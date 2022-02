Las encuestas…  

Dos encuestas aparecieron ayer, como si fuera una casualidad, dos días antes de que finalice la precampaña de los que aspiran gobernar Tamaulipas, Massive Caller que documenta una ventaja de 28 puntos de Morena con Américo Villarreal sobre el PAN de César Verástegui, El Truco y la encuestadora de El Financiero que detalla 36 puntos a favor de El Truco contra 32 de Villarreal Anaya.

A ambas encuestadoras les ladra su pasado, las exhibe, las desacredita y sin meterse siquiera a una revisión exhaustiva, a la primera, a Massive Caller, basta recordar que en la precampaña colocó a Maký Ortiz como invencible en la encuesta de Morena, también que el año pasado falló en muchas elecciones municipales en las que daba triunfos contundentes al PAN, para resumir, en años anteriores pocos resultados pudo prevenir con acierto en elecciones de gobernadores, Diputados, Senadores o lo que estuviera en disputa.

Y la encuestadora de El Financiero padece del mismo mal, el año pasado pronostico derrotas o triunfos de Morena que no sucedieron, para ser más contundentes, hace seis años, en Tamaulipas, daba como seguro ganador a Baltazar Hinojosa Ochoa del PRI, y así se podrían ir documentando más casos.

No, no es la intención desacreditar a las encuestadoras, al contrario, hay que seguir diciendo que son una foto de hoy y que no sentencian el resultado de una elección, que igual pueden ser muy creíbles, pero debemos recordar siempre que estos instrumentos entran en las áreas de las ciencias sociales que, aunque se empeñan en mezclarse con la estadística o las matemáticas como si también fueran ciencias exactas no lo son tanto, es decir, solo son predicciones, muchas de ellas con instrumentos levantados sin tomar en cuenta, a veces, las circunstancias de cada entrevistado o su verdadera intención de votar o no.

De ambos resultados, del que gana Américo o del que gana El Truco, salen sin embargo muchas cosas importantes, la primera de ellas que la competencia será dura y ocuparan cada parte de todos, un descuido, una baja en los equipos puede ser la razón de una derrota, por lo menos en la percepción, la segunda, que la contienda está en el aire, aunque uno u otro insistan en sus ventajas en las encuestas las mismas no votan, es más, ni siquiera llevan al ciudadano a las urnas.

Exacto, si ambos quieren ganar su mayor preocupación debe ser trabajar para ello, invertir como si estuvieran perdidos, redoblar esfuerzos, reforzar estructuras, mejorar su relación con muchos grupos, obligar a sus partes que están peleadas a dirimir asperezas para que no sigan con su golpeteo constante.

Para Américo, bien vale la pena reiterarle que la contienda constitucional no será el pic nic de la interna que tuvo en Morena, para El Truco, insistir que sigue sin margen de error, que al acabar la precampaña tendrá tiempo de detectar desencuentros en su equipo, fallas que pueden golpearlo con una cruel realidad si no las corrige a tiempo.

Por lo demás, venga la elección, vengan más encuestas a alborotar la gallera, a todos nos sirven, a los candidatos porque pronto detectan las simulaciones y los amigos, a quienes a conveniencia se alejan o se acercan de acuerdo con sus condiciones y, a la sociedad, porque nos lleva a la participación, a ser mejores ciudadanos, a comprender que Tamaulipas ya nos necesita si queremos tener mejores gobiernos.

LAS PRECAMPAÑAS… EL TRUCO este martes, en un encuentro multitudinario en el que convergieron militancia y simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en una sola voz refrendaron ante el candidato de la alianza Va por Tamaulipas, César Verástegui Ostos su compromiso de respaldar el ideal de hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir.

En lo que se puede calificar como un éxito, El Truko, como lo conocen sus amigos señaló que él es un hombre de trabajo, de familia que tiene el interés de construir de la mano de los tamaulipecos la entidad que se merecen, el estado que desean que sus hijos hereden.

En este sentido, “El Truko”, habló fuerte y claro desde esta ciudad fronteriza al destacar que tiene la certeza de que juntos y de la mano de los Tamaulipecos recuperarán los programas y beneficios para la seguridad, la educación, el campo, la familia y la salud que desde el gobierno federal han cancelado sin justificación alguna.

Al grito de Truko, Truko, los reynosenses reafirmaron con su presencia la confianza que han depositado en el hombre de Xicoténcatl para que una vez que sea nombrado candidato oficialmente, abanderé las causas de todos.

En este contexto, Verástegui Ostos continuará con sus actos de cierre de precampaña por regiones; este miércoles 09 de febrero estará en Nuevo Laredo y para el jueves10 del mismo mes, se reunirá en la capital del estado con la militancia de los tres institutos políticos que conforman la alianza “Va por Tamaulipas”.

AMERICO HABLA A EMPRESARIOS… Ante militantes y simpatizantes de Morena, casi todos empresarios y comerciantes, el doctor Américo Villarreal Anaya, precandidato único a la gubernatura, dijo que Tamaulipas es el mejor Estado para invertir y aprovechar sus riquezas y ventajas geográficas.

Después de escucharlos y decir que quieren trabajar con el proyecto de Morena, Villarreal Anaya, les dijo que Tamaulipas es el mejor estado del país, pero que ha padecido gobiernos desatentos que han buscado beneficiar a algunos cuantos.

“El futuro lo estamos construyendo hoy y con esta transformación, basados en los principios de la verdad, justicia y honestidad vamos a ser la mejor entidad del país en beneficio de las y los tamaulipecos”, añadió el precandidato morenista al Ejecutivo.

A nombre de los hombres de negocios, que se dijeron morenistas, Luis Lauro Gutiérrez González respondió a Américo; “los empresarios de Matamoros le decimos que queremos trabajar por Tamaulipas”, luego de darle la bienvenida a esta reunión en la que le patentizaron su respaldo.

El abanderado guinda les reconoció su participación en la economía de Tamaulipas e indicó que los emprendedores son actores que participan en la construcción del México y Tamaulipas bajo el compromiso para alcanzar los objetivos de la cuarta transformación y los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

RECONOCEN SEGURIDAD EN TAMAULIPAS… La organización civil MÉXICO SOS, reconoció a Tamaulipas en materia de seguridad, por sus acciones y trabajo en este rubro. En el comparativo nacional y respecto a la incidencia delictiva, Tamaulipas se ubica de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, en el tercer lugar del país en donde menos delitos se han cometido por cada 100 mil habitantes de más de 18 años, superando a entidades como Yucatán, Campeche o Querétaro, situándose 10 puntos por debajo de la media nacional.

“Tamaulipas es un ejemplo de cómo sí se puede cambiar una realidad, a pesar de circunstancias sumamente complicadas en materia de seguridad; nos da esperanza, porque demuestra que, por muy insegura o violenta que sea una ciudad, cuando hay voluntad, disposición y un buen modelo de trabajo, las cosas pueden cambiar y transformarse para devolver a la entidad la seguridad y la paz”, destacó México SOS.

En los últimos seis años, Tamaulipas ha mejorado significativamente en seguridad y procuración de justicia, hoy el estado cuenta con nuevas y modernas instalaciones, equipadas con tecnología de punta, policías capacitados y certificados, complejos habitacionales diseñados y construidos para dignificar el trabajo de los policías, casetas de vigilancia carretera, modelo que será replicado en estados como Nuevo León y Querétaro, entre otras acciones.

México SOS destaca como fundamental la articulación y coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, autoridades locales y la voluntad, compromiso y liderazgo de la sociedad civil, para que el trabajo entre ciudadanos y autoridades sea exitoso.

“La relación de colaboración entre ciudadanos y autoridades ha dado un vuelco en Tamaulipas, pues se ha generado una cultura de trabajo corresponsable, en donde cada uno, desde su trinchera y con objetivos comunes, logran las metas, medibles y cuantificables, acordadas en las Reuniones Plenarias que se llevan a cabo mensualmente”, destacó la organización civil.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en su informe del cuarto trimestre de 2021, revela que la ciudad de Tampico, se ubica en el primer lugar de percepción de seguridad, entre las ciudades de más de 500 mil habitantes, seguida por la ciudad de Mérida, Yucatán y Saltillo, Coahuila.

Los indicadores señalan una disminución radical en el delito de secuestro en la entidad, de manera constante se ha mantenido a la baja y en un 90% menos, respecto del pico más alto (2014: 262 secuestros; 2019: 31 secuestros; 2020: 21 secuestros y 2021: 23 secuestros).

Los resultados de Tamaulipas en seguridad, son muestra del trabajo conjunto entre sociedad civil y los tres órdenes de gobierno, del valor y compromiso de hombres y mujeres que integran las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia del Estado.

Especialmente la MCSJ de Tampico-Madero-Altamira, primera Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la entidad, bajo el modelo de gestión coordinado y desarrollado por México SOS, y a la que le siguieron las MCSJ de El Mante, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Matamoros.