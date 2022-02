Entre irresponsables y ternuritas

El debate entre legisladores de Morena del Congreso local y la representación del área política del Gobierno del Estado, está por salirse de control y amenaza con desestabilizar el desarrollo del proceso para la elección de gobernador.

Las agresiones van y vienen casi a diario, pero de manera estratégica los pronunciamientos son antes, durante y después de las sesiones del Congreso de Tamaulipas.

De que hizo mal el Secretario General de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES al llamar ignorantes, irresponsables y mal asesorados a los diputados de Morena, es cierto.

Pero desafortunadamente, GP se metió a un ring de boxeo o lucha libre sin necesidad o bien, que no le compete, toda vez que para eso, hay diputados de Acción Nacional, el dirigente estatal del Partido LUIS RENÉ CANTÚ GALVAN e incluso, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN FÉLIX GARCÍA AGUILAR. ¿o no tienen capacidad para defender al Ejecutivo Estatal?

Y es que la tarea de GERARDO PEÑA no es precisamente ir a la confrontación, al ataque ni la agresión mediática, tomándose en cuenta que su función es la de mantener la estabilidad política, social y económica en el Estado, como en su momento la tuvo el ahora precandidato de la coalición “Va por Tamaulipas” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

De que estuvo mal la respuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política y representante de los diputados de Morena en el Congreso local ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, al llamar a GERARDO PEÑA “ternurita”, también lo es.

Lo cierto es que la disputa que se trae el Congreso contra el Gobierno, es que los primeros quieren llegar y los segundos aferrarse al poder.

Desafortunadamente, hasta que no se defina el tema de los vetos se conocerá a quien de los dos poderes le asiste la razón.

Y es que, de poco o nada valdrá el trabajo que se saque adelante en el Poder Legislativo, si se mantiene la amenaza del Ejecutivo Estatal para ejercer su derecho al veto.

Hasta donde se sabe, van siete vetos del Ejecutivo Estatal a decretos impulsados por legisladores de Morena.

La última que se aprobó en la sesión pública, es la que tiene que ver con la iniciativa de decreto de Morena para que la licencia de conducir en Tamaulipas sea permanente, es decir, que siempre esté vigente, a menos de que se requiera de una nueva por deterioro.

Se aprobó con 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.

Si bien pudiera decirse que la iniciativa es buena, no se puede descartar que el Ejecutivo Estatal también la vete y no tanto porque no estuviera de acuerdo, sino por asumir una postura contraria a lo aprobado por el Congreso local.

El escenario que se vive entre las dos instancias, poco o nada abona al desarrollo del proceso para la elección de gobernador, sobre todo, porque todavía no inicia el periodo de proselitismo por quienes aspiran a ese cargo de elección popular. En fin.