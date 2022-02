Los “tránsfugas” parlamentarios

Hay rumores de nuevos brincos de “chapulines” entre las bancadas del Congreso del Estado, y no precisamente a favor del grupo mayoritario que es Morena.

Si resultan ciertos, quedaría descarrilado el proyecto guinda de convertir a la 65 legislatura en punta de lanza para ganar el gobierno, e implantar en Tamaulipas los principios de la 4T. Se mueven intereses personales muy fuertes.

Los panistas –los ganadores- no necesitan muchos votos más para tomar el control del Palacio Legislativo, o Casa del Pueblo como ahora se le llama. A finales de septiembre alcanzaron sus primeras dos conquistas con Lidia Martínez López y Leticia Sánchez Guillermo.

Con dos más que “brinquen” tendrían resuelto el problema, sumados los del PRI que ya hacen causa. Necesitan 19 para ser mayoría simple.

La coalición Morena-PT cuenta con 18 escaños, más el aliado Gustavo Cárdenas Gutiérrez de Movimiento Ciudadano. La legislatura se compone de 36 por ambos principios.

Azules son 15, más los tricolores, hacen 17. Sus lazos por ahora son indisolubles y permanecerán mientras dure la coalición y, si ganan, será por el resto del trienio.

Cabe analizar ¿falta de liderazgo de Armando Zertuche Zuani? No propiamente, más bien son pleitos intestinos de “vulgares ambiciosos” que quieren el control parlamentario. Es “fuego amigo” –como decía Santiago Creel Miranda- que viene del sur.

El psicólogo pastor ha sabido dar la batalla, como el caso de los vetos del ejecutivo, pero a veces lo dejan solo. Con un cráneo que falte se le viene abajo la estrategia. No pueden darse el lujo de enfermarse.

La real posible causa es falta de principios ideológicos de quienes llegaron como diputados. No traen bien puesta la camiseta, no la sudaron para conquistar el escaño y por tanto no la sienten como suya. Provienen de los sótanos conservadores.

Cada diputado (o diputada) morenista cree que ganó por sus méritos, por ser populares o arrastrar multitudes imaginarias, sobre todo los parientes de aquel que les platiqué, aunque en los hechos junta más gente una pelea de perros en el Ocho Hidalgo que ellos.

Llegaron por la marca López Obrador y en los primeros lugares de la lista plurinominal, por recomendación. No hicieron campaña y algunos hasta se sorprendieron por haber ganado. Necesitan “bajarle” una rayita a la soberbia. Los votos no fueron para ellos sino para el movimiento pejista y un hartazgo que impera hacia el status quo de los últimos años.

En el caso de “las chapulinas” no hay vuelta de hoja. Batalla perdida es la lucha en tribunales emprendida por Alejandro Ceniceros Martínez y su PT para recuperar las butacas de Sánchez y Martínez. Quiere que sean llamadas las suplentes.

No es el camino para reforzar el liderazgo mayoritario. El TRIFE ha determinado que es competencia del Derecho Parlamentario y no del Electoral.

A comienzos del 2018 hasta nueve senadores del PRD se fueron con el Partido del Trabajo. Por ello la fracción perdedora presentó iniciativa de reformas a la Ley del Congreso General que pide:

“No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los diputados que al inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido”. No supieron empujarlo. Pasará lo mismo con el caso Tamaulipas.

Digo, porque la Sala Superior d el TRIFE acaba de dar entrada a una apelación de Morena para obligar a Leticia y Lidia a volver al corral de Zertuche, al que en verdad nunca pertenecieron. Ya se habían ido desde que fueron postuladas.

En el último trienio de la cámara federal, más de 50 legisladores “brincaron” entre las bancadas, a lo que ellos le llaman “tránsfugas parlamentarios”.

Interpretando las misma definiciones, no es de dudar que en los siguientes días aparezcan más “tránsfugas” en el Congreso de Tamaulipas.

En honor a la verdad, debería legislarse para que los grupos permanezcan según el voto ciudadano. La gente vota por plataformas, partidos y proyectos, no por compromisos personales.

Bueno sería que esta tierra fuera ejemplo en este tema, que se legislara para obligar la permanencia por respeto a la voluntad ciudadana.

Por ahora no se descarta el golpe para los representantes de la 4T. La posibilidad es real. Es el único camino que le queda a la alianza Pan-pri para obtener el control del Legislativo. Aprovechan la falta de cohesión morenista, disciplina y ambiciones inconfesables.

Hablando de la elección del cinco de junio, el Instituto Electoral acordó instalar en la entidad 50 urnas electrónicas vinculantes, es decir, que los votos serán válidos y contabilizados. El experimento abarcará Aguascalientes. Luego abundaremos de ello.

En un futuro no lejano la idea es el voto electrónico generalizado, lo cual ahorrará miles de millones de pesos que ahora se gastan en la nada.

En tema de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos tomó la protesta al nuevo Director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (Tampico), Vicente Paul Saldívar Alonso, al tiempo de felicitar a la comunidad de ese plantel por iniciar esta nueva etapa, y les reiteró su confianza y apoyo desde la administración central.