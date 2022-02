Américo y el Truko al final del primer round

Este jueves 10 de febrero concluyó la etapa de precampaña rumbo a elección de gobernador, y si bien hubo escurrimiento de información fuera de los círculos panistas, morenistas y aliados, así como de Movimiento Ciudadano, no podemos perder de vista que las acciones fueron hacia el interior de los partidos. Quienes se empeñan en ver un ganador y un perdedor con miras a los comicios del 5 de junio están desdibujando el proceso de la elección Constitucional, ninguno de los tres contendientes han sido confirmados hasta ahora como candidatos.

Es cierto que Américo Villarreal, César Verástegui y Carlos Díez Gutiérrez en plena acción mostraron sus fortalezas y debilidades, aciertos e incompetencias. Pasaron al pizarrón y obtuvieron una calificación de los observadores, desde el tradicional “panzazo”, hasta el sobresaliente, pasando por las “medias tintas”. Pero ninguno de los tres puede decir que ya tiene la gubernatura en la bolsa, y quien o quienes estén en la “lona”, tienen tiempo de levantarse; o si lo quiere en términos beisbolistas, no hay triunfador hasta la novena entrada, y aquí, digamos que van en la tercera.

Y, ojo, todavía ninguno de los tres han sido proclamados candidatos, seguramente los tres serán confirmados, no hay elementos de juicio como para pensar que Alejandro Rojas Díaz Durán pueda desbancar a AVA, o que Maki Ortiz logre un triunfo en los Tribunales. La única realidad, es que hay respetar los tiempos.

En cuanto al proceso que acaba de concluir, está muy claro que César Verástegui tiene buen equipo para dar la batalla en la campaña constitucional, esos elementos estuvieron a prueba en esta etapa y dieron resultados. Hay rumbo, y el hombre es del pueblo, más identificado con las clases populares que con las de medio pelo y clase alta. Y la mayor parte de los votos de la gran pirámide social, están en los pisos de abajo, y se va reduciendo la población de acuerdo al nivel socioeconómico y cultural.

En cuanto a Américo Villarreal Anaya este ejercicio le permitió ver los vacíos de su equipo, con un supuesto coordinador virtual que opera a distancia y que tiene más de cinco años fuera del estado. Hasta ahora el médico no ha querido invertir lo necesario, ha estado a expensas de JR Gómez Leal, pero “al amigo y al caballo no hay que cansarlo ni apretarlo”.

La política no camina sin dinero, antes en tiempos de los Virreinatos priistas el gobernador en turno financiaba al entrante para que este le cuidara las espaldas, eso ahora funciona en uno de los bandos, pero no cuando se es oposición, que es el caso de Morena.

En fin, a estas alturas el doctor Villarreal ya le debe haber calculado el agua a los camotes y él, mejor que nadie, conoce sus posibilidades. Y si no aporta su propio capital, estará desalentando a los “inversionistas” de su entorno.

En fin, este es el final del primer tiempo.

NI JR., NI HIJO DE GOBERNADOR: TRUKO.- El cierre de César Verástegui fue tal como se esperaba, arrollador y de grandes expectativas que confirman las dimensiones adquiridas por este movimiento que ha venido a despertar al priismo, a reavivar la corriente panista e incentivar a perredistas, todos ellos movidos por el interés de hacer de Tamaulipas, el mejor lugar para vivir.

En un ambiente festivo que caracterizó la agenda del Truko desde los primeros días de enero a la fecha, el precandidato logró sumar a líderes de opinión de todos los puntos geográficos del estado, que cerraron filas para impulsarlo como su representante en la contienda electoral que está próxima a iniciar y de la que saldrá el próximo gobernador.

En este espectacular cierre hay un fragmento de lo expresado por Verástegui, que reproducimos a continuación, “Terminamos la precampaña renovados, fortalecidos, unidos y listos para triunfar en lo que sigue. Las batallas jamás han sido fáciles. Mi cuna no fue de seda, no soy hijo de un ex gobernador, no soy un junior, ni un político de escritorio, por eso le entramos con todo en este reto. El trabajo no me asusta”.

Después de dejar la seguridad de estar preparado para gobernar este estado, César Verástegui, expresó su seguridad de que “seremos el primer gobierno de coalición en Tamaulipas”

RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA UAT.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C.P: Guillermo Mendoza Cavazos ha dado seguimiento a los acuerdos emitidos por las dos secretarías rectoras en el tema de Salud y Educación durante la pandemia, y en base a los criterios dados a conocer por esas dependencias, se determinó el retorno gradual y seguro de los universitarios a las actividades presenciales en laboratorios y otras áreas donde las prácticas para los estudiantes son fundamentales.

Todo en base a la seguridad de alumnos y docentes, y en consideración al compromiso de mantener la calidad en la educación.

La instrucción del rector Mendoza Cavazos aterrizada en las dependencias universitarias, son muy precisas, con medidas de seguridad y en apego a los programas académicos para que los estudiantes continúen sus actividades con las modalidades que eligieron durante su inscripción al ciclo escolar 2022-1.

Por lo pronto la Casa de Estudios inició el regreso a las aulas de Enfermería y Comercio en las facultades de Nuevo Laredo; asimismo en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; de igual forma en las Facultades de Enfermería y Veterinaria, así como la Preparatoria Núm. 3. Los tres planteles en Cd. Victoria.

Otros planteles de la zona norte, de Ciudad Mante y de los centros universitarios de Victoria y Tampico, preparan su regreso para la próxima semana, una vez que todas las dependencias académicas se encuentran certificadas con el distintivo de “Escuela Segura”. Recomendamos a los interesados ingresar al portal institucional de la Universidad para conocer con detalle dónde y a partir de cuándo se reanudan las actividades presenciales.