Reynosa-Matamoros: Tiempo de apuestas electorales…

Para hablar del Noreste, que mejor que describir esta zona de la entidad, con una canción de los Cadetes de Linares; que si no me falla la memoria, es de la autoría de Gabriel Jiménez, originario de Ocampo, Coahuila.

Una melodía, pero sobre todo la letra, que se ha convertido en un himno nacional, pero particularmente en la zona noreste, donde al hacer paráfrasis sobre la política, ciertamente, No hay Novedad.

“No, No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor en la casa, y el olor de tu cuerpo sin igual”.

“Ya, ya la fuente se sacó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú”.

Y le podemos seguir, solo que luego nos daría sed de la mala. Pero como estamos en una etapa de comportamiento, mejor que la de un monaguillo, pongámonos serios, que como insisto, en el Noreste de Tamaulipas, Todo Sigue Igual.

Cuatro municipios, empezando por Matamoros, donde Mario López se declaró listo para co-presidir el evento de cierre de la campaña de Américo Villarreal, en un acto programado a las 18 horas en Mundo Nuevo el domingo.

Nos informan, que esta será la más clara señal de institucionalizar la fuerza Morena de Matamoros, en favor de la campaña del Senador y nos añaden, para que a nadie la quede duda de que el presidente municipal, está más que amarrado y en línea con la Cuarta Transformación, de donde ha recibido múltiples parabienes por el desarrollo de esta frontera.

Una zona donde nos parece muy interesante que se midan fuerzas, contra la capacidad de organización de la ex alcaldesa Lety Salazar. Si gana, será la naturalita para ser nuevamente alcaldesa, mano con mano, con Salvador Treviño, el nuevo jefe CEAT. ¡Quiúboles!.

Pero bueno, así Matamoros… pero nada más nos salimos y ya empezamos con los asegunes de apoyo para esta marca marrón: Por ejemplo en Valle Hermoso, Morena tiene una clara baja de penetración, porque hay alcalde panista.

Sí, ya dijimos que el doctor Alberto Alanís, no resultó el más empático y trabajador del territorio político porque como ya es del dominio público, su buena imagen, no habría bastado, de no ser por las fuerzas vivas de muchos operadores, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

Pero, no creo que el médico lo reconozca, por lo mismo, ha tenido que ser arropado, por todas las fuerzas vivas ( como en la película), que llevaron al poder a Daniel Torres y a Gerardo Aldape.

Ahí la fuerza muy contundente es por César Verástegui…

Luego, si nos vamos a Río Bravo, con El Calabazo Héctor Villegas González, ya lo decíamos, como que ni sufre ni se mortifica. Es de lo que va por Morena y supo esperar a la definición y presume con Américo están sus fichas.

Ahí “el guerito en el arroz” y no es “burling”, es activar a Edgar Melhem para que por lo menos finja que está por la coalición PAN, PRI y PRD, pues ni modo de no saber que su corazón estaba por Rodolfo González Valderrama.

Y luego pues Reynosa, ya hemos dicho que aquí se vivirá la madre de todas las batallas, por algo muy sencillo que nadie, al menos en las altas esferas de todos los partidos saben.

Que la administración de Carlos Peña, bajo la clara influencia de la doctora Maki Ortiz, estará revisando sus fichas y sus tiempos. Ella misma lo expresó en la semana a los medios.

Se va esperar porque “primero que nada hago otra vez patente está demanda no es contra ningún compañero, instituto político, son mis amigos y los aprecio , es contra un proceso en dónde en donde yo metí una impugnación en el Tribunal y este la encausó a la Comisión de Honestidad y Justicia, la cual nos contestó”.

“Eso hace que se devuelva al Tribunal y cómo sigue el curso la manda a la estancia qué sigue el Tribunal Estatal y una vez que se resuelva ya veremos otra vez que vuelva al Tribunal Federal es un procedimiento normal”.

Ven, por eso les digo, en el noreste los cuadros cuelgan de las paredes como yo les he visto cada vez que me acerco, sin embargo, ojo, lo que nos sigue pareciendo muy importante, es la capacidad de amarre que tiene El Truco, quien en corto, no deja que nadie quede suelto.

Mientras sigan haciendo sus apuestas…

Nostra Política.- “Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas”. Miguel de Cervantes.