la Procuraduría y exhibirlas públicamente, en caso de que no confíe en las autoridades locales (la verdad sea dicha nadie confiaría en la fiscalía local si estuvieran en sus zapatos, para ser sinceros), pues que lo haga ante la autoridad federal aunque luego le digan que no son la instancia, y si, le insisto, lo primero que debe hacer Gattas es exhibir pruebas a la sociedad y no es por él que se sospeche es un invento, es porque lamentablemente la palabra de un político está tan devaluada que ya dudamos hasta cuando nos responden con su nombre cuando se les pregunta cómo se llaman.

CONFIRMAN AL TRUCO COMO CANDIDATO… En sesión extraordinaria la Comisión Permanente del Consejo Estatal de Acción Nacional, aprobó por unanimidad la propuesta en la que se presentó a César Verástegui Ostos como candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

En las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN donde afirmaron que fuera de los colores y los partidos políticos existe la seguridad de que en Tamaulipas se hará historia porque tendrá un gobierno de coalición encabezado por Acción Nacional, que garantiza el bienestar de las y los tamaulipecos. Con voluntad y madurez acabaremos esta pelea con el triunfo.

El siguiente paso es que en los días siguiente se enviará la propuesta a los integrantes del Consejo Nacional para su aprobación y posteriormente continuar con el procedimiento que marca la ley electoral, lo que convertiría automáticamente a César Verástegui Ostos, como el candidato de la coalición “Va Por Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Cabe señalar que del día 23 al 27 de marzo el Instituto Electoral de Tamaulipas recibirá la solicitud de registro de candidaturas y en el periodo del 28 de marzo al 2 de abril se realizará la aprobación de estas.

CON AMERICO MUCHO AYUDA EL QUE NO ESTORBA, SE VA VALDERRAMA… En Morena en una fina acción para reforzar la estructura y eliminar los estorbos finalmente se le solicitó el espacio como superdelegado a Rodolfo González Valderrama quien, por lo menos en la apariencia, era parte o jefe de las hordas del sur que pretendían minar la candidatura del doctor Américo Villarreal.

Hasta hoy no se conoce el nombre de quien ocupará el espacio de superdelegado de los programas federales en Tamaulipas, aunque seguramente será un hombre o una mujer cercana al proyecto del candidato, pero el beneficio para el casi candidato es que con esa acción ya solo quedan Adrián Oseguera y sus fanáticos como los que seguirán golpeando.

Y si, con la salida de Rodolfo González Valderrama del cargo de superdelegado de los programas federales en Tamaulipas se refuerza la posibilidad de una campaña exitosa para el casi candidato de Morena, seguro que la estructura del doctor va a agradecer esa remoción con aquel viejo adagio de que mucho ayuda quien no estorba…