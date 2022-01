Van a seguir de la greña

Vaya que han estado entretenidos las y los legisladores locales por el tema de leyes que promueven en beneficio de las familias Tamaulipecas, hablo de los Morenistas, y que ha vetado una y otra vez el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; y eso no es todo, ahora se volverán agarrar del chongo por el tema de la reforma energética que quiere imponer a huevo el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Los Tamaulipeco siguen sin entender cómo es que los representantes del pueblo anden pellízquese y pellízquese, por temas que tienen que resolverse de manera inmediata y de beneficio para las familias como es el asunto de las placas.

No se necesita ser brujo para sacar en conclusión de que los legisladores del Partido Acción Nacional se ven mal ante la sociedad tamaulipeca por su empecinamiento de querer quedar bien con el gobernador García, asustan de verdad por ese comportamiento tal vil.

Y el pueblo se los va a cobrar, y caro, sin lugar a dudas; pal baile vamos.

Bueno, sobre el tema de la reforma energética ya los panistas comenzaron a pillar, esta vez en voz del Tampiqueño MON MARÓN, del rebaño legislativo azul, que presentó propuestas en el marco del análisis de la reforma Constitucional en materia eléctrica, remitida por el Ejecutivo Federal, misma que será analizada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Según su punto de vista, no del gobernador García, señaló que es importante exhortar a la Cámara de Diputados Federal para que en el proceso de análisis y aprobación de la de reforma eléctrica, no se limite la participación de las empresas que generan energías limpias en el país, ni se les prohíba vender energía a particulares a bajos costos.

Así lo dijo: “Pues las obligarían a venderla únicamente a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual limitaría la libre competencia que abarata los costos en favor de la economía de la ciudadanía, propiciando que sea la citada comisión la única que suministre energía directamente a los particulares a precios más altos y en perjuicio de la economía familiar”.

Alargó, estás acciones pueden afectar al desarrollo sustentable a futuro, ya que impide que en los hogares se instalen paneles solares a precios accesibles y los usuarios paguen menos de la mitad de lo que actualmente les sale en los recibos por el consumo de energía eléctrica, cuyos costos se han ido incrementando en los últimos años.

Van a seguir de la greña los Morenistas y los azules, por un largo rato.

UNA VEZ PASADAS las lluvias que dejaron las arterias vehiculares muy dañadas, el Gobierno Municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, puso manos a la obra al reiniciar las labores de bacheo por los cuatro puntos cardinales del municipio.

El alcalde Villegas, giro instrucciones a la Dirección Municipal de Servicios Primarios, para que desde este miércoles se avoquen a darle mejoramiento a las arterias vehiculares.

Ha sido prioridad del presidente municipal: Bacheo, recolección de basura y alumbrado público.

A UN MUY milagroso santo, que diga cuál es, debe de estar encomendándose el paisano PATRICO GARZA TAPIA, que volvió a enchufarse a la ubre gubernamental estatal.

El propio gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, le entregó su nombramiento como director general de los Colegios de Bachilleres.

Lo hará bien, pues Patricio siempre ha estado enchufado con el medio educativo, lo hizo bien cuando estuvo en ese tema con el entonces gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ.

Enhorabuena.

UNA MUY amena charla nos aventamos el martes por la noche con el expresidente municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, en “La Ofichina” del Callejón.

De buen ánimo, echado por delante, y seguro de que le espera un futuro promisorio si CÉSÁR VERÁSTEGUI OSTOS, llega a convertirse en gobernador del estado.

Agradeció los comentarios que hemos vertido sobre su persona en el sentido de que en Acción Nacional de Suelo Riobravense no saben reconocerle, ni sacarle provecho a su capital político, y si en cambio le ponen casa a MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO.

No quiso darle importancia al hecho de que Almaraz y un pequeño grupito traten de cerrarle el camino.

Pero coincidió con un servidor, y aquí lo hemos escrito, en el PRD tiene las puertas bien abiertas.

UNA FRUCTÍFERA e intensa gira de trabajo tuvo por la zona sur el precandidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, en donde habló cara a cara con empresarios, representantes de ONG´s, líderes sociales, políticos y miles de militantes y simpatizantes de los partidos de Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Levantó revuelvo y fue nota de ocho columnas su participación en la sesión plenaria donde senadores y diputados del PAN, en voz de sus coordinadores JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO y JORGE ROMERO HERRERA, respectivamente, dieron su respaldo total y cerraron filas en torno a su precandidatura, al tiempo de resaltar su conocimiento extenso de la diversidad de Tamaulipas, problemáticas particulares y áreas de oportunidad de cada región, además de capacidad probada por su amplia trayectoria.

Y bueno, sigue sonando fuerte el hecho de que el líder nacional azul MARKO CORTÉS, calificó a Verastegui como un candidato de lujo para los Tamaulipecos y manifestó su total seguridad para refrendar con su candidatura el gobierno por seis años más.

César ha tenido cuerpo a cuerpo a los lideres estatales del tricolor el paisano EDGARDO MELHEM SALINAS, y al panista LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, quienes en múltiples ocasiones han dejado claro que el precandidato de la alianza es factor de unión por su amplia capacidad de convocatoria, conciliación y de generar acuerdos.

Así lo dijo el paisano: “Tamaulipas está por encima de cualquier partido político, Tamaulipas es la prioridad y en esa tarea estamos unidos el PAN, el PRD y el PRI, debemos hacer un frente común para construir una visión de estado con rumbo y objetivos bien definidos”.

Mientras que “El Cachorro” externó: “En este proyecto caben todos, combinar lo mejor de las corrientes políticas de la derecha, de la izquierda y del centro, nos permite una mayor cohesión, nos lleva a abanderar diferentes causas que tienen un mismo objetivo: hacer de Tamaulipas un lugar de progreso y desarrollo social”.

Y si de verdad, se vivió un ambiente de fiesta, de alegría, de entusiasmo, de entrega en los comités de los tres partidos políticos en Tampico, Madero y Altamira, quienes en unanimidad le dijeron: “Sí” para abanderarlos y hacer frente común en esta precandidatura y los retos por venir.

SI ESTE JUEVES no me leen, es porque me fui a una fiesta de cumpleaños a San Fernando, a la bonita quinta del diputado federal TOMÁS GLORIA REQUENA.

Y es que a la señora LUPITA FERNÁNDEZ AVIÑA, quiso festejar su cumpleaños, que es el 28 de enero, a este municipio en donde ha hecho grandes amistades.

Por supuesto que la vamos a pasar muy bien.

Por cierto, Tomás estará este jueves en Río Bravo y Suelo Reynosense haciendo talacha política muy a su estilo.

Y PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este miércoles con motivo de su cumpleaños al que fuera mi compañero de aula en el Cecyt 246 de Suelo Riobravense SANTOS LONGORIA.

Y un 26 de enero murió el que fuera un gran basquetbolista profesional KOBE BRAYANT.

Y el jueves le arranca una hoja más al calendario esa gran dama altruista de Suelo Riobravense OFELIA MENDOZA, y HERIBERTO DEANDAR MARTÍNEZ.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.