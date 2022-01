Américo: ‘No’, a quien oprime

*- Convoca ‘a dejar atrás el miedo y la amenaza’

*- Es hora de extirpar de raíz la tiranía cabecista

*- Bufón aparece en Reynosa montando comedia

*- En el Congreso, farsa para distraer la atención

*- Reynosa: el rostro humanista de un Gobierno

En medio de conflictos artificiales y la burda aparición de bufones de la política que pretenden distraer la atención con “cortinas de humo”, el cabecismo azul da sus últimos coletazos con la intención estéril de aferrarse del poder, pero un precandidato transparente e inatacable asestó el primer cincelazo contra el imperio de papel:

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA alzó la voz en Soto la Marina al convocar a dejar atrás el miedo y las amenazas, para anteponer la honestidad, la verdad y la justicia como estandartes para lograr mejores condiciones de vida para las familias tamaulipecas, en evidente alusión a la política represiva y persecutora del gobierno estatal.

“Queremos quitarnos el miedo; queremos quitarnos a la gente que nos oprime, que nos angustia, que trata de mantenernos a raya bajo amenaza, ¡eso no más!… Vamos a buscar estar en mejores condiciones de vida, eso es lo que queremos los que estamos aquí y vamos a luchar para lograrlo”, precisó.

“Voy a ser el defensor de todos ustedes en este proyecto con el que tengo un gran compromiso; cuenten conmigo porque no les voy a fallar; vamos a mantener en alto los principios que nos han enseñado de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Así, el precandidato único a Gobernador de Tamaulipas por Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se comprometió ante militantes y simpatizantes de este partido a ser el principal defensor de lo que, dijo, es el proyecto de todos.

El precandidato a la gubernatura aseguró que la diferencia que marca Morena está sentada sobre bases sólidas, en donde quien manda es el pueblo porque la voluntad popular y la participación ciudadana son quienes marcan la pauta y el camino de la transformación de México y ahora de Tamaulipas.

Insistió que en el partido “tenemos una forma de pensar distinta; Morena se dirige al pueblo, porque surge del pueblo, se debe al pueblo y trabaja para el pueblo”.

OTRA “CORTINA DE HUMO”

EN EL CONGRESO LOCAL

De otro lado, el conflicto creado en el Congreso local por la diputada IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ –el cual muestra todo el sello cabecista–, sin duda obedece a propósitos distractivos pues busca desviar la atención política de los principales cuadros de Morena, mientras transcurre el tiempo de precampaña.

Es decir, la actitud de la legisladora panista parece ir de la mano de la estratagema cabecista para retener el poder, pues la intención de fondo parece ser la de reducir el número de operadores de la campaña de AMÉRICO VILLARREAL para gobernador, pues IMELDA mantiene distraídos a los diputados afines a Morena.

Así, con los escándalos atípicos en el Congreso, aparentemente la diputada neolaredense “distrae” a los legisladores de Morena.

De ahí que las damas de Morena hayan suscrito una Carta Abierta en la que descalifican la denuncia interpuesta por IMELDA contra el presidente de la Junta de Coordinación Política, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, pues las actitudes de SANMIGUEL SÁNCHEZ distan mucho de ser una víctima.

“Al contrario”, subrayan las damas de Morena:

“Juega el papel de víctima!, pero en su escrito, patentizan que IMELDA trata de sorprender a la Opinión Pública.

La Carta Abierta, firmada por las diputadas GABRIELA REGALADO FUENTES, GUILLERMINA MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, CASSANDRA PRISILA DE LOS SANTOS FLORES, ÚRSULA PATYRICIOA SALAZAR MOJICA, CONSUELO NAYELI LARA MONROY, LETICIA VARGAS ÁLVAREZ y NANCY RUIZ MARTÍNEZ, hace un llamado a la cordialidad y el diálogo, “en lugar de las actitudes autoritarias que solo enrarecen el clima legislativo”, que caracterizan a la legisladora de Nuevo Laredo.

Por cierto, en un extrañamiento previo, la legisladora de MORENA magaly deandar robinson, señaló que el día 18 de enero del presente año, el Pleno Legislativo fue testigo de un hecho inédito, “Me refiero a la decisión arbitraria, unilateral e imparcial que de manera autoritaria la Diputada IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, presidenta de la Mesa Directiva determinó declarar la preclusión de un procedimiento inacabado y del cual este Poder Legislativo es parte”.

En su participación, refirió que la legisladora volvió a incurrir en conductas contrarias al respeto y la cortesía hacia los demás integrantes del Pleno, “Mismas de las que fueron testigos los asistentes a esta sesión en galerías y los representantes de los distintos medios de comunicación, haciendo notar su autoritarismo, alardeando con prepotencia el honorable cargo que ostenta y que le fuere conferido por este Pleno Legislativo”, agregó.

Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, respaldó con su voto a MORENA durante esta sesión, sin embargo, recordó que el único interés de un representante popular es salvaguardar a las familias tamaulipecas.

“Muchos vienen sin entender que no somos embajadores del Ejecutivo Estatal y Federal”, precisó.

ZERTUCHE “LES DA

20 Y LAS MALAS”

Y ayer en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Dr. ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, expresó que los diputados del PAN “deben legislar en el Palacio del Congreso, no a control remoto, desde otras oficinas”, en clara referencia a que los representantes de Acción Nacional no realizan su trabajo en función de su conciencia, sino dirigidos a control remoto desde otras oficinas.

-¿Quién los instruye?”, preguntó con ingenuidad un reportero.

ZERTUCHE sonrió, y repuso:

“No se… reciben la instrucción por teléfono… imposible saber con quién hablan. Como que envían por celular los documentos y luego les dicen qué hacer”, respondió ARMANDO sin dejar de sonreír.

Al mismo tiempo, dejó en claro que el Pleno del Congreso votó por mayoría en contra de que se cobren nuevas placas metálicas, sin embargo, el gobierno del Estado las sigue vendiendo a través de las oficinas fiscales.

-¿Les regresarán el dinero a quienes ya pagaron las placas?”, cuestionó optro reportero con igenuidad.

“Eso si no lo se”, contestó ARMANDO, otra vez sonriendo.

“Lo que sí se –agregó— es que el Congreso votó tres veces en contra de que se reemplaquen los vehículos”, repuso.

Y sobre el tema de la diputada IMELDA SANMIGUEL, ARMANDO no quiso redundar, sólo se concretó a refrendar lo que ya había dicho desde un principio: que se procederá legalmente si la diputada persiste en violar el reglamento interno.

Y ayer, por cierto, los morenistas tomaron el Congreso, en protesta por las actitudes autoritarias de IMELDA SAN MIGUEL.

APARECE EN REYNOSA OTRO

LOQUITO: PIDE DESCONOCER A AVA

A propósito de loquitos: ayer apareció en Reynosa el ex regidor matamorense CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, quien sorprendió a los reporteros convocando a una “rueda de prensa” en la que arguyó que solicitaría que Morena reponga el proceso interno de selección de su candidato a gobernador, pues “denunció” que la elección del Dr. AMÉRICO VILLARREAL había sido ilegal.

Ante los reporteros de Reynosa, PÉREZ GONZÁLEZ, ex candidato a diputado y quien aparentemente “negoció” con la panista IVETT BERMEA tirarse a la lona, puso el grito en el cielo e invocando a las 20 mil vírgenes juró que echaría abajo la candidatura del galeno.

Y en Matamoros, cuando los periodistas se dieron cuenta de la farsa de CARLOS ELIUD, se pitorrearon a carcajadas, pues la última vez que encabezó otra “protesta” –de lo cual parece que ha hecho su modus vivendi–, reunió a cinco seguidores, mismos que al final de la jornada se subieron a un carro y se retiraron desconsolados.

LE CUMPLE CARLOS PEÑA A

REYNOSA: BECAS POR $140 MDP

El Gobierno Municipal que preside CARLOS PEÑA ORTIZ, dará inicio al Programa de Desarrollo Social de Becas Escolares Reynosa 2022, a partir de este lunes 24 de enero, en el que se habrá de aplicar 140 Millones de Pesos.

El programa estará beneficiando a jóvenes artistas, deportistas, alumnos de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de oficios, titulación y posgrado.

«Todo mundo califica, no se pide promedio, con este programa el Presidente Municipal reitera su compromiso con los reynosenses para que niños y jóvenes no dejen su educación», señaló la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, HIDILBERTA VELÁZQUEZ MENDOZA, quien a nombre del Presidente anunció el registro a partir del 24 de enero.

La meta del Presidente CARLOS PEÑA, es concluir los registros en marzo y poder iniciar la entrega de las tarjetas en que los beneficiarios recibirían la primera de 5 dispersiones el mes de abril, dijo la Secretaria, quien estuvo acompañada por el Director de Educación Municipal, JOSÉ IRAM RODRÍGUEZ LIMÓN y los Regidores NANCY RÍOS RIVERA y JAIME ARRATIA BANDA.

… Y A LOS NIÑOS CON CÁNCER

De otro lado y con el objetivo de cumplir un compromiso más de campaña, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ, anunció el programa Pequeños Héroes, que tiene como finalidad apoyar a niños con cáncer.

Durante rueda de prensa y en compañía del Sistema DIF, asociaciones civiles e iniciativa privada, se anunció la apertura del programa para el registro de aquellos menores de la ciudad que se encuentran en estas condiciones.

Este programa, permitirá a los niños recibir 600 pesos mensuales, con lo cual se contribuye en la economía de las familias, anunció el Presidente CARLOS PEÑA, quien en colaboración con las asociaciones Iluminando Corazones a Niños con Cáncer y Voluntad Contra el Cáncer, ya cuentan con un grupo de menores detectados que serán beneficiados.

Los requisitos de los menores serán, CURP, acta de nacimiento y el historial clínico, por parte del padre o tutor el INE, CURP, RFC y comprobante de domicilio, los registros son en las instalaciones del Sistema DIF prevía cita a partir de este viernes 21 de enero.

El programa Pequeño Héroes, señaló el Presidente es respaldado por el Cabildo, iniciativa a la cual se está sumando ciudadanos a apadrinar a los menores y así poder llegar a más beneficiados.

El Presidente CARLOS PEÑA ORTIZ, acompañado de la Directora del Sistema DIF AVELINA ESCOBAR ISASSI, representantes de las asociaciones civiles y el ex beisbolista JAIME GARCÍA RODRÍGUEZ, presentó el programa que viene a contribuir y apoyar a esta población de menores con cáncer.

PORQUE TUVE FRÍO…

Por otra parte, cumpliendo la premisa humanista de su gobierno, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ, encabezó el Operativo Carrusel, el cual atendió a personas sin hogar que duermen en distintos sitios de la vía pública, con un resultado de 27 atendidos con cobijas nuevas además de pan y bebidas calientes para que conserven su temperatura corporal; solamente 1 aceptó ser trasladado al albergue temporal habilitado por Protección Civil en el Polideportivo Reynosa.

Este ejercicio humanitario que ofreció una mano cálida a los ciudadanos de mayores carencias inició en el bulevar Morelos con Tiburcio Garza Zamora a las 9:00 de la noche del jueves 20 de enero, participando directivos y elementos de la dependencia municipal, de Tránsito y Vialidad y del DIF local, que es el encargado de atender con auscultación médica y alimentos a las 2 personas alojadas en el albergue temporal.

CARLOS PEÑA ORTIZ, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos pone a disposición de la comunidad los números telefónicos de esta corporación 8999550010, 8999550011 y el Número de Emergencias 911, para recibir reportes sobre personas que puedan necesitar de la solidaridad y auxilio del Gobierno de Reynosa.

CONTINUARÁ ABIERTO EL

REFUGIO EN LA ALBERCA CHÁVEZ

De Matamoros comunican que el refugio temporal habilitado en el deportivo “Ing. Eduardo Chávez” continuará abierto hasta que mejoren las condiciones del clima, informó JORGE ORIZAGA CASTAÑEDA, director de Protección Civil, quien dijo que fueron 44 personas las que se atendieron durante la noche del jueves y primeras horas del viernes.

El funcionario municipal indicó que debido a que los efectos del frente frío número 23 se continuarán presentando en el transcurso de este día y también durante la noche, el refugio seguirá abierto para brindar atención a las personas que requieran un espacio para resguardarse del clima tan severo que se presenta en la región.

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas mejorarán a partir de las 10:00 horas de este sábado, por lo que es muy posible que a partir de esa hora el refugio sea cerrado.

ORIZAGA CASTAÑEDA informó que la madrugada de este viernes se sintió lo más fuerte de este frente frío número 23 al registrarse temperaturas de cero grados con sensación térmica de menos cuatro.

“Se atendió a un total de 44 ciudadanos, contando con el apoyo del personal del DIF, de la Secretaría de Salud Municipal y de la Policía Estatal en operativo Carrusel que se realizó en auxilio a las personas en condición de calle”, concluyó.

CARMEN LILIA ACTIVA

OPERATIVO DE APOYO A VULNERABLES

Al mismo tiempo y con la finalidad de proteger a la población más vulnerable ante las bajas temperaturas que se han presentado en la Ciudad, el Gobierno Municipal de Nudevo Laredo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos (DPCyB), activó el Operativo Carrusel para brindarles apoyo o llevarlos al Albergue Municipal.

Durante este operativo, que se activa a partir de que la temperatura marque 10 grados centígrados o menos, 12 personas fueron trasladadas al Albergue Municipal, una familia de tres integrantes y 9 personas en situación de calle, mismas que fueron detectadas en los recorridos de los elementos de esta corporación de auxilio.

Los elementos de la DPCyB salen en las unidades de auxilio desde la estación central y de las subestaciones de bomberos que están ubicadas en: Héroe de Nacataz y Morelos, Fracc. Ojo Caliente; Gral. Luis Caballero y Gutiérrez, colonia Hidalgo; Dionisio Carreón y Carretera Anáhuac, colonia Américo Villarreal; Bulevar Colosio y Bulevar Las Torres y Carlos Canseco, colonia Reservas Territoriales, realizan los recorridos por las calles de la ciudad y detectan a personas que necesitaran apoyo.

MORENA: ‘ABSURDO, QUE INE

RETIRE SPOT DE AMÉRICO’

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que luego que el INE ordenó quitar del aire en medios televisivos y radio, el spot del precandidato único de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el delegado especial del Movimiento de Regeneración Nacional, en Tamaulipas ERNESTO PALACIOS CORDERO, dijo que “son actos desesperados del PRIAN porque saben que ya se van”.

Las quejas del PRIAN en contra del spot antes referido, nos parecen lamentables y absurdas toda vez, que se sustenta en lo siguiente: “Soy el doctor AMÉRICO VILLARREAL”, que acaso nuestro precandidato no tiene más de 30 años que egreso de la carrera de medicina y que el título de doctor lo acompaña.

Esta es una guerra sucia, pero seguiremos trabajando para llevar esta gran transformación que ya está en todo Tamaulipas.

“Todas y todos sumaremos”, ¿que acaso los del PRIAN no saben que vivimos en tiempos donde la inclusión es más que un derecho, una obligación moral?

‘A NO BAJAR LA GUARDIA’,

CONVOCA AVA

“La 4 T en Tamaulipas va por el camino seguro” afirmó AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al sostener un diálogo con ex candidatos y ex candidatas de MORENA a las alcaldías, a quienes conminó no bajar la guardia y seguir trabajando en la organización y en la suma de simpatizantes para que el cambio transformador sea una realidad en Tamaulipas.

Llamó a fortalecer la unidad como uno de los ejes centrales del Movimiento de Regeneración Nacional y extender la transformación hasta el último rincón de Tamaulipas; es una de las acciones que se realizarán, pues la 4T en Tamaulipas va por el camino seguro.

Mujeres y hombres que participaron en la pasada contienda electoral coincidieron en que trabajar en equipo es uno de los principales propósitos para que en Tamaulipas, todas y todos tengan las mejores oportunidades de bienestar.

Villarreal Anaya enfatizó que; “la alternancia no es poner a una persona para quitar a otra, es hacer de manera distinta el ejercicio de gobierno”.

Pidió a los ex candidatos reactivar a sus militantes y trabajar por la unidad.

ELIMINA MORENA

COBRO DE PLACAS

En otro tema legislativo y a pesar de los intentos del PAN para seguir engañando al pueblo tamaulipeco, el Grupo Parlamentario de MORENA logró la eliminación de pago por canje de placas, pese a que el Ejecutivo Estatal intentó echar abajo este logro que contribuirá directamente en la economía de las familias en el estado.

La Casa del Pueblo fue testigo de los golpes bajos que los diputados del PAN al servicio del Ejecutivo Estatal, intentaron hacerle a la economía de los que menos tienen, pues en medio de la aprobación para quitar este impuesto que afecta a los hogares tamaulipecos, los albiazules querían hundir al pueblo pretendiendo dejar este cobro doloso en medio de una crisis económica devastadora.

La falta de sensibilidad y compromiso de la bancada panista en la cámara de diputados locales, interrumpiendo las sesiones, dirigiendo los trabajos legislativos de forma arbitraria y utilizando argumentos descalificativos, deja una clara muestra de que el pueblo ha ganado y por eso no saben qué hacer ante el servilismo político con quien dice gobernar Tamaulipas.

Ni las cortinas de humo harán que la Cuarta Transformación en Tamaulipas sea una realidad y acciones como la eliminación de este impuesto y con el Programa de importación de autos de procedencia extranjera anunciado por el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un claro ejemplo del compromiso que MORENA tiene con el pueblo “Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre”.

En medio de una crisis sanitaria y económica, MORENA se suma al sentir y a la situación de las familias que menos tienen y el Poder Ejecutivo deberá acatar en un plazo de 10 días para publicar en el diario oficial esta iniciativa que garantiza un mejor bienestar para la ciudadanía.

Las causas sociales y justas son tarea primordial en la agenda de los diputados de MORENA en Tamaulipas, por ello reiteran mantenerse firmes en esta lucha para que el pueblo de Tamaulipas viva una verdadera transformación.

TRUCO: “SOY FACTOR

DE UNIDAD”

Por su parte y al visitar Nuevo Laredo, el precandidato de la coalición PAN-.PRI-PRD a la gubernatura, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, afirmó: “Soy factor de unidad”, en un encuentro que sostuvo con medios de comunicación de esta ciudad, y añadió que le llena de satisfacción que por ese motivo se hayan fijado en él para encabezar esta coalición.

“Yo siempre he tenido una excelente relación con todos los actores, siempre he sido muy respetuoso, siempre ha habido diálogo, siempre ha habido acuerdos y los acuerdos se han cumplido, entonces de alguna manera creo que les puedo inspirar confianza”, comentó.

Afirmó que tiene claro que éste, será un proceso atípico en el que sólo se elegirá al gobernador de Tamaulipas y en la que, si no se toma en cuenta a la persona, a la estructura, a la sociedad que es la que trabaja, no va a funcionar “se tiene que bajar hasta la militancia, porque como lo he reiterado en diversas ocasiones, si el acuerdo es sólo de las instituciones no va a funcionar”, dijo.

Sostiene que en la actualidad los partidos políticos tienen menos membresía por lo que hoy, la persona tiene una relevancia mucho más fuerte, más sustancial, en este sentido, menciona que tiene que enfocar su trabajo en la militancia para lograr que ésta confíe en él, para poder garantizarles las expectativas que se han generado dentro y fuera de su partido.

Nuevo Laredo, forma parte del primer bloque de municipios que CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS ha visitado en esta primera etapa de su precampaña en la búsqueda de la candidatura al gobierno de Tamaulipas; asimismo reiteró su agradecimiento a sus compañeros panistas, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, GERARDO PEÑA FLORES y JESÚS NADER NASRALLAH por ceder sus aspiraciones, reconocimiento que hizo extensivo a RAMIRO RAMOS SALINAS, “le agradezco que se ha sumado a este proyecto”.

MORENA, PRI Y MC, ‘PASAN’

EL FONDO DE CAPITALIDAD

Vuelvo al Congreso local para compartirle que con los votos de MORENA, PRI y MC en el Congreso del Estado, la Legislatura 65 respaldó la Ley de Fondo de Capitalidad para Victoria, instrumento jurídico que le permitirá dar respuesta al incremento de la demanda de bienes y servicios públicos que requiere por su condición de capital y sede de los poderes de Tamaulipas., y al que el gobernador FRANCISCO vetó y contra el votó negativamenter la fracción parlamentaria del PAN.

El Diputado JOSÉ BRAÑA MOJICA presentó el Dictamen correspondiente que recibió el apoyo de las distintas fuerzas políticas en aras de contar con mejores condiciones en la ciudad para el bienestar de la población.

El Diputado JUAN VITAL ROMÁN, pidió madurez política para velar por las familias victorenses, “Victoria está destrozada, está triste. Tenemos que ver por las familias victorenses”, al destacar la importancia de apoyar esta propuesta que pugna por más recursos presupuestales.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ de MORENA, mencionó que en la reunión de las comisiones dictaminadoras se desahogó la Ley de Fondo de Capitalidad, “No podemos desechar un decreto, este poder es precisamente para expedirlos”.

El Diputado de Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ puntualizó que con el voto del PRI, MORENA y Movimiento Ciudadano tienen la mayoría para sacar adelante esta propuesta, sin embargo, convocó a todo el Pleno a apoyar esta propuesta.

ACTIVAN EN TAMPICO

REFUGIO DE INVIERNO

Mientras que en Tampico, con la finalidad de brindar protección y refugio a las personas sin hogar durante la temporada invernal, el Ayuntamiento y el Sistema DIF municipal habilitaron el Albergue ubicado en la calle Carranza de la Zona Centro, donde se ofrece además de techo y cobijo, una alimentación completa y atención médica a quienes ahí se resguardan.

Al efectuar una visita al sitio, la titular del organismo, AÍDA FÉRES de NADER constató la atención que ahí se brinda y reiteró el compromiso del gobierno municipal de apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad, así como a las familias cuyas viviendas no garanticen una protección suficiente.

El frente frío número 23 ha traído consigo un drástico descenso en la temperatura, que se prevé continúe en los próximos días, por lo que personal de Protección Civil y del Sistema DIF se mantiene en guardia para atender a las personas que soliciten apoyo.

FÉRES de NADER indicó que en el sitio se proporcionan colchonetas, cobijas y alimentación; además de atención médica a las personas que lo necesiten, en coordinación con la Secretaría de Salud municipal.

PREMIA UAT A GANADORES

RETO FEICE DE COMERCIO EXTERIOR

Por último, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la entrega de premios a estudiantes ganadores del Reto FEICE 2021, realizado dentro del Simposio Binacional de Comercio Exterior 2021.

En el Reto FEICE 2021, los equipos representantes de las universidades participantes contendieron en los desafíos con base en los conocimientos adquiridos en las conferencias del simposio.

El concurso puso a prueba el intelecto académico de los jóvenes universitarios y de bachillerato, quienes, mediante el trabajo en equipo, respondieron al jurado una serie de cuestionamientos relacionados con la temática de las conferencias.

El equipo ganador lo conformaron ocho integrantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo, quienes en la recta final de este certamen binacional de conocimientos compitieron contra estudiantes del South Texas Collage.

A nombre de sus compañeros, la alumna CINTHIA MARIANA ORTIZ SALDAÑA agradeció el apoyo brindado tanto por docentes de la unidad académica como de los organizadores del evento.

En su oportunidad, aprovechó para invitar a los estudiantes a mantenerse informados sobre las actividades académicas que la UAT y otras instituciones de educación superior realizan con el fin de apoyar el desarrollo profesional de la comunidad estudiantil.