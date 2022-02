Américo, 55.3%; ‘Truko’, 26.8

*- Morena y AVA ganarían hoy la elección

*- IP de Matamoros con Américo Villarreal

*- Con Dra. de Villarreal, un DIF humanista

*- Carmen Lilia confirma la visita de AMLO

*- Truko cierra con todo: cautiva a Reynosa

A tres días que terminen las precampañas para gobernador, el precandidato único de MORENA, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se coloca con una ventaja de 28.5 puntos sobre su competidor del PAN-PRI-PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI.

De acuerdo con la encuesta levantada por la empresa MetricsMx, el ganador de la elección sería el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

A pregunta expresa sobre ¿si hoy fuera la elección, por cuál partido político o alianza votaría?, las respuestas de los tamaulipecos dan el triunfo contundente a Américo Villarreal Anaya, de MORENA, con una intención del voto de 55.3 por ciento, seguido de CESAR VERASTEGUI del PRI-PAN-PRD quien obtuvo el 26.8 por ciento de las preferencias, un candidato independiente con 3.6 por ciento y el partido Movimiento Ciudadano con 3.4 por ciento de intención de voto.

En la Encuesta de MetricsMx, aparecen las mediciones de otros cinco Estados donde también habrá elecciones el 5 de junio, pero es Oaxaca y Tamaulipas donde aparece MORENA con la intención del voto más amplio con 58.3 y 55.3 respectivamente.

Solo el Estado de Aguascalientes, el PAN tiene posibilidades de triunfo, mientras que, en Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, serían ganados por MORENA.

Esta encuesta fue levantada el 1 y 2 de febrero por la casa encuestadora y proyecta un margen de error de +/- 4 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

EMPRESARIOS, CON AVA

Ante militantes y simpatizantes de Morena, casi todos empresarios y comerciantes de Matamoros, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, precandidato único a la gubernatura, dijo que Tamaulipas es el mejor Estado para invertir y aprovechar sus riquezas y ventajas geográficas.

Después de escucharlos y decir que quieren trabajar con el proyecto de Morena, VILLARREAL ANAYA, les dijo que Tamaulipas es el mejor estado del país, pero que ha padecido gobiernos desatentos que han buscado beneficiar a algunos cuantos.

En este diálogo, AMÉRICO les señaló que son momentos de esperanza y transformación, donde hay equidad de género, honestidad y se busca el bienestar social.

“El futuro lo estamos construyendo hoy y con esta transformación, basados en los principios de la verdad, justicia y honestidad vamos a ser la mejor entidad del país en beneficio de las y los tamaulipecos”, añadió el precandidato morenista al Ejecutivo.

Dijo que Tamaulipas tiene el mayor número de cruces fronterizos con los Estados Unidos de Norteamérica, además de puertos, playas, bosques, refinerías, valles, montañas, lagos, ríos, ganadería, centros turísticos y grandes extensiones de tierra fértil para la producción que enaltecen al estado.

Y sobre todo tiene su gastronomía que la distingue, con gente amable y generosa, por todo esto y más somos el mejor estado, puntualizó Villarreal Anaya.

A nombre de los hombres de negocios, que se dijeron morenistas, LUIS LAURO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ respondió a Américo; “Los empresarios de Matamoros le decimos que queremos trabajar por Tamaulipas”, luego de darle la bienvenida a esta reunión en la que le patentizaron su respaldo.

El abanderado guinda les reconoció su participación en la economía de Tamaulipas e indicó que los emprendedores son actores que participan en la construcción del México y Tamaulipas, bajo el compromiso para alcanzar los objetivos de la Cuarta Transformación y los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

EL PRESIDENTE DE MÉXICO

ESTARÁ EN NUEVO LAREDO

Por asociación temática, deje decirle que el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, estará en la ciudad donde abordará temas sobre el desarrollo económico por ser Nuevo Laredo la primera potencia del Comercio Mundial.

Está considerado que sea el 18 de febrero cuando el Presidente de México haga presencia en la ciudad, en donde sostendrá reuniones con personal de Aduanas.

“Tiene mucho interés en que se desarrollen buenas cosas en Nuevo Laredo; quiero decirles que está muy interesado el gobierno federal en la ciudad, siempre es favorable la visita del presidente”, dijo la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.

En diciembre de 2021, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR mencionó que en Nuevo Laredo, se implementará un programa de modernización de la aduana con el objetivo de impulsar el comercio.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha realizado obras de mejoramiento urbano como dos módulos deportivos, en las colonias El Progreso y Constitucional, un campo de béisbol en Los Fresnos, un Jardín de Niños de nueva creación en Villas de la Fe, un Centro de Salud Urbano en la colonia Primero de Mayo y un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil en Haciendas de Echegaray.

El mandatario de México impulsará proyectos como la ampliación del Puente III y la construcción de un nuevo puente internacional.

REYNOSA DECLARA A

‘TRUKO’ SU CANDIDATO

Y ayer en Reynosa, millares de reynosenses se pronunciaron abiertamente a favor de que CÉSAR AUGUSTO “El Truko” VERÀSTEGUI OSTOS se convierta en el candidato oficial y formal de la coalición Va por Tamaulipas, integrada por los partidos PAN-PRI-PRD a la gubernatura del Estado, en una concentración multitudinaria que seguramente será precedente en la historia política de la ciudad.

En efecto, la finca campestre 5ª BlaySer, ubicada en la colonia Puerta del Sol, resultó insuficiente para albergar a los centenares y centenares de habitantes populares que se concentraron para dar su apoyo a la precampaña del dos veces ex alcalde de Xicoténcatl; ex diputado federal y ex Secretario general de Gobierno.

Líderes del PAN. PRI y PRD hicieron la proclama conjunta a favor de VERÁSTEGUI OSTOS, en discursos encendidos en los cuales los oradores dejaron constancia de que la coalición Va por Tamaulipas representa los genuinos intereses de los tamaulipecos.

En su discurso, el precandidato VERÁSTEGUI OSTOS hizo una reseña de su origen rural; de su crecimiento al lado de ejidatarios, pequeños propietarios y familias de campo que se esforzaron día con día para seguir adelante.

Remarcó su formación como producto del esfuerzo e indicó que su intención es que los tamaulipecos sepan quién es él, de dónde viene, hacia dónde va y con quiénes va.

Las multitudes ovacionaron su discurso y en su oportunidad formularon un pronunciamiento unánime para conducirlo hacia la gubernatura del Estado.

VACUNACIÓN 1, 930 PERSONAS

En Nuevo Laredo, por cierto, se inició la tercera semana de vacunación anti COVID-19, inmunizando en el primer día a mil 930 personas a través de 6 autobuses que hicieron 38 cruces desde el Centro Cultural hacia el Puente Internacional Juarez-Lincoln.

En desglose, se vacunaron mil 738 niños de 5 a 11 años; 26 menores de 12 a 17 años y 166 adultos.

Con las gestiones del Municipio con la autoridad médica de Laredo, VICTOR TREVIÑO, se han vacunado otros 17 mil 551 neolaredenses, en lo que va del año.

Se aplicaron los siguientes tipos de vacuna: Pfizer Kids, Pfizer, Moderna y Janssen .

PREVIENEN ALCOHOLISMO JUVENIL

De otro lado, le comparto que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo Laredo (DIF), que encabeza la señora CLAUDETTE CANTUROSAS de SALINAS, participó en la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos con pláticas y conferencias a estudiantes sobre la prevención del consumo de alcohol.

Esta semana nacional va enfocada a prevenir el alcoholismo y sustancias nocivas entre los jóvenes, por lo que se realizaron diferentes pláticas, especialmente entre jóvenes de nivel secundaria.

SIGUE LA CONTINGENCIA;

A MANTENER NORMAS DE SALUD

En Matamoros, por cierto, el gobierno municipal recordó a la ciudadanía que Tamaulipas registra todavía periodo de contingencia como consecuencia de la pandemia COVID.

Por lo tanto, hizo un exhorto a la población para mantener las reglas de higiene para prevenir contagios, como son, guardar sana distancia social, lavarse contantemente las manos con agua y jabón y usar siempre en público el cubrebocas.

A través de folleto y diapositivas, el gobierno municipal de Matamoros pide a la población que mantenga vigentes las normas de higiene para reducir al mínimo los contagios del virus, y de este modo superar la fase de contingencia, que reduce ciertas actividades públicas.

Por otra parte y tras sustentar que el pago del Impuesto Predial permite mantener en buenas condiciones la funcionalidad de la ciudad, el Ayuntamiento matamorense invitó a los causantes de este gravamen a aprovechar el descuento del 12 por ciento durante el mes de febrero, para que se actualicen y contribuyan con la autoridad municipal al propósito de darle una mejor imagen de la ciudad.

UN DIF HUMANISTA, CON LA

DRA. MARÍA DE LA LUZ de VILLARREAL

Vuelvo a las precampañas para reafirmar nuestra percepción de que con la Dra. MARÍA DE LA LUZ SANTIAGO de VILLARREAL ANAYA en la presidencia estatal del DIF, Tamaulipas –y particularmente los tamaulipecos– saldremos ganando, habida cuenta de que el discurso de la esposa del Dr. AMÉRICO sale del acartonamiento tradicional y se transforma en un mensaje fresco, sensible, más humano y menos ajustado a las formas típicas de la política habitual, continuista.

Quizá por el lenguaje natural que caracteriza a la Dra. MARÍA DE LA LUZ, desprovisto de los giros idiomáticos que generalmente esperamos de los políticos, se sienta esa extrañeza al escuchar sus mensajes.

Y es natural que así sea, porque al margen de que los tamaulipecos tengan frente a sí a un matrimonio forjado en el crisol del servicio a los demás en el campo de la medicina –es decir, en curar el dolor del prójimo–, ¿no es mejor abrir la oportunidad en el ejercicio de la política a quien –o quienes— no se han “amañado” año, tras año, tras año, tras año, tras año en el manejo del recurso público?

De otro lado, si Tamaulipas ya tiene la experiencia de la honestidad, la transparencia, la verticalidad, la voluntad y el trabajo del apellido VILLARREAL ANAYA –y aquí ya incluimos a la Señora BEATRIZ–, ¿porqué no irle a la Cuarta Transformación, cuando ese nuevo modelo de gobierno está reduciendo la brutal desigualdad de clases en el México contemporáneo, a través de una redistribución más justa de la riqueza social?

Es natural que al segmentarse la política en izquierda y derecha; pobres y ricos; obreros y millonarios, la polarización de la sociedad genere este tipo de escenarios, pero más allá de conveniencias transitorias, es pertinente preguntarnos, a estas alturas del México contemporáneo, de qué lado de la historia estamos.

Por lo demás, en efecto, de Matamoros nos corrigen: JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, el Coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, Sí-Acompañó al Dr. AMÉRICO VILLARREAL durante su gira de cierre de precampaña por Matamoros, pues si bien “JR” no se vio en el majestuoso acto de masas del edificio Mundo Nuevo, en el que el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ CORTÓ rabo y oreja, sí estuvo en el pronunciamiento campesino a favor del Dr. VILLARREAL ANAYA.

El Dr. VILLARREAL ANAYA cerrará su precampaña mañana nueves en Reynosa, en otro acto de masas que se espera tan imponente como el de Matamoros, donde MARIO LÓPEZ hizo patente su liderazgo, tal como previsiblemente lo hará en Reynosa el alcalde morenista CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ.

¡Ah!, por cierto, en Reynosa otro que hará sentir su liderazgo serña el propio Coordinador estatal de los programas de la 4T, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, a cuya “talacha” se sumará el también presiente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Dr. ARMANDO ZERTUHE ZUANI, quien en materia de manejo de grupos no canta mal las rancheras.

Y bueno, todavía no tenemos informes sobre la decisión política que haya tomado en Reynosa la ex alcaldesa MAKI ESTER ORTÍZ DOMÑINGUEZ, pero nosotros tenemos la firme convicción de que la decisión que tome influirá decisivamente en el resultado de la elección de junio.

Así que esté usted muy pendiente.

En Tampico, por cierto, el ex alcalde priista GUSTAVO TORRES SALINAS se integró como Enlace del PRI ante la Coalición PAN-PRI-PRD, y aunque nosotros esperábamos que SERGIO VILLARREAL BRICTSON apareciera en las filas del “Truko” VERÁSTEGUI, la realidad es que SERGIO apenas se repone del malestar del momento, pero tenemos entendido que operará para el Dr. AMÉRICO.

¿Cómo la ve usted?

ARRANCA LA VERDADERA

“GUERRA SUCIA 2022”

Por cierto, si usted cree que con el muy manoseado “caso Carmona” se agotó la guerra sucia 2022, espérese un poco, porque lo peor está por venir.

Es claro –y muy evidente– que el cabecismo está recurriendo al uso de todo tipo de esquirolaje para superar a las filas contrarias, pero, independientemente de que Morena aventaja irreversiblemente el escenario pre electoral, otra realidad apunta a que –y es lo que se espera en marzo– se dé un manotazo presidencial desde el altiplano capitalino, que cimbrará todas las estructuras políticas de Tamaulipas, pues recuerde usted que el proceso de desafuero del gobernador FRANCISCO N sigue en suspenso.

En ese escenario de corto plazo, la 65 Legislatura estatal ya le dio “pa’tras” a las estrategias anti desafuero urdidas por la 64 Legislatura, de modo que en cualquier momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá a favor y muchos castillos de naipes se vendrán abajo.

Claro, en el transcurso de este tiempo los adalides de la desinformación y la manipulación de escenarios –y usted ya sabe quienes son y desde donde operan— ya tienen cocinando las “fake news” que reciclarán andando el tiempo.

Es decir, “refritearán” sus propios “refritos”, porque no saben de otra.

Pero bueno, de eso le comento mañana.

PIDEN A AMÉRICO

PACIFICAR LLERA

Antes de que se me pase, deje compartirle que los morenistas llerenses se sumaron al cambio verdadero y pidieron a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ayudarles a transformar y pacificar esa tierra, a lo que el precandidato único guinda a la gubernatura les dijo que “la fuerza está en el pueblo y al pueblo es al que debemos escuchar”.

En el Movimiento de Regeneración Nacional, se escucha al pueblo y trabajamos unidos por hacer esta gran transformación que ya es una realidad, confirmó el abanderado de MORENA.

Así, AMÉRICO precisó; “El ánimo de la gente está más vivo que nunca, el pueblo está contento y quiere que la transformación se fortalezca, porque en estos años en los que MORENA ha sido gobierno se han visto grandes resultados y avances en todos sus rubros, que han apoyado al pueblo”.

Tenemos un gobierno federal honesto diferente y por lo tanto, el reto que tenemos como partido es convertir ese sentimiento en movilización y unidos llevemos la Transformación a Tamaulipas, añadió el precandidato.

ICEST Y DIF TAMPICO FIRMAN

CONVENIO EN ÁREAS DE LA SALUD

Ante el incremento de pacientes que acuden diariamente al área de servicios médicos, y con el objetivo de garantizar su salud, el Sistema DIF Tampico y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ICEST, suscribieron un importante convenio de colaboración, mediante el cual, alumnos de las licenciaturas en ciencias de la salud podrán realizar sus prácticas profesionales y servicio social en el organismo municipal.

La firma de este convenio fue suscrito por la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, AÍDA FÉRES de NADER y la Rectora de la Casa de estudios, SANDRA LETICIA ÁVILA RAMÍREZ.

“El objetivo es cubrir la demanda que se tiene en las diferentes áreas, principalmente servicios médicos, al igual que rehabilitación, ya que durante la pandemia el número de pacientes se ha incrementado, al igual que los que acuden al área de psicología, pues durante este periodo de aislamiento derivado del Covid, son muchas las personas que requieren apoyo de terapia”, expresó FÉRES de NADER.

FORMARÁ LA UAT RED UNIVERSITARIA

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas convoca a su comunidad estudiantil a formar parte de la Red Universitaria para la Sustentabilidad UAT, integrándose a un esfuerzo institucional que busca proponer soluciones innovadoras alineadas con las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, por medio de la Dirección de Sustentabilidad, emitió la convocatoria para conformar la Red Sustentable UAT-SDSN YOUTH, con la que invita a ser parte de esta iniciativa a sus estudiantes, así como también al personal administrativo, docentes y externos.

La dependencia informó que recientemente la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue aceptada en la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés), la cual opera desde 2012 bajo los auspicios del Secretario General de la ONU.

Especificó que la SDSN moviliza la experiencia científica y tecnológica mundial mediante la promoción de soluciones prácticas para el desarrollo sostenible, incluyendo la implementación de los ODS y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Además impulsa un abanico de soluciones en las que todo mundo puede aportar para configurar así un futuro sostenible en México.