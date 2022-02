Tamaulipas 2022: Roy Campos, la fuerza de sus palabras…

Me encantan las encuestas pero más, que sean las personas quienes validen sus dichos y en ese sentido, creo que Roy Campos es hoy, uno de los más importantes cronistas políticos de nuestros tiempo.

Al margen de los resultados de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, nos parece importante el especialista, todos los días, en radio, en prensa, en televisión y en redes sociales nos lleve de la mano de lo que pueda suceder el 5 de junio.

Lo más reciente, fue muy claro, duro y rudo pero es su palabra y eso es lo que vemos este día con gran valor. En Tamaulipas hay 3 candidatos, el combo del PAN, del PRI y del PRD con César Verástegui; el de Morena, del PVEM y de PT con Américo Villarreal Guerra y en solitario con MC el empresario ex panista, ex priísta circunstancial Arturo 10 Gutiérrez.

Cada quien tiene su estrategia en movimiento, mientras que en paralelo vuelan las encuestas, de las que hemos dicho con todo respeto. Qué es hasta divertido es, que métodos similares de resultados tan disímbolos.

Asunto de negocios, supongo y sin embargo nada, ningúna encuesta por sí misma abonará al resultado final del primer domingo de junio. Ese día todos los activos, todos los ejércitos contarán y por supuesto que cantaremos la rola de ABBA, que reza…

“The Winner Takes It All”, para la banda es decir en español, “el ganador se lleva todo” y ese será, el que menos errores cometa, el que no se crea sus propios cuentos, los comprados, los adquiridos para construir una verdad que nada tiene que ver con pasiones, sí con demografía y estadística.

Con la verdad colectiva, la operación y la capacidad de organización cada quien y de la fuerza para el control del territorio de la mente, pero también, con lo que conocemos de manera simple, con la movilización.

Mientras, veremos quien se sabe este día eso de… “No quiero hablar de cosas que nos pongan tristes, aunque todavía me hieren, ahora es otra historia. He jugado todas mis cartas, y tú también, ya no hay nada que decir, ya no quedan más ases para jugar”.

Y de cierre: Que “el ganador se lo lleva todo, el perdedor se encoge ante la victoria, ese es su destino”.

Así que en verdad os digo que siempre -casi- escribo lo que pienso, con todos sus riesgos, sí, pero mejor aun, con todo la necedad y necesidad de ayudar a construir escenarios que formen criterio.

Y en eso, claro que igual dolieron las palabras de Roy. “En Tamaulipas va a haber una campaña real; hay un gobernador que va con todo, con un candidato que -era el secretario general de Gobierno- tiene controles en todos lados, en todo el estado”.

Es la crónica de todos los días, de los datos y de los que cuentan a ras de suelo y que se recogen en la investigación cualitativa de todos los días.

En fin que “sólo es capaz de realizar los sueños el que, cuando llega la hora, sabe estar despierto”. León Daudí.

Lo mejor de cada casa…

Y nos quedamos con mucha agenda en el tintero y así será conforme avancen los días rumbo al proceso del 2022, que insisito, lo que pase en los municipios será determinante.

Que vamos a ver, para donde operan, como si se tratara de una mesa de ruleta, algunos apostando doble. O fingiendo que su apuesta va en algun sentido.

Insisto, estoy muy seguro que el amor que algunos tienen por un candidato, se les va caer cuando a media campaña constitucional, los datos formales, más allá de las encuestas les revelen quien verdaderamente puede o va a a ganar.

A la vez si usted tiene tiempo, yo solamente les sugiero que hagan una revisión de datos y que este fin de semana les sea muy productivo. Un clavaditro a https://www.gob.mx/bienestar, https://www.ietam.org.mx//PortalN/ y a https://www.ine.mx son suficientes para que nos enteremos todos, sin pasión como van las cosas verdaderamente.

Ahí están los cuántos y de que cada lado están los que apostaron en 2021 y si este tema es tendendia más allá de la saliva de todos los días.

Del cuarto piso.- Lalo Gattas ayer hizo una revelación que nadie quiere. “Ya hay una amenaza hacia mi persona, amenazas de muerte, tengo una ficha técnica en el sentido de todas las amenazas que hemos recibido”.

Estamos ciertos que sobre el particular, las autoridades federales y las estatales, harán la investigación correspondiente y ojalá solamente, todo quede ahí, aunque todo sea lo que es.

Nostra Política.- Y que no se les olvide que “cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Arthur C. Clarke.