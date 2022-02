Comparecencia del Gobernador

La bancada mayoritaria de MORENA en el Congreso local, dio otra formidable demostración de que trabaja para el pueblo, pues le cerró al Gobernador Cabeza de Vaca uno de sus motivos de recaudación de dinero.

En efecto, los diputados locales de MORENA aprobaron que la licencia de conducir vehículos sea de vigencia permanente y con ello evitará que la tesorería estatal recaude dinero periódicamente con su expedición y refrendo.

Por cierto, el presidente del poder legislativo Armando Zertuche Zuani, de MORENA, solicitó al titular del poder ejecutivo local que respete a esa soberanía y le recordó que ahora existe el equilibrio de poderes.

Tradicionalmente, el Gobernador de turno daba trato de servidumbre a los diputados locales por pertenecer ambos al mismo partido político. Ahora es diferente pues el poder legislativo es manejado por una mayoría de MORENA.

Zertuche no descarta la posibilidad de que recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dirimir el conflicto surgido con Cabeza de Vaca, por su menosprecio por los acuerdos emanados del Congreso local.

El presupuesto de egresos 2022 fue publicado en el periódico oficial del Estado, sin que se introdujeran en el texto las observaciones hechas por los diputados de MORENA.

El asunto de las placas vehiculares también fue ignorado por el poder ejecutivo, pues el Congreso desaprobó el refrendo pero las oficinas fiscales están cobrando dinero por dicho trámite.

El presidente del poder legislativo anunció la posibilidad de emplazar a Cabeza de Vaca a comparecer ante esa soberanía, para que explique su postura intransigente y de desacato, que pueden costarle reprimendas y hasta demandas judiciales.

Es la primera vez en la historia moderna de Tamaulipas, que ambos poderes son manejados por partidos diferentes, lo que provoca diferencias de posturas, divergencias y hasta enfrentamientos, como los que se vislumbran.

Cuando Cabeza era oposición, encabezó movimientos populares de rechazo al emplacamiento de vehículos, pero eran sólo banderas de politiquería barata pues ahora que él es gobierno, no quiere perder esa jugosa fuente de ingresos.

Respecto de la comparecencia del mandatario estatal, es muy difícil que el Gobernador emanado del PAN se someta a esa humillación pues es muy grande su soberbia.

En todo caso, enviaría Cabeza de Vaca a un representante suyo de ínfimo nivel, para volver a mostrar su desprecio a sus iguales del poder legislativo.

Ayer terminó en escándalo la sesión del Congreso local, pues la mayoría de MORENA hizo apurar la salida de la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, por violar repetidamente la ley del manejo interno de ese poder, en su afán por defender a Cabeza de Vaca.

Todos los diputados del PAN acataron una instrucción dictada en lo oscurito y también abandonaron la sesión plenaria, según ellos, en solidaridad con Imelda, que no actuó como representante popular, sino como empleada de Cabeza.

Los diputados del PRI siguieron los pasos de sus colegas del PAN, humildes y serviciales. Quién lo hubiera imaginado, que terminarían sirviendo de comparsa a su otrora enemigo histórico.

Antes de romperse el quorum, los morenistas acordaron impugnar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siete vetos emitidos por Cabeza de Vaca, contra acuerdos del Congreso.

En otros temas, la empresa encuestadora Electoralia, de Ricardo Gamundi, publicó sus resultados de enero sobre la preferencia ciudadana por partidos en Tamaulipas y otros cinco Estados.

Los números resultantes siguen favoreciendo a MORENA excepto en Aguascalientes. En territorio cuerudo, el partido fundado por AMLO ganaría la elección de junio con un 47 por ciento de los votos, seguido por la coalición PAN-PRI-PRD, que obtuvo el 31 de los votos.

Son 16 puntos porcentuales de diferencia, difíciles de remontar en los cuatro meses que restan para el día de las elecciones, pero no imposible.

Por el rumbo de Ciudad Victoria, el mismo día hubo dos accidentes de tránsito en diferentes direcciones y fueron dos patrullas oficiales, una de la policía estatal y otra de tránsito.

Chocaron contra automóviles particulares, por no tener pericia los choferes de gobierno, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas. No les dan adiestramiento profesional y esas son las consecuencias.

Cambiamos de rumbo para comentar que se dio un episodio de gatopardismo en el sindicato nacional de trabajadores petroleros, pues fue “electo” como secretario general el señor Ricardo Aldana.

Aldana fue el tesorero de cabecera cuando la organización era manejada por el cacique Carlos Romero Deschamps, hasta su jubilación ordenada desde Palacio Nacional. Como diría una amable profesora riobravense, “es lo mismo pero más corrupto”.

El nuevo jefe del STPRM fue el encargado de operar el PEMEXGATE, en tiempos de Zedillo Ponce de León.

La corrupción se resiste a abandonar el sindicalismo petrolero, y de ello dejan constancia ¡191! denuncias por la elección de Aldana, presentadas en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Reynosa y Ciudad Madero cuentan con secciones sindicales petroleras, la primera manejada en su tiempo por el Senador Antonio García Rojas, y la otra, por Joaquín Hernández Galicia, La Quina.