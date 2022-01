Morena, 53.6 %; PAN, 26.3

*- Massive Caller: Américo, 46.3%; ‘Truko’ 26.6

*- Morena ganaría la elección ahora, con un 2-1

* ‘Por omiso y corrupto, adiós al viejo régimen’

*- Gerardo Peña recibe a líder de la Sección 30

*- Mar Loredo: ‘Truco no es candidato de plástico’

Un muestreo de opinión realizado por Massive Caller para determinar la intención del voto para elegir gobernador de Tamaulipas, mostró que, si hoy fueran las elecciones, la coalición Morena-PT-PVEM ganaría la elección en una proporción de 2-1 a su adversario, la alianza PAN-PRI.PRD.

En efecto, según esa medición, el Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados ganarían ahora la elección con el 53.6 por ciento, pues sus adversarios, que encabeza el Partido Acción Nacional tienen un 26.6 por ciento de preferencias, mientras que el Movimiento Ciudadano, que postula a ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, muestra un 9.4 por ciento de las preferencias.

En esa medición, un 14 por ciento de los ciudadanos encuestados afirmó que todavía no decide la orientación de su voto en la elección para gobernador de este 5 de junio.

Y en cuanto a candidatos por partido, Massive Caller reveló que su encuesta arrojó un saldo favorable al precandidato de Morena, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien los ciudadanos consultados favorecieron con el 46.3 por ciento de sus opiniones, frente a un 22.9 por ciento del abanderado del PAN-PRI-PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y un 6.8 por ciento del pre candidato del Movimiento Ciudadano, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ.

De acuerdo a la medición histórica de las preferencias ciudadanas por partido, Morena registró un 48.7 por ciento el 22 de diciembre de 2021, frente a un 37.5 de su adversario, el PAN, mientras que al mes de enero de 2022, Morena muestra un 53.6 a favor, frente a 26.6 por ciento del PAN-PRI-PRD.

MECÁNICA DE LEVANTAMIENTO:

Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de “robot” en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado – realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. Frecuencia de no respuesta de 0% y tasa de rechazo del 95%. No incluye métodos de estimación de resultados.

ALCALDE CARLOS PEÑA ORTIZ

ENTREGA DE OBRAS POR LA CIUDAD

Vuelvo a Reynosa para compartirle que, con el objetivo de seguir avanzando en la entrega de obras y seguir beneficiando a los reynosenses, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ realizó gira de trabajo por la ciudad.

Acompañado de miembros de Cabildo y funcionarios municipales, se entregó la pavimentación de la calle Don Elías del Fraccionamiento Reynosa, con una inversión de 4,980,942 pesos, beneficiando a 2,800 ciudadanos de manera directa.

En la colonia Fidel Velázquez, la calle Azucena se vio beneficiada con 2,150 metros cuadrados de pavimento hidráulico, beneficiando a 6,761 ciudadanos directos y a los habitantes del sector.

“Es un honor para mí, poder expresar las palabras de agradecimiento y a su vez reconocer el impulso vital, donde día con día vienen entregando obras, como las que hoy estamos DAMIÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ, recibiendo en la colonia Fidel Velázquez “, dijo el señor reconociendo el compromiso de la autoridad por traer bienestar en distintas colonias de la ciudad.

Con estas acciones el Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz, acompañado del Cabildo continúa transformando la ciudad con obras que mejoran las condiciones de los ciudadanos.

Y LLEVA APOYO LA ESPERANZA

Por asociación temática, el Presidente CARLOS PEÑA ORTIZ se reunió con residentes de la colonia Esperanza, a quienes entregó canasta básica y puso a disposición los servicios del Sistema DIF, atención de la COMAPA y entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad, además de agilidad en la gestión de los servicios que presta el Ayuntamiento de Reynosa.

Acatando las medidas establecidas por el Sector Salud, el Alcalde recomendó a los padres de familia seguir cuidándose para evitar los contagios de COVID-19, por lo que los encuentros se dieron en distintas calles, a donde le acompañaron la Secretaria de Desarrollo Social HIDILBERTA VELÁZQUEZ; la Directora del DIF, AVELINA ESCOBAR ISASSI, y ELIACIB LEIJA GARZA, jefe de Servicios Primarios.

«Venimos con todo el equipo del Ayuntamiento, con SEDESOL y Servicios Públicos Primarios para atender sus necesidades», dijo CARLOS PEÑA ORTIZ en su diálogo con los colonos, a quienes ofreció información para que aprovechen el Programa de Becas Municipales que inició el lunes 24 de enero con 140 Millones de Pesos.

Buscando el bienestar de los reynosenses el Alcalde ofreció apoyo para niños discapacitados, hijos y hermanos de personas internas en el penal y niños con cáncer, con las cuales el Gobierno de inclusión social responde día con día a la esperanza de los ciudadanos; «aquí en Reynosa a quien se quiera casar, lo casamos gratis», aseguró este miércoles 26 de enero.

CARMEN LILIA, COMPROMETIDA

CON LA SALUD DE LOS ANIMALES

Mientras que Nuevo Laredo, en 100 días se ha convertido en un municipio preocupado por el bienestar de las familias y sus mascotas, brindando atención veterinaria de manera gratuita, vacunación e integrando el Consejo de Salud Animal que sumará acciones.

La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, a través de la Secretaría de Bienestar Social, llevó a cabo las Brigadas de Salud Animal en las que se han atendido a cientos de mascotas con consultas generales, cortes de pelo, ultrasonidos, desparasitaciones, pruebas de parvovirus, moquillo, entre otros servicios, con un ahorro para la ciudadanía de 710 mil pesos en un total de 13 ediciones.

“Dijimos que seríamos un gobierno que trabajaría con respeto y atención a todos los seres vivos y lo estamos refrendando; Nuevo Laredo es una tierra de gran corazón y somos el claro ejemplo que con voluntad política podemos hacer grandes cosas en tan poco tiempo, somos un gobierno que trabaja muy cerca de la gente”, señaló CANTUROSAS.

Por primera vez en la ciudad, se formó un Consejo Municipal de Salud Animal (COMUSA), el cual está integrado por defensores de los derechos de los animales, rescatistas independientes, asociaciones representantes de la sociedad civil y autoridades municipales.

SE REUNE SECRETARIO GENERAL

DEL SNTE CON GERARDO PEÑA

Aquí un paréntesis para informarle que, con el propósito de dar continuidad al trabajo y la gestoría permanente en favor de la base trabajadora, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, se reunió con el secretario general de gobierno, GERARDO PEÑA FLORES, quien refrendó el respeto de la actual administración a los trabajadores de la educación de Tamaulipas.

Acompañado del representante del CEN del SNTE, JORGE MIGUEL COTA KATZENSTEIN, GUEVARA VÁZQUEZ, destacó que la vida sindical requiere de un trabajo constante y permanente para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores, además de resolver sus demandas y peticiones, dentro del marco de la institucionalidad.

OFRECE DIF TAMPICO

SERVICIO ODONTOLÓGICO

A propósito de Tampico, con el objetivo de promover la salud dental de la población tampiqueña y respaldar la economía de las familias, el Sistema DIF dio a conocer que el organismo cuenta con Servicio Odontológico, en el cual se ofrecen servicios de limpieza dental, aplicación de resinas, flúor, cementación, curaciones, amalgama, extracciones y tratamiento periodontal a muy bajo costo.

La titular de la dependencia AÍDA FÉRES de NADER explicó que el servicio dental se brinda a pacientes de todas las edades, ya que dijo; «La Salud odontológica es muy importante para todas las persona, ya que el no atenderse una caries, conlleva una infección que puede desencadenar en otro tipo de afecciones, por eso es indispensable acudir al dentista en forma periódica para evitar complicaciones”.

Mencionó que los precios son muy accesibles y cuentan con este servicio en las oficinas centrales del organismo ubicadas en calle Colón esquina con Carranza de la zona centro, así como en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Morelos, ubicado en calle Jiménez 1301 esquina con Jesús García y bordo de protección; y en el Centro de Fortalecimiento Familiar de la colonia Borreguera cito en calle Afganistán 603.

AMÉRICO: “POR OMISO Y

CORRUPTO, ADIÓS AL VIEJO RÉGIMEN”

Vuelvo a la “polaca” para mencionar que, al encabezar un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en el municipio de Bustamante y comunidades vecinas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA dijo que “Hay que decirle adiós al viejo régimen: ya no más, por omiso y corrupto”, expresó el precandidato único a gobernador de Tamaulipas.

“Tenemos que decirle a ese viejo régimen que ya no más, un régimen que lo que le importaba era el dinero y movieron la política de nuestro país y nuestro estado para concentrar la riqueza de muchos en unas cuantas manos y se les olvidó lo más importante que es la gente”, señaló.

En este sentido, destacó que en MORENA caben todas y todos quienes estén dispuestos a forjar el camino de la transformación dónde todos puedan vivir con esperanza y sin miedo.

“Hagamos de Tamaulipas un estado de esperanza, de libertad, que podamos vivir sin miedo, donde podamos todos progresar y ser una sociedad con mayor bienestar”, propuso.

El evento contó con la presencia del Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, ERNESTO PALACIOS CORDERO, quien reconoció a militantes y simpatizantes por su trabajo, actitud y esfuerzo.

“Las palabras que salen del corazón, son las que más valen, aquí hay gente de Morena que es leal y valiente, que siempre han estado al pie del cañón en esta lucha que es histórica, y que siempre han estado ahí al frente caminando casa por casa”, señaló.

También asistieron, la doctora MARIA SANTIAGO de Villarreal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y OLGA SOSA RUIZ, así como diputadas y diputados locales quienes resaltaron el valor de la unidad a interior del partido.

Américo Villarreal lamentó que la zona de Bustamante no haya tenido la atención que se merece, que se le haya negado a esta región las oportunidades para una mejor calidad de vida a las familias que aquí habitan.

DANIEL PEÑA ASESTA REVÉS AL

PRI-PAN-PRD EN NUEVO LAREDO

En Nuevo Laredo, entre tanto, el ex alcalde priista DANIEL PEÑA TREVIÑO expresó su total desacuerdo con la alianza PRI-PAN-PRD en la contienda por la gubernatura, al argumentar que los panistas, mientras han estado en el poder, maltrataron, denigraron y violentaron a la militancia del tricolor y su ideología.

“Ha habido agravios muy fuertes contra priistas y yo respeto la decisión de quienes andan haciendo proselitismo a favor del PAN, pero quieren que todos hagamos lo mismo y no todos tenemos la misma calidad moral o dignidad para decir, yo no me uno a quien nos ha agredido y además hacen mal gobierno”, expresó el también Secretario General del Sindicato de Electricistas. (SUTERM).

DANIEL PEÑA, quien cuenta con un reconocimiento de la militancia y base priista de Nuevo Laredo, dijo respetar la decisión de quienes se han sumado a la alianza, pero en personal al igual que otros de sus compañeros priistas en el estado, no se sumará a la promoción del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD.

“En los últimos 5 años vivimos en Nuevo Laredo una mala administración, tenemos antecedentes de maltrato a priistas, así fue, y en la primera de ENRIQUE RIVAS, nos robaron la elección”, señaló.

Peña Treviño manifestó también la libertad de expresión de los electores y su decisión para optar por un determinado proyecto político en donde siempre se buscará privilegiar el bien común para las familias tamaulipecas.

“Queremos concientizar a toda la gente no nada más priista, sino a toda la ciudadanía para que razone su decisión de participar, porque tú puedes escuchar a los precandidatos y candidatos y a la hora de la elección, tomar una decisión firme. Mi decisión es por Nuevo Laredo, es por Tamaulipas, por exigir buenos gobiernos y que no vengan a meterse en cuestiones arbitrarias, yo creo que de eso estamos cansados los ciudadanos”, expresó.

DIPUTADOS DEL PAN DAN

VIDA DE PRINCIPE A CdeV

Se niega gobernador a renunciar a altos sueldos y prestaciones especiales, vetando ley promovida por MORENA

Al echar atrás la Ley de Remuneraciones promovida por Morena, cuyo principal objetivo es disminuir los sueldos elevados de los altos mandos del ejecutivo estatal y mantener la ruta del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, los diputados del PAN favorecen la vida principesca del gobernar y dan la espalda a la austeridad, y con ello perjudican al pueblo.

La Ley de Remuneraciones de las Servidoras y los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que nadie sin excepción puede ganar más que el Presidente de la República, así mismo esta ley busca complementar la Ley de Austeridad que también presentó Morena y fue vetada, pues busca terminar con las prestaciones especiales tales como gastos médicos mayores, seguros de vida, gastos de representación sin límite, así como gastos de publicidad para fortalecimiento de imagen.

Pese a que los diputados de MORENA justificaron ampliamente esta iniciativa y siguiendo el ejemplo del Ejecutivo Federal de acabar con los excesos y sueldos estrafalarios que arbitrariamente se adjudicaban Gobernadores y Funcionarios de primer nivel, rebasando los sueldos del Presidente de México, del Presidente de la Suprema Corte y otros mando Federales, hicieron caso omiso a esta iniciativa, pero más ignoraron las necesidades de una población atropellada pon una pandemia y por la falta de oportunidades en la Entidad.

Los Legisladores están para velar las necesidades de un pueblo y no complacer los capricho de un Mandatario cuyo ejercicio de su función ha dejado mucho de qué hablar y no por los Diputados de Morena sino por los medios Nacionales e Internacionales que le acusan por delitos cometidos durante su administración, es increíble que aun así los diputados panistas lo defiendan en el Pleno Legislativo, en donde más que defenderlo los convierte en cómplices de estas acusaciones.

Es importante mencionar que esta ley no afecta a los trabajadores operativos o de base de ningún poder del Estado y de los municipios, pues el Grupo Parlamentario de MORENA está consciente que su ingreso debe ser justo y suficiente para brindar una vida digna a sus familias.

Los Diputados de MORENA se mantienen firmes y seguirán en la lucha por acabar con estos abusos, será con el apoyo del pueblo Tamaulipeco al elegir cuidadosamente su próximo gobernante.

“TRUCO NO ES UN PRECANDIDATO

DE PLÁSTICO”: DIRIGENTE PANISTA

En contraparte, la dirigencia municipal del PAN en Altamira, aseguró que “En CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS vemos un precandidato que no es de plástico, que no es hecho a modo, que le ha costado lo que ha ganado, por eso en Altamira estamos bien puestos para apoyarlo”, durante el encuentro que sostuvieron militantes de este organismo político con el Truco.

“Este proyecto está encabezado por un líder, no es un precandidato de plástico, ni está hecho a modo”, es una persona que viene desde abajo, que sabe de necesidades y todo lo que ha ganado le ha costado, sabe que “regalado no sabe tan rico como ganado”, refirió la dirigente.

Llamó mentirosos a quienes dicen estar con el pueblo y dejó que claro que VERÁSTEGUI OSTOS no llega a decir que está con el pueblo, “él es del pueblo”, es gente de trabajo, de esfuerzo, de suma de voluntades, “hoy estamos dejando de lado cualquier diferencia porque creemos en ti”.

MAR LOREDO dijo que los militantes de los partidos que conforman la alianza Va por Tamaulipas, PAN, PRI y PRD, están convencidos de que Truco representa el camino correcto para seguir consolidando el desarrollo de la entidad.

En su diálogo con los militantes, VERÁSTEGUI OSTOS agradeció el hecho de que los tres partidos políticos se unan en torno a su precandidatura, anteponiendo el interés general a los particulares o de grupo: “partidos que eran antagónicos pero hoy la amenaza nos obliga, nos alienta a trabajar juntos para cambiar las políticas públicas (del Gobierno federal) que han lastimado mucho al desarrollo del país”.

Afirmó que viene realizando un recorrido por todo el estado para reunirse con las militantes de los partidos que conforman la alianza, para presentarse ante ellos y su interés de escucharlos como sociedad: “con la mano en el corazón les digo que espero tener la oportunidad de servirles y de servirles bien y como se merecen”.

VERÁSTEGUI OSTOS estuvo acompañado durante la gira por el sur de Tamaulipas por liderazgos sociales pertenecientes al PAN, PRI y PRD.

UAT, MOTOR DEL CRECIMIENTO

DE TAMAULIPAS: GOBERNADOR

Por último, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA reafirmó su apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), luego de recibir en Casa Tam la visita del Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, integrantes de su equipo y representantes de la comunidad universitaria.

“Un gusto recibir en Casa Tam al Rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, en una reunión de trabajo donde refrendé mi compromiso con la educación de los jóvenes tamaulipecos y de apoyar a nuestra Universidad, de la que estamos orgullosos”.

Así lo destacó el mandatario estatal en sus redes sociales con la exposición de un video, en donde subrayó que la Universidad es la casa de excelentes profesionistas que son motor del crecimiento de Tamaulipas.

En su mensaje agradeció la visita del Rector, de su equipo de trabajo y directivos de las instituciones académicas de la Universidad. “Apoyar a la que hoy por hoy es una universidad que ha trascendido fronteras y que ha generado profesionistas a lo largo y ancho de nuestro estado. Refrendar, Rector, el compromiso que tengo contigo y con nuestra Universidad”, indicó.

“Decirles que el Gobierno del Estado va a seguir apoyando todas las acciones que vayan encaminadas para poder seguir fortaleciendo esta institución que es orgullo de todos los tamaulipecos”, concluyó.

En su oportunidad, el Rector GUILLERMO MENDOZA agradeció en sus redes sociales la invitación del Gobernador, y destacó que la comunidad universitaria está siempre comprometida con el desarrollo del estado.