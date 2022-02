Truko priísta, Américo, todavía muy morenista…

Estamos a 9 días de que termine el proceso interno de los candidatos al gobierno de la entidad y en la ruta, Truko, Américo y A10 se quedarán en modo inter-campaña.

Ya veremos que cosas suceden con “el apagón” público y es que, como todos saben, la etapa constitucional inicia hasta el 3 de abril. Mientras, que todos hagan su mejor esfuerzo de operación política rumbo al 5 día de junio la jornada electoral.

1.- Estamos en la recta final del proceso interno de los partidos y claro, en el PAN, PRI y PRD las aguas ya no están agitadas, y con ello, hasta el posible cambio de Edgar Melhem se ha amorcillado. No porque no existan razones sobradas de que deje de ser un estorbo, si no, porque los tiempos ya se comieron al proceso.

Ya se le ve “medio integrado” en eventos luego que fracasara su anti promoción sobre la alianza de partidos. Esa es ya otra historia y sobran fotos metido en la ruta. Solamente habría que recordarle que en el escenario de triunfo de este equipo, las posiciones en el gobierno de César Verástegui, tendrían que corresponder a la fuerza demostrada en territorio.

En el mismo sentido, nos parece muy interesante que El Truko por sus buenos oficios, ya se haya mimetizado con los priístas, a tal grado, que ya le ven 100 % tricolor.

Le aplauden como uno de los suyos, y los eventos organizados, por ejemplo por de Pedro Luis Coronado, de la CNOP, se nota que hay empatía y ánimo como si fuera un emenado consolidado del PRI.

Al interior del PRI, ya no hay celos intensos como hace dos meses, además de que fascinerosos, solamente era ruido en whatsapp y facebook, pero no efectivos y en territorio.

2.- En el caso de los combo Morena, PVEM y de PT, el asunto es distinto, siendo objetivos y de buena fe, es evidente que Américo Villarreal Anaya, aun no se mimetiza con el PVEM o el PT y que su fuerza es absolutamente Cuarta Transformación-JR.En el ejemplo, hemos visto montones de fotos y eventos de El Truco con los priistas, muchos menos que el PRD, obviamente porque localmente no pintan tanto como en otros tiempos. Pero no así, con el combo de la 4T, donde Américo no ha dado suficiente calor al equipo de Manuel Muñoz Cano, por ejemplo.

El PVEM, no obstante que su esfuerzo y crecimiento, está avanzando en el eterritorio, abonando a la causa pactada desde la Ciudad de México, en la mesa de Morena, Verde y Partido del Trabajo.

3.- Siempre lo supimos, Gerardo Peña Flores al llegar a la secretaría general de gobierno, se convertiría en el señor de los puentes políticos, con todos. Con los de adentro y por supuesto con los de afuera, porque eso precisamente es a lo que compromete la gobernabilidad.

Y ese es precisamente uno de los temas más indispensables para la buena marcha del proceso electoral, donde como hemos señalado, normalmente es entre la tropa, donde se crispan los ánimos, y no entre los generales y los coroneles.

De eso estamos todos claros, los operadores al más alto nivel siempre están revisando su tablero de ajedrez, mientras que “la banda” se la toma muy en serio y se agreden, porque piensan que en ello, les va el ingreso.

Por eso el papel de Gerardo es muy importante, pero que nadie se confunda, pues si bien su característica siempre ha sido de mucha mano izquierda, cuando se trata de usar la derecha, es absolutamente formal.

Y por lo mismo, en la conferencia de este lunes, el secretario general reiteró que la actual administración “promueve y busca la paz, pero al mismo tiempo, quien así no lo entienda, en Tamaulipas no los abrazamos, aquí vamos por ellos”.

