Cada día se fortalece más la versión de que el “pleito” por el veto del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en contra de las reformas fiscales impulsadas por la fracción de Morena en el Congreso Local forma parte de los juegos perversos de la llamada 4° Transformación para ganar la elección del próximo 5 de junio en la entidad.

La mayoría morenista, encabezada por el diputado Armando Zertuche Zuani, prefirieron quedar como inexpertos de los procesos parlamentarios para sustentar sus campañas en contra de los legisladores panistas, ya que resulta inverosímil que desconozcan que las reformas fiscales deben de ser aprobadas antes del 31 de diciembre para que entren en vigor a partir del 1° de enero del año en curso.

Está versión se sustenta en el hecho de que Zertuche Zuani tiene una estrecha relación con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, quien en forma aparente ideo esta estrategia no sólo para atacar ferozmente a la fracción del PAN en el Congreso Local, sino también para distraer la atención en torno al escándalo en que se vieron involucrados varios morenistas con la muerte del empresario Sergio Carmona Angulo (QEPD).

Los diputados locales del PAN esperaron pacientemente a que concluyeran los plazos legales que tenían los legisladores morenistas para echar abajo el veto del mandatario estatal a fin de presentarse como expertos de los procesos parlamentarios, pero cayeron en el juego perverso que seguramente influirá en el resultado electoral del próximo 5 de junio.

Y vaya que si influirá el hecho de que ahora la fracción de Morena se presenta como la defensora del pueblo, que lucha por proteger la economía popular con eximir el pago de las placas, incluso en el juego perverso participa el regidor del PT en el ayuntamiento de Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez, quien convoca a la ciudadanía victorense a la rebelión para no pagar este gravamen.

También se utiliza el veto al Fondo de Capitalidad para Victoria contra de la fracción del PAN en el Congreso Local, incluso se difunde una campaña perniciosa para tratar de profundizar el odio en contra del mandatario estatal de la sociedad victorense que se siente olvidada y vilipendiada por la administración estatal.

Y la culminación de la estrategia fue provocar a la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Imelda Sanmiguel Sánchez a que cayera en el juego perverso cuando Zertuche Zuani le dice que podría ser removida del cargo por violentar el proceso legislativo.

La legisladora de Nuevo Laredo reaccionó en forma inadecuada a la provocación, puesto que no era necesario el enfrentamiento cuando tiene a su favor la norma parlamentaria, por lo que ahora la presentan como una persona agresiva e impositiva, incluso en las redes sociales han sacado grabaciones en donde le grita a sus colaboradores.

Lógicamente que seguirán los “dimes y diretes” en el Congreso Local porque forma parte de la estrategia morenista para tratar de ganar la elección del próximo 5 de junio, por lo que no se descarta la posibilidad que se recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pagano de estos juegos perversos será el precandidato a la coalición “Va por Tamaulipas”, César Augusto Verástegui Ostos, quien tuvo una serie de encuentros con distintos grupos políticos y sociales en Ciudad Victoria, como fue el caso de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) que dirige Raúl García Vallejo.

Aquí Verástegui Ostos señaló nuevamente que: “Yo sí hablo de mi padre cuando digo que me siento orgulloso de él, que fue más que un gobernador, que me enseñó a trabajar, que me enseñó a respetar, escuchar, a ser prudente, que me enseño a ser generoso, no como otros”, en clara referencia a su adversario Américo Villarreal Anaya, quien tiene fama de ser tacaño y mal agradecido hasta con quienes fueron sus colaboradores más cercanos.

Estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, además de otros exdirigentes de la LCA, como fue el caso de Sergio Guajardo Maldonado, quien recientemente fue incorporado a la Secretaría General del Gobierno que ahora dirige Gerardo Peña Flores.

También estuvo en Tampico, en donde recibió el apoyo abierto del alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, quien compitió por la nominación del PAN a la gubernatura que ahora ostenta Verástegui Ostos, quien demuestra una vez más que sabe negociar para lograr la unidad partidista.

En otro tema, la clase política celebraba que el presidente Andrés Manuel López Obrador este en buenas condiciones de salud luego de salir del Hospital Militar en la Ciudad de México, cuando fue sorprendida por el “testamento político” que dio a conocer el tabasqueño a través de redes sociales.

De inmediato surgieron voces en contra del “testamento político” porque se teme que López Obrador inicie una serie de reformas constitucionales para que no se detenga la 4° Transformación en caso de que él muriera antes de concluir su administración en el 2024.

Algunos creen que el anuncio del “testamento político” es el primer aviso de que buscará reformar el artículo 84 de la constitución, que marca claramente los pasos legales que se deben dar en caso de que el presidente de la república en turno fallezca en funciones.

El artículo 84 marca claramente que, en caso de la falta absoluta del presidente de la república, el titular de la Secretaría de Gobernación se hará cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo, en tanto que el Congreso de la Unión nombre a un presidente sustituto o interino en un plazo no mayor de 60 días.

Toda la clase política y parte de la sociedad mexicana desea que el presidente López Obrador concluya su administración en el 2024, por lo que muchos creen que resulta ociosa la celebración de la revocación de mandato prevista para el próximo 10 de abril, además de un gasto inútil de casi 2 mil 500 millones de pesos.