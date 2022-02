¿Revanchismo político?

ocos le creen al Gobierno del Estado, cuando funcionarios salen a declarar que las incursiones en las áreas de Transito de los municipios de Ciudad Victoria y de Nuevo Laredo, es debido a que detectaron ciertas situaciones en las que ponen en duda el buen funcionamiento de las mismas.

Y es que casualmente estos dos municipios son gobernados por alcaldes de Morena, pero en el pasado reciente fue el PAN quien estuvo gobernando, pero además durante esas administraciones azules que se caracterizaron por irregularidades, ahí sí ni fueron molestados los ediles, aun cuando los abusos y excesos fueron a ojos vistos, además ni cuando el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas estuvo señalado de usar patrullas clonadas, el gobierno del estado pues ni pio dijo.

Por lo que ahora el que incursionen de una manera aparatosa a las instalaciones de Transito, y hagan revisiones las finanzas de ambos municipios es considerado una revancha política, al no lograr conservar esas ciudades.

Lo no justificable es que las revisiones se lleven a cabo ahora cuando es otro el color de gobierno, sobre todo cuando no se han dado cambio de elementos, según se sabe ya que no hay ni altas ni bajas y las contrataciones se realizaron en otras administraciones, independientemente cuando las actuales administraciones tomaron posesión no se les hizo la entrega de la información de los exámenes de control y confianza, a lo que los agentes viales han sido sometidos, por lo que desconocen si estos son aptos o no, ya que esa información la tiene solo la autoridad estatal.

Basta recordar que esta experiencia la vivió la actual administración municipal de Matamoros, la cual ha sido objeto de una estricta vigilancia por parte del Gobierno del Estado, que bajo el mas mínimo pretexto realiza auditorias, mientras que, a municipios gobernados por el PAN, pues ni los molestan.

Pero si se trata de revanchismo, pues lo mismo se piensa del gobierno de Ciudad Victoria, tras de que trabajadores municipales procedieran al retiro de pendones, en los que anunciaban las obras realizadas por el gobierno del estado.

Pues bien, justificándose el municipio de que la Secretaria de Obras Publicas no presento la documentación solicitada, para la colocación de los pendones, se procedió al retiro de los mismos al estar colocada en espacios públicos.

Pero la cosa no parará ahí, ya que toda aquella publicidad que sea colocado en el municipio por parte del Estado se procederá a retirarla, ya que según el municipio genera mala imagen para la ciudad.

Pero en caso de que el Gobierno del Estado quiera recuperar sus pendones, pues deberá pagar una multa que oscila entre los 600 a los 800 UMAS, algo así como de 57 mil a 76 mil pesos.

Mientras tanto concluyeron los tiempos de las precampañas, y cada uno de los tres precandidatos intentaron mostrar musculo dos en Reynosa, el otro en Ciudad Victoria, al menos dos lograron impresionantes cierres con miles de simpatizantes y militantes, el tercero apenas logro una concentración de 250 personas, las culpas y justificaciones sobraron por parte de la dirigencia estatal, que simplemente se negó a aceptar que su gallo pues no tiene el efecto esperado, por más respaldo que le de la pareja fosfo, fosfo del estado vecino de Nuevo León.

Aunque hay que decir que en los cierres de las precampañas no estuvieron todos los que se esperaban, como es el caso del alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz a quien lo ven como un malagradecido ya que ni porque lo llevaron de la manita a la presidencia municipal, gracias a la fuerza del partido guinda, pero ahora se resiste a mostrar el respaldo al abanderado de su partido.

Pues bien, ahora es el tiempo de guardar silencio y reorganizar a sus equipos, sacudir aquellos elementos que no aportan, sumar a nuevos personajes o su caso ex alcaldes, los cuales saben los aspirantes a la gubernatura les aportara grandes beneficios, al contar con estructuras políticas que les pueden ayudar en mucho a sus campañas.