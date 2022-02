Herramientas light

Es probable que los Diputados locales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, se fueron de bruces al creer que todas las herramientas estaban alineada a su favor atacar al Poder Ejecutivo y salir bien librados porque pueden aprobar mil y una cosas y traer ideas sustanciosas, pero, si no las negocian con sus adversarios terminarán derrotados.

Incluso, hasta podría decirse que ni releyendo una y otra ves el extraordinario manual del Arte de la Guerra de Sun Tzu, podrían mantener su postura contra los conservadores que están en el Gobierno de la entidad, ya que, no calcularon absolutamente nada, ni siquiera que las herramientas son más poderosas las del Ejecutivo que las del Legislativo aunque ambos constituya en Estado, obvio, junto con el Poder Judicial que se supone deben actuar de manera coordinada para que el avance sea en línea recta.

Muchos de los funcionarios de la administración estatal ya fueron Legisladores y saben de las ventajas que tiene la negociación con los contrarios y desde luego, no será a conferenciazos de prensa y posicionamientitis como las cosas cambiarán, a lo mejor deben comenzar por revisar las fortalezas que tienen, como un buen presupuesto para que se mantenga la funcionalidad del Congreso del Estado, dado que las partidas no llegan solas, salen de las arcas de la Secretaría de Finanzas y quienes están allí atienden sugerencias desde el tercer piso del Palacio de Gobierno.

El Arte de la Guerra es un tratado que muestra como las estrategias para enfrentar al enemigo deben de usarse con sabiduría hacia la naturaleza de las personas en tiempos de conflictos, por tanto, si quiere verse en forma práctica, enseña a comprender las raíces de un conflicto ya buscar soluciones, de acuerdo a las concusiones de quienes analizan a través del tiempo las enseñanzas del General Chino Sun Tzu.

Queda claro que los Legisladores regeneracionistas no analizaron las complicaciones que tendría hacer conflicto donde no lo hay, por ejemplo, que de malo tiene si en todo el país el emplacamiento de los vehículos se realiza cada cuatro año y eso genera recursos al Gobierno, máxime si no hace mucho tiempo fue eliminado el pago de la tenencia vehicular, un impuesto que se quedó por muchos, tras cumplir el objetivo para el que fue creado, es decir, que el Gobierno de la República tuviera el respaldo de la ciudadanía para cumplir con el compromiso de organizar una competencia deportiva internacional.

Tampoco como sucede ahora con el asunto de que las licencias de manejar sean permanentes, cuando, desde siempre tienen un período de vigencia en función de aquello que se pague con ellas y así como estos dos ejemplos hay muchos que les han llevado a una disputa que en nada beneficiará a los Legisladores y menos a los ciudadano, porque sus Decretos, se quedarán sin efecto ya que no es el Congreso del Estado la institución que da luz verde para su aplicación sino el Poder Ejecutivo, hasta que se publican en el medio de comunicación oficial del Estado.

Ahora bien, si el Arte de la Guerra abrió la puerta para que muchos personajes de la Historia en sus desafíos para cambiar las cosas en sus naciones, porque los diputados que maneja desde la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el reynosense Armando Zertuche Zuani, no repararon en que las herramientas que tienen para irse en contra de su Poder hermano, el Ejecutivo, adolecen de limitaciones y peor que la mayoría que tienen se ve minada al no ser mayoría absoluta.

Ahora se hacen las víctimas, porque tampoco calcularon los tiempos y los acontecimientos que con ellos vendrían, como la llagada del expresidente del Congreso y diputado Federal con licencia, Gerardo Peña Flores a la Secretaría General de Gobierno, desde cuya dependencia les hará ver su suerte, con acciones bien implementadas como la obtención de la presidencia de la mesa directiva para una Legisladora de la bancada panista o bien, que desde ésa área que tiene que ver con la política, pueda pactarse fuera del los muros del Palacio Legislativos que hasta haya regeneracionistas que puedan enfermarse de COVID-19 y no estén en el momento que con urgencia se requiere de su presencia.

Además, al interior del Congreso del Estado, hay muchos funcionarios invitados por los de la bancada regeneracionista que si bien se ilusionaron con la chamba y creyeron que podrían aportar instrumentos para someter al Poder Ejecutivo, la realidad es que son vulnerables por las actividades que realizaban en el pasado reciento o mediano y sobre todo que formaban parte de estructuras políticas que ahora están coaligadas.

En atención a las herramientas que puedan tener los protagonistas que se encuentran en el escenario del conflicto, mismo que no existía y no debió de existir, la bancada regeneracionista de Zertuche Zuani saldrá muy raspada y da lugar a pensar que su paisano Peña Flores es y será mejor que él en este lío que cada semana que pasa escribe una historia tipo telenovela barata, porque las herramientas de los del PMRN son light.