Carlos Solís…nuevo “presidente” del PRI…

Este día hablemos de los partidos que acompañan a las grandes marcas empoderadas en Tamaulipas y que ya todos sabemos que son, el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Acción Nacional­.

Hablamos de números en votos, de su presencia como poder en el caso del PAN desde el Gobierno de Tamaulipas y en Morena, en buena parte del territorio estatal, en municipios del norte, centro y su de la entidad.

Ya veremos con calma, más adelante, cuáles son las diferencias reales en los votos que cada quien representó en el proceso electoral de 2021, y si realmente estas nomenclaturas tienen en el control, porque al manos dos en el norte, están en franca duda de que apoyan al que los llevó poder.

Uno por definición es administración en desorden y fantasía, el otro porque consideran que son tiempos de analizar si con melón o con sandía. Nombres, este día no hace falta, pues usted ya sabe, a cuales me refiero.

Así, es que, vamos a revisar este día, que marcas tienen guajes para nadar, que evidentemente las dos requieren de al menos un partido adicional; y cuales de plano son estrategia mediática.

Seamos claros, por ejemplo, sabemos que la vieja estructura del Partido Revolucionario Institucional, está partida en dos. Unos se fueron al PAN desde 2016 y otros, uno año más tarde para buscar caminos en Morena.

Insisto, no les quiero meter ideas en la cabeza, pero si revisan facebook, twitter y por su puesto que whatsapp, ahí están las caritas. Los de priístas (ex) al lado de César Verástegui y otro arrejuntados con Américo Villarreal.

Y quiénes se quedan en medio, pues las nomenclaturas, que por ejemplo, en el caso del PRI, es evidente que sus 130 mil votos no son nada despreciables y que ellos pueden hacer la diferencia, me refiero a los que se quedaron de corazón tricolor.

Cuántos serán, si más o menos -esa es otra historia-, que en el mismo combo vemos importantes operadores del PRI haciendo la tarea. No es carrilla, pero Edgar está congelado, pero no se nota porque hay personajes como Pedro Luis Coronado, Everardo Villarreal en el Norte y en el centro a Carlos Solís, quien es el comandante operador casi al grado de “presidente” real del PRI Tamaulipas.

Óscar Almaraz, está en el PAN, pero si alguien sabe de aguacates es él, así que, como vamos a no enterarnos de lo que pasa en el PRI, que es bisagra de oro.

Y en el ejemplo de este día, habrá que ver qué pasa en Morena, pues ahí el “representante” del priísmo en sentido práctico es Manuel Muñoz Cano, pero a través de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México.

Anda en modo Tigre Verde haciendo lo que mejor sabe hacer, organizar una estructura, que por cierto nuevamente le hermanó con David Araujo, dos campeones de Chiapas, en tiempos del ex gobernador Manuel Verasco, a quien empoderaron con la fórmula PRI- Tamaulipas.

Como ven, así las cosas, que por separado tenemos que ver el con cuántas gordas llenan el PT y el PRD, dos partidos que aportan valización y ruido, pero que no necesariamente al nivel del PRI de la entidad, porque al final de cada día…. Todos tienen un priista en su corazón.

Incluido AMLO y buena parte de su élite, o Erasmo Gonzalez, o Lalo Gattas, la lista es enorme y no caben aquí.

Posdata: Al caminar entre eventos de Morena y del PRI, tengan cuidado, no vaya a atropellar a un priista. Están en todas partes y ya veremos… que efectivamente muchos le están aportando y ojo, que en el gran total no obstante las derrotas en la frontera, las distancia entre los votos y estructuras, no son tantos.

Así que ya los veremos rumbo al 5 de junio y para cerrar. Ya saben Movimiento Ciudadano avanza con Arturo 10, pero como las diferencias son feas, solo diremos que ni modo de compararle con el Diamante Negro, Roberto Palazuelos.

El abanderado de MC en Quintarna Roo, si que ya se convirtió en una dolor de muelas para Morena y el PAN, mientras que en Tamaulipas, A10 necesita muchos más que andar de rol y redes sociales.

Él -A10- amigos, todavía no se convierte en un fenómero como en su momento lo fue el hoy gobernador Samuel García, porque además de ser el rey fatuo de las redes ( eso les encanta en NL), en cada presentación seria demostró que su faceta académica tenía mucho que aportar.

Nostra Política.- “La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”. Jacques Benigne Bossuet.