El fracaso de licitar terrenos en la playa de Miramar

Nuevamente están en licitación cinco terrenos ubicados en la playa de Miramar, municipio de Cd. Madero, los cuales son ofertados a través de una convocatoria emitida por la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas. Traemos este tema a este espacio porque resulta que hay una historia de fracasos tras el sueño empresarial de impulsar un desarrollo turístico en esa zona, lo cual no ha logrado progresar.

Alguna vez tuve oportunidad de preguntarle a un alto ejecutivo del Grupo Tampico (impulsor de hoteles Camino Real en la zona sur, hoy HS Hotsson), de la causa por la que ellos no adquirían esta clase de terrenos y me explicaron, que siendo área federal no son propiamente vendidos, sino concesionados o asignados bajo ciertas reglas.

La circunstancia por lo cual no es atractivo para que ellos inviertan, es porque lo construido ahí, en caso de que no tuviera éxito sería dinero perdido, porque no lo pueden vender a un tercero.

El que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Esa es la explicación de por qué, firmas empresariales experimentadas, no se interesan en lograr la adjudicación de terrenos que no son propiamente “vendidos”, es decir no tienen certidumbre de posesión definitiva y que puedan vender para recuperar parte de lo que hubieran invertido.

De esto resulta que licitaciones van y licitaciones vienen sin que tengan el aprovechamiento que pudiéramos desear para fortalecer la economía turística de la zona sur.

Claro no faltan empresarios de menos experiencia y con el deseo de invertir que se han embarcado en esta clase de ofertas, luego se enteran y no pueden aplicar el presupuesto que pensaban, porque no fue factible obtener un préstamo bancario por las mismas razones de insolvencia hipotecaria, y de ahí se derivan otros problemas.

En el caso de incumplir con los preceptos de la adjudicación, por ejemplo no desarrollan el proyecto dentro de los tiempos asignados, pierden la concesión de esas superficies y estas vuelven a ser ofertadas, como es el caso de esta convocatoria, cuyo primer paso es la compra de las bases de licitación.

Aunque es obvio, hay que precisar que estos terrenos de la playa de Miramar, tienen un destino bien definido, no pueden ser utilizados para asentamientos humanos, es decir construir una casa para uso particular, ni como vivienda, ni de descanso familiar.

Los actuales terrenos en licitación, fueron rescatados por el Gobierno del Estado el año pasado por incumplimiento, es decir no fueron explotados para proyectos de hoteles, restaurantes, o servicios para los visitantes y por eso perdieron la potestad.

Miramar requiere de un proyecto integral de desarrollo turístico que sólo lo puede impulsar un gobierno federal y en menor grado el gobierno estatal, ligado a algún compromiso de inversión privada con altura de miras.

Y esto normalmente sólo se logra cuando hay interés Presidencial de crear una permanente fuente de empleo y desarrollo económico, como lo hicieron Miguel Alemán en Acapulco y Luis Echeverría en Cancún, y que hasta la fecha son fuentes importantes de la economía del país.

Así las cosas, licitaciones van y licitaciones vienen, sin que tengan mayor impacto en el desarrollo turístico de Miramar.

EL TRUKO, UNIFICA AL PAN-PRI-PRD.- El evento de Cd. Madero donde miles de simpatizantes arroparon a César Verástegui Ostos es un testimonio de la fuerza con la que el precandidato del PAN-PRI-PRD viene creciendo en esta primera parte de la jornada electoral interna. Los habitantes de la zona sur y eso incluye a los tampiqueños, tienen otra cultura política, son muy animosos y se manifiestan con gran entusiasmo cuando un político despierta confianza, cuando encuentran en él un interlocutor de fácil comprensión y es el caso del Truko.

Con esa festividad propia de los maderenses y de los tampiqueños, Verástegui vivió una grata experiencia que lo acercó a las bases de esos dos municipios en recientes jornadas hacia el interior de los partidos que lo abanderan.

Destacan de la agenda semanal los actos en los dos municipios de la zona sur, donde ni el frío ni la lluvia detuvo a los simpatizantes y el precandidato lució igualmente alegre y motivado por las muestras de cariño.

César Verástegui es conocido como un ser humano honesto y transparente, franco que habla directo, sin rodeos y sobre todo es un hombre al que no le es desconocida la gestión gubernamental, sabe hacer equipo para dar resultados en el ejercicio de gobernar.

Estas características lo han convertido en un factor de unidad entre los tres partidos políticos, que confían plenamente en él para integrar un equipo de trabajo capaz de conducir con acierto el destino de Tamaulipas.

DÍEZ GUTIÉRREZ EN MATAMOROS.- Aunque esta parte de la agenda electoral 2021-2022 se refiere a la confirmación de apoyos internos de cada partido para su precandidato, no está prohibido que los ciudadanos manifiesten sus demandas y necesidades más apremiantes, y fue el caso del «Grupo Mañanero», conformado por empresarios de Matamoros, quienes expusieron a Arturo Díez Gutiérrez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas, la problemática en temas como la inseguridad, el desarrollo económico y de atención de la salud que afectan la zona fronteriza.

También pusieron de relieve la falta de apoyo hacia la agricultura y la ganadería. Pero quizá la mayor preocupación es la falta de infraestructura que garantice el abastecimiento de agua potable, dado el crecimiento acelerado de Matamoros, donde se estima que en 20 años más no habrá agua suficiente para la población.