Cierres de precampaña de los precandidatos

Prácticamente ya estamos a unas horas de que finalice la precampaña de los precandidatos a la gubernatura del Estado, es decir, el del “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” que lo componen los partidos Morena, PT y Verde Ecologista de México, que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya; y el de “Va X Tamaulipas” que lo sella PAN, PRI y PRD, cuyo abanderado es César Augusto Verástegui Ostos.

De acuerdo a sus bunkers de campaña han dicho para el que esto escribe, que AVA cerrará fuerte en Reynosa, Ciudad que da muchos votos en una elección y en esta ocasión Morena contundentemente con el actual alcalde Makito Peña habrá de sacarla y de eso no hay duda.

Qué Verástegui Ostos “El Truko”, lo hará aquí en Ciudad Victoria allá en un campo abierto en la colonia México, donde en su momento lo hizo Oscar Almaraz Smer cuando andaba en campaña y vaya que tiene mucho colchón de gente por las colonias que la rodean; antes el ex Secretario General de Gobierno, visitó Matamoros, Reynosa, hoy en Nuevo Laredo y cierra en la capital del Estado con todo.

La fecha de la precampaña se cierra este jueves 10 de febrero y empezó el 2 de enero de este año; después de aquí viene un compás de espera, algo así como veda electoral por indicación del INE, para esperar el registro de candidaturas entre el 28 de marzo al 2 de abril de este año y arrancar con todo el 3 de abril la campaña constitucional que se celebrará el próximo 5 de junio.

Los cierres de precampaña de ambos abanderados se han visto muy concurridos con el objetivo de ganar más adeptos rumbo a la jornada electoral del 5 de junio y ganar la gubernatura de Tamaulipas.

AVA le apuesta a una administración transparente, que tenga una estrategia clara contra la corrupción al no mentir, no robar y no traicionar y que atienda las necesidades de todas y todos como lo está haciendo AMLO.

A dicho el galeno: “Vamos a estar más cerca que nunca de nuestra gente, sobre todo de los más vulnerables.”

Por su parte, el “Truko” va por un gobierno cercano a la gente y de resultados eso es lo que se dice y afirma y que trabajará intensamente en conjunto con todos los tamaulipecos.

Lo que viene es una decisión histórica para Tamaulipas, es seguir con los mismos o cambiar a un Tamaulipas con servicios públicos de calidad en el que te escuchen y se atienda a tu familia. Usted tiene la última palabra, las ofertas ahí están y apuéstele al mejor.

NOTAS CORTAS

1.- Que no se le olvide. el próximo 10 de abril en todo el país se llevará a cabo la consulta popular para la ratificación de mandato que ha impulsado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, una consulta que por primera vez se realizará en todo el territorio mexicano, en donde los ciudadanos podremos a la mitad del mandato, decidir si el Presidente ha trabajado como lo esperábamos o no.

Sin embargo este ejercicio se ha visto empañado por la mala actitud del INE, con la necedad de solicitar mayor presupuesto, pero sobre todo de imponer medidas como el cumplimiento del 3% de firmas de la lista nominal y cuando la asociación civil que promueve esta consulta cumple y además supera en más del 300 por ciento del mínimo solicitado, ha dejado de revisar e invalidó miles de firmas con el pretexto de que ya se cumplió la meta que habían interpuesto.

El árbitro electoral debe cambiar su estrategia, de comunicar la flojera que les da llevar a cabo un mandato constitucional, pero sobre todo un mandato y que sea ejemplo para otras naciones del mundo.

2.- Frio político. el frio que viene azotando últimamente en todo Tamaulipas, se ha sentido mucho y ha calado hondo, pero dicen los que saben, que el que no aguantan varios ex alcaldes que los traen en la “mira” que se llama “frio político” que pensaron que quedarían impunes por todas las “atrocidades” que cometieron, hoy la justicia ya los trae muy “calientitos” y más la Auditoria Superior del Estado, quien inició 14 expedientes y una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Electorales contra diversos ex ediles y funcionarios públicos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.