Póngase la del Puebla… 

No, no crea que le sugerimos se ponga la camiseta de un club de futbol, no, a lo que se invita es a participar en una acción con responsabilidad social y en la cual todos, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, debemos participar.

El término de “ponerse la del Puebla” se cita sin ninguna mala intención y viene a colación porque en una tienda comercial, al norte de Ciudad Victoria, escuchamos a unos jóvenes decirse unos a otros “ponte la del Puebla” al momento que hacían un ademan, señal, con su antebrazo cruzando el pecho, queriendo decir que compartieran.

Termino muy coloquial y quizá no faltará quien diga que se escucha hasta un tanto corriente, pero la verdad es parte del folclor mexicano, es una señal de que la gente está contenta e invita a otros a compartir algo de lo que tienen.

Y compartir algo de lo poco o mucho que se tiene es importante, más cuando lo que se aporta es con gusto, para bien de la gente, para ayudar a ayudar, hasta para salvar vidas, todos debemos hacerlo, como dijeran los jóvenes, ponernos la del Puebla.

Formas de ayudar al prójimo, a las instituciones humanitarias, sobran, una buena oportunidad es apoyar a la Cruz Roja ahora que arrancó la colecta anual y todos, a medida de nuestras posibilidades, debemos ayudar a que esta noble institución recaude lo suficiente para que pueda brindar más y mejores servicios a la comunidad.

Definitivamente apoyar a la Cruz Roja, más que una buena acción, es un acto humanitario, su ayuda puede salvar vidas.

Así es que coopere, hoy por ella y pidiendo que ojalá mañana no sea por usted porque la verdad nadie quiere tener la necesidad de requerirla, pero si por desgracia se necesita, para que el apoyo llegue.

Las autoridades están haciendo lo propio, además de entregar sus donativos y destinar apoyos para la Cruz Roja, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA puso en marcha la colecta anual en la capital tamaulipeca.

Arrancó la colecta anual de la Cruz Roja y los voluntarios sin importar el cansancio, las inclemencias del tiempo, y hasta uno que otro automovilista malhumorado, salen a las calles de corazón a solicitar la ayuda para la noble institución, para que se tengan recursos y dar servicio a la población.

Ahora nos toca a todos los ciudadanos colaborar, ayudar por ayudar, para que la Cruz Roja cuente con lo suficiente para auxiliar a quienes lo necesiten.

Recuerde que una de las acciones más dignas, loables y con alto sentido de humanismo es la realizada por la Cruz Roja y sus valientes voluntarios, siempre salvando vidas aun cuando arriesguen la propia, por eso es que su labor debe ser apoyada, el trabajo que realizan es de gran valía para la sociedad.

La Cruz Roja es un compromiso con la sociedad, pero la sociedad también debe hacer un compromiso, aunque sea una vez al año, con la Cruz Roja.

Cierto es que la institución nació para ayudar, pero también requiere de ayuda, y Usted, yo debemos contribuir a su causa, es por el bien de todos.

Contribuyamos a que esta noble institución sea fuerte, es bueno cooperar, aunque sea con una moneda, pero si es con un billete de buena denominación, pues mejor, cada quien puede hacerlo de acuerdo a sus posibilidades, y claro, a su generosidad.

Con su donativo Usted estará ayudando a salvar vidas, ayudando a que la noble institución brinde el servicio a quien lo requiera, se necesita dinero para que la Cruz Roja cuente con más unidades, más paramédicos, material médico y medicinas, que se tenga más efectividad en cada una de las delegaciones, se trata de que trabajen con calidad y sin carencias.

Para la Cruz Roja no hay días inhábiles, ni horarios ni distancias, siempre están prestos a brindar ayuda, acudiendo al llamado que se realiza directamente a su línea de auxilio o a través del servicio de emergencias 911.

Vale la ocasión para hacer el llamado a que hagamos conciencia, ayudemos con el donativo porque la Cruz Roja requiere apoyo, igual necesita que todos fomentemos el buen uso de las líneas de emergencia, porque no es justo que por la irresponsabilidad de gente sin escrúpulos que tienen la ocurrencia de hacer falsos llamados de auxilio se pierdan vidas.

Respetemos el trabajo de los voluntarios y la vida de los demás, recuerde que mientras se atiende una falsa llamada de auxilio puede haber alguien que realmente esté requiriendo ayuda, atención y un servicio de ambulancia.

Además, una llamada falsa origina una salida de una unidad de auxilio inútilmente, se pierde tiempo, se generan gastos de combustible y se pone en riesgo la vida del personal y voluntarios que deben ir a velocidades altas.

Si en su transitar encuentra a los voluntarios de la Cruz Roja solicitando el donativo, atiéndalos, hasta una sonrisa y un gracias, es válido, claro, si se acompaña con unas monedas o un billete mucho mejor, recuerde que cuando usted abre su cartera, su monedero, abre su corazón para ayudar, la vida se lo va a recompensar y regresar al doble.

Como dijeran los chavos, ponerse la del Puebla.