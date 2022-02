Niega Gattas casa en la playa   

Cuando Eugenio Hernández Flores era Gobernador, quiso concretar un viejo proyecto de Soto la Marina, de convertir el poblado La Pesca, en el Cancun tamaulipeco, un emporio turístico de clase mundial.

Pero no se pudo concretar por una diversidad de problemas, el principal, la falta de agua potable.

Ahora, el Gobernador Cabeza de Vaca puso en subasta las concesiones de más de 40 kilómetros del litoral, para que se construyan hoteles, centros de convenciones y otros lugares de recreación turística.

Le acaba de surgir un problema al mandatario de extracción del PAN, pues decretó expropiaciones de terrenos que creía abandonados y ya surgieron supuestos propietarios, con la exigencia del pago de indemnizaciones.

Los detractores de Cabeza de Vaca empiezan a soltar trascendidos de que se trata de otro negocio urdido a la sombra del poder, y que en todo caso, se trataría de presta-nombres que se asumen como dueños de los terrenos.

Se trata por supuesto, de terrenos de propiedad federal pero susceptibles de manejo estatal mediante convenios institucionales, lo que facilitaría su traspaso a particulares, aunque se trate de simulaciones mediante los llamados presta-nombres.

Cabeza de Vaca va de salida y no quiere desaprovechar ninguna oportunidad de armar negocios, a pesar de que tiene la soga en el cuello por una orden de aprehensión girada en su contra, por delincuencia organizada y otros delitos.

El caso de La Pesca lo tiene madurado, al grado de que hizo un apartado de dinero oficial, para pagar las indemnizaciones que correspondan por la expropiación de terrenos estratégicos en la playa.

El diario oficial del Estado publicará el 10 de marzo los nombres de los inversionistas que ganen la subasta de los terrenos.

Usando maquinaria pesada, cuadrillas de trabajadores empezaron a tumbar casas y negocios instalados en la playa de Soto la Marina, según lo documentan con videos y entrevistas, periodistas del programa “en un 2X3” de redes sociales.

Cabeza de Vaca reaccionó ante esta denuncia para tratar de minimizar el despojo pero con muy mal tino, pues aseguró que no hay tal desalojo ni destrucción de casas y negocios, porque le restregaron en la cara los videos con los daños causados.

En temas políticos, el pre-candidato del PAN a Gobernador César El Truco Verástegui Ostos, estuvo en Reynosa y juró y perjuró en el programa del periodista Luis Alonso Vázquez que no es una imposición de Cabeza de Vaca.

Quiso hacer un deslinde con el mandatario saliente pero no sonó convincente. Dijo también que si consigue el éxito electoral, cuando esté en funciones de Gobernador “no me olvidaré de acuerdos ni compromisos”.

Por su parte, Américo Villarreal Anaya sigue sometido a fuego intenso mediante una campaña sucia en la que participa una legión de tucos azules.

Ya se sabe que las encuestas no votan y que son además, fotografías del día, pero no dejan de ser ilustrativas cuando se trata de empresas serias, que no tergiversan ni tuercen los números a favor de candidatos que no pegan ni despegan.

El abanderado de MORENA sigue apareciendo como el favorito para llevarse el triunfo electoral, el domingo 5 de junio.

Hoy habrá sesión plenaria del Congreso local y nos aseguran que van a sobrar sombreros pues se resolverá la controversia surgida por la caprichosa conducción que hizo de las más recientes sesiones, la panista de Nuevo Laredo Imelda Sanmiguel.

La bancada de MORENA ya consiguió la vigencia del acuerdo de que las licencias de conducir sean de carácter permanente y no un pretexto recaudatorio de dinero, lo que tiene disgustado a Cabeza de Vaca.

En Ciudad Victoria, el presidente municipal Eduardo Gattas no acaba de salir del escándalo por el lujoso vehículo que le obsequió Sergio Carmona Angulo, cuando ya está involucrado en otro.

Le publicaron los periódicos del Grupo Reforma, que es propietario de una mansión en la playa, de un costo superior a los once millones de pesos.

Sus amigos le siguen dando el beneficio de la duda, pues Gattas tiene apenas cuatro meses y una semana de gestión edilicia y no pueden exigirle que tenga cumplidas sus promesas del segundo acueducto de la presa Vicente Guerrero a la capital de Tamaulipas, y la rehabilitación de las calles.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, se firmó un convenio de colaboración para facilitar los trámites de impuestos y derechos municipales, en la obtención de certeza jurídica para la escrituración de propiedades.

El Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el Ayuntamiento convinieron en facilitar a las familias neolaredenses los trámites de impuestos y derechos, lo que se traducirá en crear lazos para acercarles los servicios y programas que mejoren su calidad de vida.

Se trata de asentamientos irregulares que están en vías de arreglo jurídico y la prueba de que funciona, es que se hizo la entrega simbólica de 10 escrituras de propiedad a residentes de cuatro colonias.

Cumplen 46 años de casados el ex diputado local de Nuevo Laredo Oscar Alberto Hinojosa y su señora esposa. También están de fiesta Armando Juárez Becerra, avecindado en Tampico, y Klau Quintero, de Río Bravo.