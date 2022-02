Se parte el Tribunal

La pugna interna, entre los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas no se ha podido superar, tanto en lo personal, como en los criterios que se utilizan para dictar sentencia en los medios de impugnación que siguen llegando ante esa instancia jurisdiccional.

Hacia el interior del organismo, impera no solamente un divisionismo, sino también un favoritismo hacia uno de sus integrantes, es decir, la magistrada GLORIA GRACIELA REYNA, no obstante a que pudiera no estar preparada aun, como estar al frente de una ponencia.

Al menos así la evidenció el magistrado RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS y lo secundó EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, los que a diferencia del resto de los que integran el pleno, han mostrado experiencia, capacidad y conocimiento del tema del derecho electoral, tras haber formado parte los dos del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Los dos trataron de corregirle la plana a la magistrada GRACIELA REYNA, cuando propuso a consideración del pleno, desechar el Juicio Electoral que interpuso la representación legal del Partido del Trabajo y dos ciudadanos más, por el caso de las diputadas “chapulines”.

Es decir, de la forma en que LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO y LIDIA MARTÍNEZ ganaron una diputación bajo las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo, respectivamente, pero renunciaron y se incorporaron al Grupo Parlamentario del Acción Nacional, apenas iniciada la 65 legislatura del Congreso local.

El criterio de desechamiento que propuso la magistrada GRACIELA REYNA no lo compartieron OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS ni IVÁN ARROYO VILLARREAL, por tratarse de un tema electoral, que por ende, ameritaba ir a fondo del asunto.

Aun y cuando pudiera decirse que los dos magistrados tenían cierto grado de razón, la presidenta del Tribunal BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ y EDGAR DANÉS ROJAS, le dieron su apoyo a GRACIELA REYNA, para que de esa forma se desechara el JE, por tres votos a favor por dos en contra.

Y aunque pudiera decirse que RENÉ e IVÁN no le guardan rencor a la presidenta del Tribunal como al del área administrativa por haber congelado el salario por espacio de varios meses, como que la magistrada HERNÁNDEZ ROJAS no los tolera.

Y menos, cuando los dos magistrados imponen sus criterios, evidenciando tener la razón.

Si bien los órganos jurisdiccionales son incompetentes para conocer asuntos parlamentarios, es decir del Congreso, lo que hicieron las diputadas de Morena y PT es un tema electoral, toda vez que pudiera representar una violación a los derechos políticos electorales del ciudadano, sobre todo de quienes les dieron el voto a su favor para que llegaran al Congreso y luego les dieron la espalda, dejando a Morena y PT, para irse al Partido Acción Nacional. En fin.