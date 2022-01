¿Quién mete orden en MORENA?

Si el virtual candidato al Gobierno del Estado por MORENA AMERICO VILLARREAL ANAYA en su momento expresó que la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ representa muy poco electoralmente hablando menos lo es el también ex alcalde de aquella ciudad HUMBERTO VALDEZ RICHAUD “el betico” quien no solo esta desfasado y fuera de toda posibilidad política sino que nada trae en el morral.

Todo ello ocurre sin contar que ha andado de un lado para el otro sin definir su postura, lo que sí queda claro es que ha hecho de la traición una de sus mejores herramientas y de ello, hay constancia.

Por cierto quien ya se sumó a la campaña de politizar el tema de la regularización de automóviles de procedencia extranjera vulgo “chocolates”, es el arrodillado dirígete de lo que queda del PRI estatal EDGAR MELHEM SALINAS que asegura que el tema es eminentemente electorero.

En torno al tema el riobravense afirma que tal regularización será negocios de unos cuantos y muy a su estilo de tirar la piedra y esconder la mano, en ningún momento revela nombres vaya ni siquiera los insinua.

Como bien se sabe el asunto lo trae el gobierno federal quien publicó el decreto donde se sientan las bases para que todo aquel que posea un automóvil de estas características pueda regularizar con un precio a bajo costo.

Desde luego que no puede pasar por alto que es el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR quien está detrás del tema y lo hace justo cuando está en Tamaulipas el proceso de renovación de gobernador del estado.

Del dinero que se recaude del más de medio millón de autos extranjeros que circulan por la entidad se utilizará para obras de infraestructura principalmente en temas de pavimentación y bacheo de calles y avenidas,al menos así lo prometió el presidente LOPEZ OBRADOR.

Sin duda la capital del estado entre otras ciudades le vendrá y muy bien este dinero extra dada la destrucción que presentan muchas calles del municipio.

Por cierto ya van para cuatro meses y poco se ha dicho respecto al desbarajuste financiero y de la realización de obras heredado por parte del anterior gobierno panista encabezado primero por XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI y luego por PILAR GÓMEZ LEAL ambos evidenciados de cometer una y mil pillerías con el presupuesto principalmente del primero, será ¿acaso que el alcalde de MORENA LALO GATTAS BÁEZ tiene alguna sorpresa?.

Lo que sí es claro que el el edil capitalino prometió en campaña que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, en ese sentido sabemos que pronto muy pronto habrá noticias de las evidentes trapacerías cometidas.

Desde luego que igual de aplicarse la ley la guadaña alcanzar a varios funcionarios municipales que hicieron con el presupuesto lo que les vino en gana desviando millones de pesos para fines personales, en el ajo, MANUEL VILLARREAL, una de las hijas de XICO y también el flamante dirigente del Verde Ecologista de México en la capital estatal MARIO ROMEL ARIZPE MARTÍNEZ, entre los principales saqueadores.

En tanto de suma relevancia política el hecho que el ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL se haya sumado de viva voz al proyecto del medico AMERICO VILLARREAL ANAYA, no hay que olvidar que fue el susodicho pilar fuerte en la composición política-social en aquella ciudad.

No fue hasta que se consumó la gran traición de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR uno de sus mejores “amigos” donde comenzó la debacle social de CANTUROSAS hoy, parece estar de vuelta pero ahora investido en los colores guindas de MORENA.

En ese sentido sabemos que CARLOS le tiene preparadas algunas sorpresas a su anterior “amigo” mismas que pronto se sabrán, al tiempo.

En tanto mientras que en la Alianza Va Por Tamaulipas compuesta por el PRI, PAN y PRD continúan cerrando fisuras internas en favor de CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS en el bando morenista siguen batallando para aplacar a algunos de sus “militantes” como es el caso de la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y el polémico ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN quien ha anunciado realizará una gira por la entidad para fijar su postura política.

Asegura este último que la candidatura al gobierno de la entidad debe ser para su persona habida cuenta que tiene los méritos suficientes para encabezar la causa morenista en Tamaulipas.

El problema que sin duda habrá de enfrentar ROJAS DÍAZ DURÁN es que nomás no aparece en las encuestas lo que lo coloca electoralmente como un perfecto desconocido por decir lo menos.

No obstante afirma que buscará por todos los medios posibles la candidatura de MORENA y para ello habrá de cuestionar al pueblo y preguntar su opinión respecto a las decisiones que está tomando la cúpula morenista, ¿Quien mete orden en MORENA?.

