No llegó “el cachorro”

El miércoles por la noche después de atender a mis nietos ANA DARIELA y JORGE RANGEL ROMERO, y comerme unos deliciosos tamales invitados por mi hija DANIELA ROMERO BARRERAM, con eso del “Día de la Candelaria”, pasé a saludar a mi buen amigo MARTÍN HERNÁNDEZ, y bueno al compás de unas deliciosas Michelob ultra y pláticas interesantes, me giró una invitación.

La invitación versó para una comida con el líder estatal del Partido Acción Nacional LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, al siguiente día, o sea el jueves en un restaurante de Suelo Reynosense.

Por supuesto que acepté.

Pese a que con “El Cachorro” no hay un acercamiento Comunicador-político, así como tragarme, nomas no.

Estuve a punto de no levantarme no solo por la tremenda parranda que agarré, sino por el frio cabrón que hacía, pero me acordé de los regaños de mi compadre-padrino ALBERTO GUERRA SALAZAR, de que “hay que jalar”, y de que a la puerta de tu casa no te va a llegar nada, y menos de políticos.

Y si, me levanté.

Con “El Cachorro” no hay una relación que digamos a toda madre lo conocí por medio de JESÚS MARÍA “El Chuma” MORENO IBARRA, y hay la pasamos.

“El Cachorro”, fue vivo, supo sacarle jugo a esa relación por eso está donde ahora está; y pienso que puede llegar muy lejos; y es un punto de vista muy personal y nunca se lo he platicado, y debo reconocer que me ha atendido bien a través de sus cercanos.

¿Pues que creen?: “El Cachorro” no llegó.

Y no porque me pegué, o los clásicos dones de divas que ahora se dan los políticos.

Tuvo un problema familiar.

El amor de su vida CAMILA CANTÚ, tuvo un accidente, afortunadamente nada grave.

Afortunadamente nada de consecuencias, solo raspones, la niña está bien.

La comida será este viernes, y creo que ahí estaré.

Les informo que, a partir de ya, mi buen amigo Martín, es el líder estatal de la Unión de Periodistas Democráticos, no dudo ni tantito que les va ir bien a muchos.

Enhorabuena.

Escribí poquito porque agarré una muy buena charla con Martín.