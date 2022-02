Chafeando: Armando Camorras, en el Congreso…

Conozco a Armando Zertuche y por alguna razón que desconozco, me cae bien, pero como dicen los adagios del viejo PRI de sus amores, amigo que se encumbra, amigo que se pierde.

Y mejor aun, cita la sabiduría popular. Dale poder a un hombre y lo conocerás. Es más, yo me la aplicaría, pero como no sé, lo que es tener harto poder, me quedo con aquella expresión de que por algo “Dios no le de alas a los alacranes”.

El punto es que, desde hace décadas el sistema republicano en el mundo, apesta en los tres poderes, pero donde más resopla la fetidez, es en el poder legislativo.

Ofende, porque teóricamente los diputados, senadores, consejales o hasta nivel regidor, son legalmente representantes de la sociedad, sin embargo exhiben avaricia y estulticia.

No lo digo solo por “Sir Armando”, cuya responsabilidad superior, es la de ser el catalizador positivo de todos los partidos, pero que contraviene su “basta preparación académica”, bajando penosamente en la escala de evolutiva.

Y qué le vamos hacer, la constitución y los derechos fundamentales del hombre, sus garantías, comprometen a respetar que cualquiera, sea de alto grado académico, venido de la cultura del esfuerzo e iletrado, pueda aspirar a un espacio de representación popular.

La ley cita textualmente en su Artículo 35 que son derechos de la ciudadanía: “I.- Votar en las elecciones populares; II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.

1.- Un asunto es que la Carta Marga, lo que queda de ella por todos sus ultrajes, garantice este derecho descrito como sagrado. Y otro, que al no tener filtro mínimo de sentido común, cualquiera pueda acudir a este espacio y a menudo, como vemos, el confundir, las paridas con las preñadas.

Por eso, es que estos sitios de debate son tan pobres, tan simples, tan aldeanos. Por supuesto, me queda claro que aun cuando Zertuche tiene que mandar señales de profundo amor por la retórica de Andrés Manuel López Obrador, rotas están las formas y a menudo el fondo y su prestigio de paso.

Hablo en lo general, porque es precisamente en Armando donde debe prevalecer la cordura, la inteligencia superior, con la que he dialogado montones de veces y que considero, ahora tiene guardada en el clóset, porque finalmente, él como todos, tiene en prioridad, salvar la chuleta y la silla que le prestaron.

Para la reflexión, va aquella frase que cita sardónicamente que “en política, la eternidad nunca es eterna”, como sostiene el filósofo de Carbonera.

En fin, que con él y con todos, es tu turno al bat, es su tiempo, es su memoria y es la Ley de Herodes. ¿Cómo le hace para aguantar Enrique Ávila, mis respetos…?

Pero bueno, tampoco podemos generalizar y en este territorio, las excepciones a la regla nos llaman la atención y si, también es mi amiga la diputada Alejandra Cárdenas.

Por lo mismo, me da gusto que le abone al debate en serio, ya la vimos en el tema de exigir más fondos para la capital de Tamaulipas, pero sin aspavientos, solamente reclamando lo que muchos pensamos debe tener el llamado corazón de la entidad.

Ella, hizo un llamado que nos parece muy aceptable y directo. La edad tiene que ver con un estado mental y si bien lo físico es importante, conozco ancianos de 20 y chavos actvísimos de 70 y más.

Por eso, es que me llamó la atención que Ale Cárdenas, promoviera un exhorto al Senado de la República, para que desista de una iniciativa de reforma constitucional que busca imponer a los Notarios Públicos un límite de edad de 75 años para el ejercicio de su actividad.

Y en este sentido, todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno, la iniciativa de punto de acuerdo, fue aprobada por unanimidad de votos.

Del cuarto piso.- Y claro que en los casos que han afectado mucho a Matamoros sobre la falta de mantenimiento en los sistemas de gas natural, muy pertinente que la administración de Mario López se deslinde y solicite a las autoridades federales un peritaje técnico que revise responsabilidades y esclarezca los hechos de la reciente tragedia en un 7 Eleven.

Las empresas han sido más que arrogantes y no atienden los llamados oportunamente.

Nostra Política.- “La vida humana eterna sería insoportable. Cobra valor precisamente porque su brevedad la aprieta, densifica y hace compacta”. José Ortega y Gasset.