Más canas de tanto chingadazo

No cabe duda, ni tantita duda, de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM, ya se contagió, y no precisamente en estos días en que la cuarta ola anda duro y dale; sino de decir y creerse sus mentiras.

Imitando al puro estilo de su jefe político ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aseguró en conferencia de prensa, que los ataques por agarrar de ratas de laboratorio a miles y miles de chilangos no fue un experimento y que todo ese plan de atacarla se fraguó por parte de la elite conservadora.

Detalló que se celebró una encerrona muy privada de altos jerarcas del partido conservador, y de otros personajes en cuya reunión establecieron una estrategia de ataque al gobierno que ella encabeza.

¿No verá moros con tranchetes?

Pero así lo dijo: “Definieron qué diputado le iba a pegarle, a qué alcalde, qué seguimiento le iba dar el diputado federal, a la jefa de gobierno, cómo a partir de una nota que saliera publicada en una red social iban a generar no sé cuántos cientos de bots para poder difundir en las redes sociales”.

No presentó prueba alguna de sus dichos, como aquel que les platiqué.

Claudia pasó de la dulzura a la amargura, después de que se publicó en los estelares noticieros de televisión e influyentes periódicos chilangos, que se entregó por parte del gobierno que ella titula, “Ivermectina” como tratamiento a personas positivas a Covid-19.

Y lo justificó con las siguientes palabras: “No hubo experimentación y, con base en evidencia científica de ese momento, se toma esa decisión, que no tenía efectos secundarios. Y todo es con base en un grupo interdisciplinario de médicos y especialistas que deciden esto para los habitantes de la Ciudad de México”.

Pero bueno, ahí están las evidencias televisivas con testigos de por medio.

VAYA RECIBIMIENTO que tuvo en Suelo Reynosense el precandidato a la gubernatura de la alianza “Va por Tamaulipas CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, con una multitud entregada y convencida de que él será el ganador.

“El Truko”, tuvo un encuentro multitudinario, muy cálido en donde se entrelazaron con muy buen vibra militantes y simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática; quienes a una sola voz le refrendaron el compromiso de respaldar el ideal de hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir.

No le tembló la voz cuando aseguró de que tiene la certeza de que juntos y de la mano de los Tamaulipecos recuperarán los programas y beneficios para la seguridad, la educación, el campo, la familia y la salud que desde el gobierno federal han cancelado sin justificación alguna.

Emotivo, animado y vibrante el discurso del dirigente estatal del Partido Acción Nacional LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, muy aclamado por los cientos y cientos de asistentes,

Verástegui le siguió de largo en Reynosa para seguir haciendo los amarres que sean necesarios, y este mismo miércoles partió a Suelo Neolaredense para un evento similar, y el jueves cierra su precampaña en Suelo Victorense, en donde se espera un evento apoteósico.

EL PASADO 5 de febrero durante la celebración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, arremetió, pero gacho, en contra del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral LORENZO CÓRDOVA, afirmando que es necesaria una reforma electoral para acabar en definitiva con los fraudes electorales.

Lorenzo tuvo que tragar sapos sin hacer el más mínimo gesto.

Pues le volvió a repetir el numerito, pero ahora la secretaria general del comité nacional de Morena CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, la ruda sin amigos por aquella espectacular llave que le echó para tumbar al panista GUSTAVO MADERO.

Ocurrió durante la celebración del “Foro de la Reforma Política en la Cuarta Transformación”, aunque ella si fue educada pues le tendió la mano a Lorenzo.

Así, pero en corto, al hacer uso de la palabra, la senadora con licencia dijo que el INE estaba a manos de Lorenzo y CIRO MURAYAMA, y las decisiones las toman desde su subjetividad política.

No se anduvo don medias tazas y le reprochó: “Han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esa claridad de generar espacios neutrales e imparciales, han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana por pensar o colocarse contra una posición contra del presidente de la república, contra de Morena y contra del proyecto de la Cuarta Transformación”.

No podía faltar el reclamo por el tema del momento, al decirle de la falta de casillas para que la ciudadanía participe en la consulta de revocación de mandato, programada para el próximo 10 de abril.

Lorenzo cordial, amigable y muy educado que es con “La Cuatroté”, le respondió

“El INE no está en manos de nadie, porque el INE no somos yo y Ciro Murayama, aquí votamos once y muchas de las decisiones se quieren personalizar dolosamente, las decisiones, por ejemplo, en las casillas, en la Revocación de Mandato fue por unanimidad, y la discusión interna es dura; pero votamos once, no vota uno, ni dos”.

Le tendieron una celada, pero no cayó en ella.

Muchos no quisieran estar en los zapatos de Córdova al que ya se le ven más canas con tanto chingadazo Morenista.

TRES PRESIDENTES municipales emanados de las filas de Morena vaya que están haciendo historia en Tamaulipas.

En Suelo Matamorense MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, transformando en serio a un municipio que antes solo servía de botín para los que se sentaban en la silla.

CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL, en Suelo Neolaredense hace cita con la historia después de poner en marcha un programa muy humano que consiste en poner a disposición de la ciudadanía: Clínicas de Salud.

Y sorprende ahora en Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, al poner en marcha un programa municipal consistente en entregar apoyos económicos bimestrales para personas con una discapacidad y niños con “Síndrome de Down”, en un hecho que marca un precedente en la ciudad.

Con estos apoyos se busca mejorar las condiciones de desarrollo de personas que padezcan con alguna discapacidad.

Ya se entregaron un total de 180 apoyos de Mil pesos a 360 personas con discapacidades diferentes.

De verdad hay que quitarse el sombrero y poner se pie; y aplaudirles a los tres.

Clap, clap, clap, clap.

LA NOCHE de este martes saludé a la regidora de Suelo Riobravense ROSALVA LÓPEZ, de buen ánimo, y con muchas ganas de hacer y servir al pueblo.

Me comentó que recientemente se realizó una sesión de cabildo, pero esta vez a la distancia pues ya ven que la cuarta ola del Covid-19 anda muy dura en Tamaulipas, y a Suelo Riobravense ya lo agarró de carrilla.

Me comentó que el cuerpo edilicio trabaja muy de la mano con el presidente municipal HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, que de verdad está realizando un muy buen trabajo.

La saludé durante la fiesta sorpresa que se organizó en honor del presbítero ROBERTO MARTÍNEZ, en el hogar de la señora LUPITA FERNÁNDEZ; de verdad la pasamos muy bien, con una cena deliciosa.

También saludé al presbítero MAURICIO GARCES, ahora administrando una iglesia en Suelo Matamorense; recordamos los tiempos en que era seminarista al lado de mi hijo DANIEL ALBERTO ROMERO BARRERA.

Invitado además el presbítero JOSUÉ MANCILLA MARTÍNEZ, que este jueves cumple tres años de ordenación sacerdotal.

Actualmente como vicario en la iglesia “San Juan” de Suelo Riobravense cuyo titular es el padre ALÁN CAMARGO.

Mañana jueves llegan a un año más de vida la jovencita ELIAM SAELÍ ALDAVA LLANAS, los buenos cuates de Suelo Riobravense JUAN MANUEL “El Risco” GARCÍA, VÍCTOR CABALLERO y FRANCISCO CASARÉZ.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…